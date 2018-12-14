Политика
Китай заморозит повышение пошлин на продукцию американского автопрома
Китай заморозит повышение пошлин на продукцию американского автопромаИзвестия06:23
Китай на 90 дней заморозит введение дополнительных таможенных тарифов на импорт автомобилей и комплектующих из США, говорится в заявлении профильного комитета при Госсовете КНР.
Известия06:23
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Администрация США отложит повышение пошлин на китайские товары до 1 марта
Аргументы и Фактывчера в 22:07
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Политика
Путин и Лукашенко встретятся 25 декабря
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
НАТО сожалеет о решении Косово о создании армии
Обновлено в 06:19
Политика
В Кремле считают обвинения в адрес Бутиной необоснованными
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не хотят комментировать вопрос защиты Марии Бутиной в американском суде, обвинения в ее адрес считают необоснованными.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Минобороны России назвало дилетантским заявление посла США о Ту-160
«В российском военном ведомстве не удивлены дилетантским заявлениям представителей Госдепартамента США о стратегических ракетоносцах Ту-160 на фоне молчания профессиональных экспертов из Пентагона», — заявил Конашенков.
Обновлено в 06:46
Политика
В Кремле ответили на слова Кадырова о финансировании Чечни
Регионам России всегда не хватает денег, и это совершенно нормальный вопрос развития, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что для развития республики необходимо больше бюджетных средств.
Обновлено в 06:31
Политика
В «Яндексе» объяснили выдачу поисковой системой даты смерти Порошенко
В пресс-службе компании «Яндекс» прокомментировали выдачу в поисковой системе даты смерти президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 04:31
Политика
Патриарх Кирилл обратился к мировому сообществу по ситуации на Украине
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу в связи с массовыми нарушениями прав и свобод священнослужителей и верующих Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Обновлено в 02:51
Политика
ЕС отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе
Ранее сообщалось, что Евросоюз приготовился усилить поддержку Украины из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Москва и Дамаск подписали соглашение о добыче углеводородов в САР
Россия и Сирия подписали ряд коммерческих соглашений в сфере разведки и добычи углеводородов.
Обновлено в 06:08
Политика
Лавров: Ситуация в Черноморском регионе деградировала
Как подчеркивают российские дипломаты, ЧЭС занимается экономическим развитием Черноморского региона, однако постоянно продолжаются попытки втянуть организацию в политику, вбрасывая различную информацию, зачастую очерняющую цели и способы работы ЧЭС.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
Турция пригрозила войти в сирийский Манбидж
Обновлено в 03:55
Политика
Украинский десантник объяснил появление шеврона СС на фото с Порошенко
В специально записанном видеоролике, который был размещен в Facebook на странице командования десантно-штурмовых войск Украины, военнослужащий бодрым и решительным голосом уверяет: якобы он и не подозревал о том, что череп и кости на его форме являются нацистским символом.
Обновлено в 01:15
Политика
Россияне назвали человека года среди политиков
Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров возглавили список людей года среди политиков, об этом свидетельствуют результаты исследования фонда «Общественное мнение».
Обновлено в 05:53
Политика
В Киеве демонтируют памятник Суворову
Обновлено в 02:19
Политика
Глава Росрыболовства доложил Путину о снижении цен на красную икру
Большой улов горбуши и другой рыбы привёл к снижению цен на красную икру.
Обновлено в 06:40