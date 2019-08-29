Экономика
Российская газетаПекин: эскалация торгового конфликта вредит США
В Пекине подчеркивают, что США недооценивают способность Китая реагировать на любые торговые ограничения. Вашингтон планирует ввести дополнительные пошлины на китайские товары на сумму около 550 миллиардов долларов.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:13, Вашингтон
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса 05:37
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Здоровье
Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, заявила Скворцова
Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, а совместительство необходимо ограничивать, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости 10:26
Политика
Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе вновь опроверг слухи о своих поездках в Россию. Об этом сообщает издание «Квирис палитра».
Lenta.ru 13:13
Технологии
Поставить на ноги
В Приморье компания-резидент технопарка "Русский" представила медицинский экзоскелет.
Российская газета 15:50
Политика
Руслан Рябошапка стал новым генпрокурором Украины
Верховная рада одобрила кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генпрокурора Украины.
News.ru 18:02
Баскетбол
Шакил О’Нил попробовал прокатиться на автомобиле Smart
Легендарный игрок НБА Шакил О’Нил попробовал прокатиться на автомобиле особо малого класса Smart.
Sports.ru 16:14
Космос
На пусковой площадке в Иране взорвалась ракета
Вести.Ru 14:44
Политика
«Ъ» стали известны варианты обмена заключенными с Украиной
В администрации СИЗО не подтвердили информацию, что в него из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе был этапирован режиссер Олег Сенцов, осужденный на 20 лет за терроризм, хотя в «Лефортово», по официальным данным, уже находится его бывший подельник Александр Кольченко, отбывающий 10-летнее наказание.
Коммерсантъ 16:13
Происшествия
Полицейские нашли потерявшуюся в лесу в Ленобласти девочку
RT на русском 15:57
Общество
В Приморском крае ввели режим ЧС из-за сильных дождей
В Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей.
РБК вчера в 22:47
Игры
THQ Nordic показала, как выглядит Knights of Honor II: Sovereign
Игромания.ру 16:02
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Футбол
Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии - 42,049 балла.
ТАСС 17:29
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 17:24
Политика
Новый глава МИД Украины назвал срок урегулирования ситуации в Донбассе
Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за полгода добиться прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе.
РБК 16:55
Политика
Депутат Зеленского вел матерную переписку на заседании Рады
Новоизбранный депутат Верховной Рады от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа», внештатный советник главы государства Михаил Радуцкий нецензурно прокомментировал возможное назначение министра здравоохранения Украины.
Lenta.ru 10:24
Здоровье
Липецким медработникам увеличат зарплату
Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов в свою очередь отметил, что в нашем регионе здравоохранению уделяется большое внимание.
LipetskMedia.ru 09:53
Политика
Рада приняла в І чтении проект об отмене депутатской неприкосновенности
Парламент Украины на заседании в ночь на пятницу принял в первом чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
РИА Новости 17:36
Гаджеты
Apple представит новый iPhone 10 сентября
Коммерсантъ 13:51
Политика
Путин предложил повысить зарплату чиновникам в регионах
Врио главы края согласился президентом Путиным о необходимости повышения зарплат сотрудникам федеральных ведомств в регионах.
Газета.Ru 08:50
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги Европы
По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира в сезоне-2019/20.
RT на русском 16:59
Гаджеты
Миллионы людей скачали в Google Play приложения, стремительно разряжающие батарею смартфона
Исследователи из фирмы по кибербезопасности Symantec нашли в Google Play два мошеннических приложения с более чем 1,5 миллионами скачиваний.
Ferra 09:53
Общество
Врачи рассказали, кому вредно пить кофе
Людям с хронической усталостью лучше воздержаться от употребления кофе, заявила "Вечерней Москве" диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.
РИА Новости 15:40
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02