Китайское национальное космическое управление запустило посадочную платформу с луноходом «Чанъэ-4», которая должна стать первым аппаратом, совершившим мягкую посадку на обратную сторону Луны, сообщает NASASpaceFlight.com.

Китай запустил луноход для первой посадки на обратную сторону Луны

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