Космос

Китай завершил строительство марсоходаИзвестия 02:30

Ученые из Китая заявили о завершении строительства марсохода для первой миссии КНР к Марсу, которая запланирована на 2020 год. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщает газета Global Times. Отмечается, что миссия предполагает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности.
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СМИ сообщили о создании марсохода в Китае

РБК02:28

Китай завершил создание марсохода

Эхо Москвы01:45

СМИ: у Китая появился собственный марсоход

Телеканал 360°02:15

В Китае объявили о постройке марсохода для миссии на Марс в 2020 году

RT на русском02:25

Китай завершил создание марсохода, сообщили СМИ

РИА Новости01:37

Китай построил марсоход

Газета.Ru00:53

СМИ: Китай завершил создание марсохода

ТАСС00:28
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Политика

Кремль отреагировал на оскорбления Путина на грузинском телевидении

В Кремле считают неприемлемыми оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшие в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:42
Политика

В Кремле поддержали инициативу провести телемост между РФ и Украиной

В Кремле приветствуют инициативу о проведении телемоста между Россией и Украиной, несмотря на сложности в отношениях двух стран, народы должны общаться.
Обновлено в 05:57
Политика

Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор»

Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 04:52
Армия и оружие

Три населенных пункта ДНР были обесточены в результате обстрелов ВСУ

Обновлено в 04:16
Здоровье

Какая тренировка поможет снизить давление, сообщили специалисты

Зарубежные специалисты сообщили, какая тренировка может помочь снизить давление.
Обновлено в 04:43
Политика

Зеленский предложил Путину встретиться в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции.
Обновлено в 05:44
Авто

JAC объявила российские цены на новый пикап T6

Китайская автомобильная марка JAC назвала цены на свой новый пикап T6 для России.
Обновлено в 03:35
Общество

Грузчикам Шереметьево повысили зарплату до 200 тысяч рублей

Прежде выплаты грузчикам Шереметьево составляли 45 тысяч рублей в месяц, а с июля они будут получать до 200-211 тысяч рублей.
Обновлено в 04:55
Политика

РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Самолет из Челябинска в Анталью задержан из-за удара молнии

Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

В семье Меган Маркл грядет новое прибавление

Обновлено в 05:30
Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Беглова зарегистрировали кандидатом в губернаторы Петербурга

Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга зарегистрировала Александра Беглова в качестве кандидата на выборах губернатора.
Обновлено в 05:22
Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Политика

Тимошенко обвинила Порошенко в строительстве телемоста с Россией

Глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о недопустимости телемоста, который "построил" бывший президент страны Петр Порошенко, между украинской и российской сторонами.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане

Обновлено вчера в 22:33
Кино

Файги рассказал о сцене после титров в новом фильме про Человека-паука

Глава студии Marvel Кевин Файги объяснил фанатам её киновселенной сцену, которая была показана после титров кинокомикса «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 05:04
Общество

Кандидат в «афронавты» из ЮАР разбился на мотоцикле

Житель ЮАР, получивший шанс стать первым астронавтом из африканцев, погиб в субботу в результате ДТП на мотоцикле, не успев воплотить в жизнь свою мечту, сообщает The Guardian.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В уральскую колонию пытались передать телефоны через квадрокоптер

Обновлено в 05:03
Политика

Бурджанадзе о ситуации с «Рустави 2»: переступлены все красные линии

Были не только нарушены политические, журналистские и этические нормы, но и переступлены все красные линии.
Обновлено в 05:20
Кино

В сети появился трейлер фильма «Мулан»

В сети опубликовали первый трейлер фильма «Мулан».
Обновлено в 05:52
Происшествия

В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району

"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Кино

Продюсер Артур Браунер скончался в Германии

О смерти продюсера журналистам сообщила его племянница. Уточняется, что Браунеру было 100 лет, он скончался во сне.
Обновлено вчера в 18:28
Авто

В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan

Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек

Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Самолет «Батуми-Череповец» совершил аварийную посадку в Воронеже

Неисправность двигателя стала причиной аварийной посадки в Воронеже рейса из Батуми в Череповец авиапредприятия "Северсталь", сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.
Обновлено в 05:25
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Максимальная ставка по валютным вкладам составляет на сегодняшний день 1,35% годовых при условии вложения 20 тысяч долларов на срок от одного до двух лет.
Обновлено в 05:42
Происшествия

В Магнитогорском санатории умерла четырехлетняя девочка

Обновлено в 03:26
Футбол

Почему фанаты «Локомотива» молчали на матче за Суперкубок России

Обновлено вчера в 04:00
Политика

Зеленский проводит совещание по поводу телемоста с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание касательно скандального телемоста между Россией и Украиной, запланированного на 12 июля, заявил представитель Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук во время Согласительного совет в парламенте, сообщило 8 июля информационное агентство «Укринформ».
Обновлено в 05:48
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