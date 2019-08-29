Экономика
Вести.ФинансКитай заявил, что не будет немедленно отвечать на повышение пошлин США
Фьючерсы на акции США и европейские акции подскочили на сообщениях о том, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, о котором объявил президент США Дональд Трамп.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:26, Вашингтон
Футбол
«Спартак» проигрывает «Браге» после первого тайма 0:2
В Москве проходит ответный матч четвертого раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой".
Вести.Ru 14:06
Политика
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия 18:28
Шоу-бизнес
Невеста Козловского удивила романтичным образом
Некоторые поклонники сразу догадались, что автор снимка ее любимый человек - актер Данила Козловский.
Телепрограмма 15:01
Теннис
Рублев вышел в третий круг US Open
Sportbox.RU 18:22
Космос
Российские космонавты перестанут мочиться на колесо автобуса
Российские космонавты могут прервать многолетнюю традицию мочиться перед стартом на колесо автобуса, доставившего их к космодрому.
Ruposters.ru 07:29
Политика
Как на Украине собираются получать американский СПГ через Польшу
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что начнёт поставки американского сжиженного природного газа на Украину уже в 2019 году.
RT на русском 18:25
Гаджеты
Смартфоны Huawei останутся без сервисов Google
Смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro выйдут на рынок без их фирменных сервисов Google.
Sibnet Новости 04:24
Политика
В партии Зеленского заявили о планах Порошенко устроить госпереворот
Журналисты издания "СТРАНА.ua" сфотографировали телефонную переписку депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Лизы Богуцкой, в которой говорится о намерении бывшего украинского лидера Петра Порошенко устроить государственный переворот.
Газета.Ru 16:29
Политика
Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше
Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.
RT на русском 12:34
Происшествия
В результате ДТП на Ставрополье в больницу доставлены 17 человек
В результате ДТП с участием маршрутки и грузовика, произошедшем в Ставропольском крае, 17 человек доставлены в больницу для осмотра, из них трое госпитализированы, погибших нет.
RT на русском 01:32
Музыка
Филипп Киркоров устроил скандал на репетиции «Новой волны»
Оказалось, что накануне концерта в Сочи Филипп Киркоров попытался репетировать, однако его категорически не устроила работа персонала самого конкурса «Новая волна», из-за чего он в нецензурной форме высказал свое мнение со сцены в микрофон.
ГлобалМСК.ру 11:18
Армия и оружие
Трамп отказался выводить войска из Афганистана после сделки с талибами
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Афганистане после соглашения с талибами останутся 8600 военнослужащих США.
Взгляд.ру 10:25
Здоровье
Врачи рассказали про самые нелепые ошибки своих пациентов
Пользователи Reddit, работающие в сфере медицины, рассказали о самых странных и опасных заблуждениях своих пациентов.
РИА Новости 15:49
Политика
Пентагон выступил за продолжение военной помощи Украине
Пентагон считает необходимым продолжать оказывать военную помощь Украине.
Lenta.ru 14:03
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса 05:37
Армия и оружие
Трамп назвал космос следующей областью военных действий
Президент США Дональд Трамп объявил на церемонии об официальной начале работы космического командования США и назвал космос следующей областью военных действий.
РИА Новости 16:43
Футбол
Роман Бабаев — о Гогуа, Дзагоеве и Комличенко
Центральный защитник «Тамбова» Седрик Гогуа перешел в ЦСКА. 25-летний ивуариец подписал с московским клубом четырехлетний контракт.
Спорт-Экспресс 12:00
Армия и оружие
Эксперт назвал цель поставок Турцией оружия в Ливию
Турция может поставлять свое оружие и предметы двойного назначения в Ливию для захвата контроля над внутренним рынком страны.
Экономика сегодня 09:04
Космос
До конца света остался один день: сбудется ли страшное предсказание
В СМИ часто встречаются пророчества известных и малоизвестных пророков, которые в результате не сбываются.
Московский Комсомолец 03:49
Армия и оружие
Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
РИА Новости 07:24
Армия и оружие
Бывшие командиры ФАРК в Колумбии заявили, что снова берутся за оружие
Бывшие командиры ФАРК в Колумбии заявили, что снова берутся за оружие и тем самым разрывают мирное соглашение с властями, достигнутое в 2016 году после 50-летней войны.
Российская газета 15:28
Политика
Прокуратура Австрии сняла обвинения в злоупотреблении властью с бывшего вице-канцлера
Расследование началось после публикации видеозаписи, на которой политики обсуждали с некой русскоговорящей женщиной возможности тайного финансирования Австрийской партии свободы.
Эхо Москвы 17:04
Происшествия
Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов
Отец 16-летней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции через несколько часов после того, как ей поставили диагноз «острый аппендицит», не исключил, что ее могли вернуть в Россию без некоторых внутренних органов.
Известия 01:49
Технологии
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия вчера в 09:14
Политика
Губернатор Флориды объявил режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан»
В США губернатор штата Флорида Рон Де Сантис ввел в среду режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Дориан".
Российская газета вчера в 18:24
Политика
Петиция против приостановки работы парламента Британии набрала 1 млн
Более миллиона британцев подписали петицию против приостановки работы парламента.
РЕН ТВ вчера в 18:52
Футбол
«Зенит» арендовал у «Ахмата» 18-летнего Хубулова
Футбольные клубы «Зенит» и «Ахмат» достигли соглашения об аренде полузащитника Владимира Хубулова.
News.ru 07:16