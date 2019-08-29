Экономика

Вести.ФинансВести.ФинансКитай заявил, что не будет немедленно отвечать на повышение пошлин США

Фьючерсы на акции США и европейские акции подскочили на сообщениях о том, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, о котором объявил президент США Дональд Трамп.
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В результате ДТП с участием маршрутки и грузовика, произошедшем в Ставропольском крае, 17 человек доставлены в больницу для осмотра, из них трое госпитализированы, погибших нет.
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Пользователи Reddit, работающие в сфере медицины, рассказали о самых странных и опасных заблуждениях своих пациентов.
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Жителей дома в Москве эвакуировали из-за гранаты

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Бывшие командиры ФАРК в Колумбии заявили, что снова берутся за оружие и тем самым разрывают мирное соглашение с властями, достигнутое в 2016 году после 50-летней войны.
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Отец 16-летней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции через несколько часов после того, как ей поставили диагноз «острый аппендицит», не исключил, что ее могли вернуть в Россию без некоторых внутренних органов.
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