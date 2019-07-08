Космос
Китай завершил строительство марсоходаИзвестия 02:30
Ученые из Китая заявили о завершении строительства марсохода для первой миссии КНР к Марсу, которая запланирована на 2020 год. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщает газета Global Times. Отмечается, что миссия предполагает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:12, Вашингтон
Политика
«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание.
Обновлено в 01:34
Общество
Циклон и низкое давление накроют Москву
В Москву и область придет циклон, который принесет в регион дождь, сообщает портал "Метеоновости".
Обновлено в 01:55
Общество
СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз
Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.
Обновлено в 02:45
Космос
Уфологи нашли «марсианскую птицу» на снимке Curiosity
Обновлено вчера в 05:33
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией завершается
C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
Федеральный инспектор по Рязанской области покончил с собой
Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев совершил самоубийство, сообщил источник в структурах региона.
Обновлено вчера в 07:15
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
Политика
Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
Ветераны-подводники из США объяснили аварию на «Лошарике»
Ветераны-подводники Военно-морских сил США прокомментировали аварию на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», где в результате пожара погибли 14 моряков.
Обновлено вчера в 20:11
Политика
Министр экономики ФРГ рассказал о важности «Северного потока — 2»
"Северный поток — 2" не сделает Берлин зависимым от Москвы, а, наоборот, принесет ему выгоду, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Bild.
Обновлено в 02:30
Политика
В Абхазии и Южной Осетии прокомментировали резолюцию ОБСЕ
В Сухуме считают однобокой и ангажированной принятую в ОБСЕ резолюцию с призывом к России отменить своё решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту
Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
Обновлено в 00:02
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Политика
Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор»
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.
Обновлено в 02:06
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Обновлено вчера в 22:40
Общество
В Тулуне на месте смытых потопом кварталов оборудуют скверы
В Иркутской области определяются с площадками под строительство новых домов в населённых пунктах, пострадавших от мощнейшего наводнения.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Автобус с украинцами попал в аварию в Польше
Автобус с украинскими регистрационными номерами съехал в кювет на трассе А4 у села Большие Янковицы Бжегского уезда Опольского воеводства Польши.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
В Приморье ребенок лишился пальца из-за травмы в торговом центре
Известно, что двухлетний малыш в игровой комнате торгового центра засунул указательный палец в механизм игрового автомата и получил травму.
Обновлено в 02:51
Энергетика
Составлен прогноз по ценам на бензин в России к 2024 году
По мнению экспертов, по итогам 2019 года средняя розничная стоимость литра бензина в РФ составит 48,36 рубля.
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес
Лолита Милявская показала видео из Дебальцево
Певица Лолита Милявская, шокировавшая всех заявлениями о разводе с мужем Дмитрием Ивановым, отправилась с концертами на Донбасс.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Мантуров заявил о сохранении у заказчиков интереса к SSJ100
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что произошедшая в мае в московском аэропорту Шереметьево авиакатастрофа с Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) не повлияла на интерес компаний к самолету.
Обновлено в 01:33
Футбол
«Торпедо» обыграло «Факел» в первом матче Игнашевича
Обновлено вчера в 14:54
Политика
Соловьев прокомментировал необычное поведение Зеленского
В случае же с Зеленским очень многое стало зависеть от команды президента. «Но пока все выглядит печально», – подвел итог Соловьев.
Обновлено вчера в 09:08
Армия и оружие
Украина готовится к «вторжению» России
Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что украинская сторона сможет ответить на "вторжение" России.
Обновлено в 00:43
Происшествия
В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов
Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 01:42
Происшествия
В результате взрыва бензовоза на Урале погибли три человека
В результате взрыва автомобиля погибли три человека, семь пострадали, среди них подросток 2005 года рождения.
Обновлено вчера в 11:30
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Политика
12 июля между Россией и Украиной состоится прямой телемост
Телемост пройдет между украинским телеканалом "News One" и телеканалом "Россия" и будет называться "Надо поговорить". в анонсе программы проводится параллель с телемостами второй половины 80-х годов между США и СССР, который вели Фил Донахью и Владимир Познер.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Оппозиция победила на выборах в Греции
Правоцентристская оппозиционная партия «Новая демократия» победила на парламентских выборах в Греции, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:16
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами
Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51