Экономика

Китай заявил о готовности повысить импорт сельхозпродукции из РоссииЮжный Федеральный вчера в 23:26

Зампред КНР Ван Цишань проинформировал о планах страны относительно повышения объемов закупок у России сельскохозяйственной продукции. По его словам, власти Китая имеют готовность к постепенному увеличению импорта сельхозпродукции из России и развития сотрудничества в сфере сельского хозяйства.
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Ван Цишань
Китайский политик
Китайский государственный и партийный деятель. С 17 марта 2018 года занимает пост Заместителя председателя КНР. С 15 ноября 2012 по 25 октября 2017 года - глава Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, входил в «семёрку» высшего руководства КНР. Вице-премьер в правительствах Вэня Цзябао и Ли Кэцяна. Член Политбюро ЦК КПК с 2007 года.
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