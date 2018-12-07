Космос

Китай запустил аппарат для исследования обратной стороны Луны
ФАН
18:09

Аппарат для исследования обратной стороны Луны «Чанъэ-4» запустили в Китае. Об этом сообщил телеканал CGTN. С помощью нового аппарата в Поднебесной надеются пролить свет на «некоторые тайны» спутника нашей планеты.
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Версия.Инфо05 декабря в 06:37
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