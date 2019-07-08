Космос
Китай завершил строительство марсоходаИзвестия 02:30
Ученые из Китая заявили о завершении строительства марсохода для первой миссии КНР к Марсу, которая запланирована на 2020 год. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщает газета Global Times. Отмечается, что миссия предполагает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности.
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Политика
Кремль отреагировал на оскорбления Путина на грузинском телевидении
В Кремле считают неприемлемыми оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшие в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:42
Политика
В Кремле поддержали инициативу провести телемост между РФ и Украиной
В Кремле приветствуют инициативу о проведении телемоста между Россией и Украиной, несмотря на сложности в отношениях двух стран, народы должны общаться.
Обновлено в 05:57
Политика
Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор»
Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 04:52
Здоровье
Какая тренировка поможет снизить давление, сообщили специалисты
Зарубежные специалисты сообщили, какая тренировка может помочь снизить давление.
Обновлено в 04:43
Политика
Зеленский предложил Путину встретиться в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции.
Обновлено в 05:44
Авто
JAC объявила российские цены на новый пикап T6
Китайская автомобильная марка JAC назвала цены на свой новый пикап T6 для России.
Обновлено в 03:35
Общество
Грузчикам Шереметьево повысили зарплату до 200 тысяч рублей
Прежде выплаты грузчикам Шереметьево составляли 45 тысяч рублей в месяц, а с июля они будут получать до 200-211 тысяч рублей.
Обновлено в 04:55
Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
В семье Меган Маркл грядет новое прибавление
Обновлено в 05:30
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Беглова зарегистрировали кандидатом в губернаторы Петербурга
Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга зарегистрировала Александра Беглова в качестве кандидата на выборах губернатора.
Обновлено в 05:22
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Политика
Тимошенко обвинила Порошенко в строительстве телемоста с Россией
Глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о недопустимости телемоста, который "построил" бывший президент страны Петр Порошенко, между украинской и российской сторонами.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане
Обновлено вчера в 22:33
Кино
Файги рассказал о сцене после титров в новом фильме про Человека-паука
Глава студии Marvel Кевин Файги объяснил фанатам её киновселенной сцену, которая была показана после титров кинокомикса «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 05:04
Общество
Кандидат в «афронавты» из ЮАР разбился на мотоцикле
Житель ЮАР, получивший шанс стать первым астронавтом из африканцев, погиб в субботу в результате ДТП на мотоцикле, не успев воплотить в жизнь свою мечту, сообщает The Guardian.
Обновлено в 04:32
Политика
Бурджанадзе о ситуации с «Рустави 2»: переступлены все красные линии
Были не только нарушены политические, журналистские и этические нормы, но и переступлены все красные линии.
Обновлено в 05:20
Кино
В сети появился трейлер фильма «Мулан»
В сети опубликовали первый трейлер фильма «Мулан».
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району
"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Кино
Продюсер Артур Браунер скончался в Германии
О смерти продюсера журналистам сообщила его племянница. Уточняется, что Браунеру было 100 лет, он скончался во сне.
Обновлено вчера в 18:28
Авто
В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan
Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек
Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Самолет «Батуми-Череповец» совершил аварийную посадку в Воронеже
Неисправность двигателя стала причиной аварийной посадки в Воронеже рейса из Батуми в Череповец авиапредприятия "Северсталь", сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.
Обновлено в 05:25
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Максимальная ставка по валютным вкладам составляет на сегодняшний день 1,35% годовых при условии вложения 20 тысяч долларов на срок от одного до двух лет.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Магнитогорском санатории умерла четырехлетняя девочка
Обновлено в 03:26
Футбол
Почему фанаты «Локомотива» молчали на матче за Суперкубок России
Обновлено вчера в 04:00
Политика
Зеленский проводит совещание по поводу телемоста с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание касательно скандального телемоста между Россией и Украиной, запланированного на 12 июля, заявил представитель Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук во время Согласительного совет в парламенте, сообщило 8 июля информационное агентство «Укринформ».
Обновлено в 05:48