Политика
Китай заморозит повышение пошлин на продукцию американского автопрома
Китай заморозит повышение пошлин на продукцию американского автопромаИзвестия06:23
Китай на 90 дней заморозит введение дополнительных таможенных тарифов на импорт автомобилей и комплектующих из США, говорится в заявлении профильного комитета при Госсовете КНР.
Известия06:23
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Политика
ЕС отреагировал на решение Косова создать армию
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс сожалеет по поводу решения Косова создать свою армию.
Обновлено в 07:20
Политика
Путин и Лукашенко встретятся 25 декабря
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко 25 декабря.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
Минобороны России назвало дилетантским заявление посла США о Ту-160
«В российском военном ведомстве не удивлены дилетантским заявлениям представителей Госдепартамента США о стратегических ракетоносцах Ту-160 на фоне молчания профессиональных экспертов из Пентагона», — заявил Конашенков.
Обновлено в 06:46
Политика
В Кремле считают обвинения в адрес Бутиной необоснованными
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не хотят комментировать вопрос защиты Марии Бутиной в американском суде, обвинения в ее адрес считают необоснованными.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
ДНР привела войска в полную боевую готовность
В полную боевую готовность приведены подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин, сообщает 14 декабря «Донецкое агентство новостей».
Обновлено в 07:58
Политика
В Госдуму внесли законопроект об автономной работе Рунета
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы проект закона об автономной работе российского сегмента интернета в случае, если он будет отключен от глобальной инфраструктуры Сети.
Обновлено в 08:46
Политика
В «Яндексе» объяснили отображение даты смерти Порошенко
В компании «Яндекс» объяснили выдачу в поисковом запросе даты смерти украинского президента Петра Порошенко.
Обновлено в 05:40
Политика
В Кремле ответили на слова Кадырова о финансировании Чечни
Главы регионов на встречах с президентом порой поднимают вопрос о необходимости выделить больше средств на проекты в подконтрольных им субъектах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя высказывание Рамзана Кадырова о недостаточном финансировании ФЦП Чечни.
Обновлено в 07:08
Политика
УПЦ обвинила СБУ в принудительной перевозке митрополита в Киев
Руководитель юридического отдела Украинской православной церкви протоиерей Александр Бахов заявил, что служба безопасности Украины принудительно доставляет митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита из Черновицкой области в Киев, передает "112 Украина".
Обновлено в 07:49
Политика
ЕС отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе
Европейский совет в заявлении по итогам саммита не стал настаивать на введении новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Москва и Дамаск подписали соглашение о добыче углеводородов в Сирии
РФ и Сирия в рамках заседания двухсторонней межправительственной комиссии подписали коммерческие соглашения в сфере разведки и добычи углеводородов, сообщили РИА Новости в секретариате российской части межправкомиссии.
Обновлено в 05:58
Политика
Социологи определили главное событие и человека 2018 года
Россияне назвали президента Владимира Путина политиком года — 2018, следует из результатов опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).
Обновлено в 06:33
Политика
Володин: форум молодых законодателей и экспертов станет ежегодным
Обновлено в 04:53
Политика
В Киеве решили снести памятник Суворову
Обновлено вчера в 17:17
Политика
Лавров: Ситуация в Черноморском регионе деградировала
Ситуация в Черноморском регионе деградировала, эту тенденцию необходимо повернуть в обратную сторону, заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на встрече министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Баку, передает 14 декабряТАСС.
Обновлено в 04:10