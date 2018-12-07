Космос
Китай запустил аппарат для исследования обратной стороны Луны
Китай запустил аппарат для исследования обратной стороны ЛуныФАН18:09
Аппарат для исследования обратной стороны Луны «Чанъэ-4» запустили в Китае. Об этом сообщил телеканал CGTN. С помощью нового аппарата в Поднебесной надеются пролить свет на «некоторые тайны» спутника нашей планеты.
ФАН18:09
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Космос
NASA впервые удалось записать шум ветра на Марсе
Обновлено в 22:42
Космос
«Роскосмос» выберет облик ракеты для полета на Луну
«Роскосмос» в субботу, 8 декабря, рассмотрит несколько вариантов внешнего облика российского сверхтяжелого корабля, который отправится к Луне в рамках соответствующей Федеральной целевой программы.
Обновлено в 22:45
Космос
Ученые не исключили переворота полюсов Земли
Если сила магнитного поля планеты упадет еще на 90%, то не исключен переворот оси Земли.
Обновлено в 22:42
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В ИМБП подготовили комплекс для моделирования космической экспедиции
Наземный экспериментальный комплекс в Государственном научном центре Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН подготовлен для проведения четырёхмесячного эксперимента по моделированию космической экспедиции «SIRIUS 18/19».
Обновлено в 23:32
Космос
Исследователи определили главную версию происхождения Земли
Обновлено в 23:16
Космос
Космический корабль «Федерация» достиг «МКС» за 5 часов
Обновлено в 11:56
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Гелий раздул атмосферу горячего нептуна
Европейские астрономы обнаружили в атмосфере горячего нептуна HAT-P-11 b гелий.
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Космос
Спецагент США в отставке рассказал о найденных живыми инопланетянах
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Космические мыши научат астронавтов не болеть
Мыши, единственные обитатели биоспутника Bion-M1, целый меясяц «катавшего» грызунов вокруг родной планеты на высоте 575 километров над уровнем моря позволят учёным сделать важные выводы о влиянии космических условий на организм живых существ.
Обновлено в 21:03
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Австрийские школьники посмотрели панорамные видео RT в музее ООН
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Космический ветер растянулся на 228 тысяч световых лет
Чилийские астрономы обнаружили на задворках космоса ветер, тянущийся от квазара на расстояние 228 тысяч световых лет.
Обновлено в 21:28
Космос
Ученые: есть смысл возродить миссии на Нептун и Уран
Специалисты NASA отмечают, что на Уране и Нептуне можно было бы разместить колонии землян. Подтверждение этому получила миссия New Horizons.
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Космос
«Кеплер» заснял первые моменты смерти звезды
Ударная волна от взрыва белого карлика столкнулась бы с его звездой-компаньоном, производя невероятно горячие, яркие условия, наблюдаемые учеными.
Обновлено в 10:28