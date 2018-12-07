Космос

Китай запустил луноход для первой посадки на обратную сторону Луны
N+1
13:32

Китайское национальное космическое управление запустило посадочную платформу с луноходом «Чанъэ-4», которая должна стать первым аппаратом, совершившим мягкую посадку на обратную сторону Луны, сообщает NASASpaceFlight.com.
N+113:32

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Версия.Инфо05 декабря в 06:37
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