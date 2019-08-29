Экономика
Вести.ФинансКитай заявил, что не будет немедленно отвечать на повышение пошлин США
Фьючерсы на акции США и европейские акции подскочили на сообщениях о том, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, о котором объявил президент США Дональд Трамп.
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Происшествия
В Ростовской области Ан-2 совершил вынужденную посадку в поле
Российская газета 09:13
Происшествия
В Германии 30 человек пострадали в ДТП с автобусом
Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем в федеральной земле Бранденбург в Германии, пострадали 30 человек, большинство из которых – дети, сообщает телерадиокомпания RBB со ссылкой на пожарную службу.
РИА Новости 04:59
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 27 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
RT на русском 20:29
Шоу-бизнес
Друг актера Числова попросил денег на похороны
Телеканал 360° 16:47
Здоровье
Эти растения помогут снизить стресс не хуже лекарств
Московский Комсомолец 11:01
Технологии
Целую серию пассажирских электрических речных судов разработали в России
Российская компания "НПК Морсвязьавтоматика" разработала целую линейку пассажиров судов на электротяге, в том числе, скоростных, рассказал РИА Новости директор предприятия Андриан Правдин.
ПРАЙМ 20:20
Армия и оружие
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий 27 августа в 11:48
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета 20:00
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией
Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.
Газета.Ru 20:16
Космос
Запуск «Протона-М» не захотела страховать ни одна компания
Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева, который входит в госкорпорацию «Роскосмос», не смог через тендер найти фирму для страхования рисков при запуске ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» на сумму в 2,1 миллиарда рублей.
Фонтанка.Ру 07:33
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Гаджеты
Redmi представила смартфон Redmi Note 8
Redmi официально представила смартфон Redmi Note 8. Redmi Note 8 стал заметно лучше своего предшественника.
ITZine.ru 07:33
Наука
Первый препарат от заикания успешно испытали на людях
Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде представили результаты первого клинического исследования по тестированию препарата экопипам (Ecopipam) среди пациентов с заиканием различной степени тяжести.
Хайтек+ 08:42
Автоспорт
Квят и Албон будут оштрафованы за замену силовых установок
ProstoProSport 09:09
Шоу-бизнес
Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»
Суть событий 08:13
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Футбол
РПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter
Пресс-служба РПЛ прокомментировала возмущенные посты болельщиков «Спартака» на пост в Twitter российской лиги, в котором запечатлен момент гол бывшего форварда «Зенита» Халка в ворота красно-белых.
Матч ТВ 20:06
Политика
Соловьев уверен, что тема Украины для россиян интереснее пенсий
Российский телеведущий Владимир Соловьев считает, что россиянам гораздо интереснее обсуждать Украину, чем внутренние остросоциальные проблемы, например, пенсионную реформу.
Pravda.Ru 07:11
Экономика
Ювелирные изделия нельзя считать антикризисной инвестицией – эксперт
Ювелирные украшения нельзя считать антикризисной инвестицией, так как при их приобретении приходится оплачивать значительную наценку, а рост стоимости изделия в дальнейшем не очевиден, сказал в интервью РИА Новости глава инвестиционной компании Sova Capital Сергей Суханов.
ПРАЙМ 20:16
Политика
Макрон провёл телефонные переговоры с Зеленским
Французский лидер Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
RT на русском 17:32
Гаджеты
Миллионы людей скачали в Google Play приложения, стремительно разряжающие батарею смартфона
Исследователи из фирмы по кибербезопасности Symantec нашли в Google Play два мошеннических приложения с более чем 1,5 миллионами скачиваний.
Ferra 09:53
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» попал в группу D, где встретится с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».
Lenta.ru 13:00
Футбол
Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в пятницу, 30 августа.
Sport24.ru 17:07
Общество
Названа опасность злоупотребления кофе
Злоупотребление кофе может быть опасным, рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью «Вечерней Москве».
Lenta.ru 20:16
Общество
В России могут снять запрет на продажу БАДов в интернете
С 2021 года в России могут снять запрет на продажу биологически активных добавок (БАДов) в интернете.
Известия 19:20
Технологии
Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов
Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.
Новые Известия 02:30
Политика
Большинство жителей ДНР и ЛНР назвали Донбасс частью Украины
Больше половины жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают территорию Донбасса частью Украины.
News.ru вчера в 01:31