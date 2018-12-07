Космос
Китай запустил луноход для первой посадки на обратную сторону Луны
Китай запустил луноход для первой посадки на обратную сторону ЛуныN+113:32
Китайское национальное космическое управление запустило посадочную платформу с луноходом «Чанъэ-4», которая должна стать первым аппаратом, совершившим мягкую посадку на обратную сторону Луны, сообщает NASASpaceFlight.com.
N+113:32
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 22:15, Ашберн
Космос
NASA впервые записало шум ветра на Марсе
Обновлено в 21:43
Космос
Роскосмос выберет облик ракеты для полетов к Луне
Роскосмос рассмотрит несколько вариантов облика российской сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне на совещании в субботу.
Обновлено в 20:21
Космос
Ученые выяснили истинную версию происхождения Земли
Ученые предполагают, что Земля сформировалась довольно быстро. Для вселенной она вообще юна – от 2 до 5 миллионов лет.
Обновлено в 11:21
Космос
Космический корабль «Федерация» достиг «МКС» за 5 часов
Обновлено в 11:56
Космос
В России пройдут три годовых эксперимента по имитации полёта к Луне
Как теперь сообщил господин Орлов, участники проекта SIRIUS договорились выполнить три изоляционных эксперимента длительностью в один год каждый.
Обновлено в 09:23
Космос
Гелий раздул атмосферу горячего нептуна
Европейские астрономы обнаружили в атмосфере горячего нептуна HAT-P-11 b гелий.
Обновлено в 10:53
Космос
Спецагент США в отставке рассказал о найденных живыми инопланетянах
Обновлено в 18:41
Космос
Космические мыши научат астронавтов не болеть
Мыши, единственные обитатели биоспутника Bion-M1, целый меясяц «катавшего» грызунов вокруг родной планеты на высоте 575 километров над уровнем моря позволят учёным сделать важные выводы о влиянии космических условий на организм живых существ.
Обновлено в 21:03
Космос
Рождество на орбите: ракета доставит астронавтам праздничную индейку
Ракета Илона Маска перебросит на орбиту стряпню для рождественского стола, а также мышей и червей.
Обновлено в 20:52
Космос
Космический ветер растянулся на 228 тысяч световых лет
Чилийские астрономы обнаружили на задворках космоса ветер, тянущийся от квазара на расстояние 228 тысяч световых лет.
Обновлено в 21:28
Космос
Австрийские школьники посмотрели панорамные видео RT в музее ООН
Учащиеся одной из средних школ Австрии посетили стенд с панорамными видео проекта RT «Космос 360» на постоянной экспозиции Управления ООН по вопросам космического пространства в Вене.
Обновлено в 06:00
Космос
Ученые: есть смысл возродить миссии на Нептун и Уран
Специалисты NASA отмечают, что на Уране и Нептуне можно было бы разместить колонии землян. Подтверждение этому получила миссия New Horizons.
Обновлено в 06:22
Космос
«Кеплер» заснял первые моменты смерти звезды
Ударная волна от взрыва белого карлика столкнулась бы с его звездой-компаньоном, производя невероятно горячие, яркие условия, наблюдаемые учеными.
Обновлено в 10:28
Космос
Сделанные раньше срока девять спутников «Гонец» не вывели на орбиту
В ноябре прошлого года гендиректор ИСС Николай Тестоедов сообщал ТАСС, что предприятие изготовит эти спутники до конца 2020 года.
Обновлено в 06:41
Космос
Эксперты: В 2019 году на Землю может упасть разрушительный астероид 2002 NT7
В интернете появились сообщения о дате возможной встречи Земли с астероидом 2002 NT7.
Обновлено в 20:11