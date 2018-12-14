Политика

Китай заморозит повышение пошлин на продукцию американского автопрома
Известия
06:23

Китай на 90 дней заморозит введение дополнительных таможенных тарифов на импорт автомобилей и комплектующих из США, говорится в заявлении профильного комитета при Госсовете КНР.
Известия06:23

Подробнее о событии

Китай три месяца не будет взимать повышенные пошлины на импорт машин из США

РИА Новости08:00

Китай заморозит повышение пошлин на автомобили и запчасти из США

Аргументы и Факты07:38

Китай заморозит повышение пошлин на автомобили и запчасти из США

Коммерсантъ06:09

Китай заморозит повышение пошлин на автомобили и запчасти из США до 31 марта 2019 года

ТАСС06:05

Трамп сдержал слово и пощадил Китай в торговой войне

Lenta.ru01:19

Bloomberg: США повысят импортные пошлины на товары КНР с 1 марта

Экономика сегоднявчера в 21:10

Bloomberg: США перенесли введение пошлин на товары из Китая на 2019 год

Газета.Ruвчера в 20:27
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:58, Ашберн
Политика

ЕС отреагировал на решение Косова создать армию

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс сожалеет по поводу решения Косова создать свою армию.
Обновлено в 07:20
Политика

Путин и Лукашенко встретятся 25 декабря

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко 25 декабря.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

Минобороны России назвало дилетантским заявление посла США о Ту-160

«В российском военном ведомстве не удивлены дилетантским заявлениям представителей Госдепартамента США о стратегических ракетоносцах Ту-160 на фоне молчания профессиональных экспертов из Пентагона», — заявил Конашенков.
Обновлено в 06:46
Политика

В Кремле считают обвинения в адрес Бутиной необоснованными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не хотят комментировать вопрос защиты Марии Бутиной в американском суде, обвинения в ее адрес считают необоснованными.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

ДНР привела войска в полную боевую готовность

В полную боевую готовность приведены подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин, сообщает 14 декабря «Донецкое агентство новостей».
Обновлено в 07:58
Политика

В Госдуму внесли законопроект об автономной работе Рунета

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы проект закона об автономной работе российского сегмента интернета в случае, если он будет отключен от глобальной инфраструктуры Сети.
Обновлено в 08:46
Политика

В «Яндексе» объяснили отображение даты смерти Порошенко

В компании «Яндекс» объяснили выдачу в поисковом запросе даты смерти украинского президента Петра Порошенко.
Обновлено в 05:40
Политика

В Кремле ответили на слова Кадырова о финансировании Чечни

Главы регионов на встречах с президентом порой поднимают вопрос о необходимости выделить больше средств на проекты в подконтрольных им субъектах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя высказывание Рамзана Кадырова о недостаточном финансировании ФЦП Чечни.
Обновлено в 07:08
Политика

УПЦ обвинила СБУ в принудительной перевозке митрополита в Киев

Руководитель юридического отдела Украинской православной церкви протоиерей Александр Бахов заявил, что служба безопасности Украины принудительно доставляет митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита из Черновицкой области в Киев, передает "112 Украина".
Обновлено в 07:49
Политика

ЕС отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе

Европейский совет в заявлении по итогам саммита не стал настаивать на введении новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 19:25
Политика

Москва и Дамаск подписали соглашение о добыче углеводородов в Сирии

РФ и Сирия в рамках заседания двухсторонней межправительственной комиссии подписали коммерческие соглашения в сфере разведки и добычи углеводородов, сообщили РИА Новости в секретариате российской части межправкомиссии.
Обновлено в 05:58
Политика

Социологи определили главное событие и человека 2018 года

Россияне назвали президента Владимира Путина политиком года — 2018, следует из результатов опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).
Обновлено в 06:33
Политика

Володин: форум молодых законодателей и экспертов станет ежегодным

Обновлено в 04:53
Политика

В Киеве решили снести памятник Суворову

Обновлено вчера в 17:17
Политика

Лавров: Ситуация в Черноморском регионе деградировала

Ситуация в Черноморском регионе деградировала, эту тенденцию необходимо повернуть в обратную сторону, заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на встрече министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Баку, передает 14 декабряТАСС.
Обновлено в 04:10
ещё по теме
Главное