Китай на 90 дней заморозит введение дополнительных таможенных тарифов на импорт автомобилей и комплектующих из США, говорится в заявлении профильного комитета при Госсовете КНР.

Политика Политика ЕС отреагировал на решение Косова создать армию Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс сожалеет по поводу решения Косова создать свою армию.

Политика Политика Путин и Лукашенко встретятся 25 декабря Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко 25 декабря.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны России назвало дилетантским заявление посла США о Ту-160 «В российском военном ведомстве не удивлены дилетантским заявлениям представителей Госдепартамента США о стратегических ракетоносцах Ту-160 на фоне молчания профессиональных экспертов из Пентагона», — заявил Конашенков.

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Армия и оружие Армия и оружие ДНР привела войска в полную боевую готовность В полную боевую готовность приведены подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин, сообщает 14 декабря «Донецкое агентство новостей».

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Политика Политика ЕС отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе Европейский совет в заявлении по итогам саммита не стал настаивать на введении новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.

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