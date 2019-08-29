Фьючерсы на акции США и европейские акции подскочили на сообщениях о том, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, о котором объявил президент США Дональд Трамп.

Китай заявил, что не будет немедленно отвечать на повышение пошлин США

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