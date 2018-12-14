Политика

Китай заморозил повышение пошлин на американские автомобили
Евразия Daily
11:13

Китайский Минфин заморозил планируемое ранее повышение пошлин на американские автомобили и запчасти. Ожидается, что повышение ввозных пошлин на 25% и 5% будет приостановлено на 116 и 67 товарных позиция соответственно. В итоге тарифы снизятся с 40% до 15%.
Евразия Daily11:13

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