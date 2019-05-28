Энергетика
Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»РИА Новости вчера в 07:48
Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по газопроводу "Силе Сибири", окончательно объемы еще не определены, сообщила журналистам заместитель председателя правления и генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по «Силе Сибири»
Московский Комсомолецвчера в 08:20
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 02:13, Ашберн
Кино
Волгоградцев приглашают посмотреть кино под открытым небом
Обновлено в 01:16
Происшествия
Охранника, убившего казака в Ханты-Мансийске, осудили на девять лет
Житель Курганской области признан виновным в убийстве казака в Ханты-Мансийске, тело которого он расчленил и выкинул рядом со штабом местных представителей казачества, сообщили РИА Новости в среду в прокуратуре Югры.
Обновлено в 01:12
Авто
Алексей Чадов стал лицом рекламной кампании Haval F7
Обновлено вчера в 12:12
Космос
Впервые в космосе с помощью CRISPR была отредактирована ДНК
Астронавты изучали, как работают механизмы восстановления ДНК в космосе, поэтому они разрезали нити генетического кода гриба в нескольких местах, чтобы имитировать радиационное повреждение.
Обновлено 27 мая в 05:32
Общество
Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Установлена личность «россиянки» из компромата на власти Австрии
Обновлено вчера в 12:19
Экономика
Владелец befree и Love Republic начал переговоры о покупке Sela
Melon Fashion Group, которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina, ведет переговоры о покупке ретейлера Sela, рассказал источник РБК в инвестиционных кругах и подтвердил консультант на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие
Первый полет российского БПЛА «Охотник» состоится летом текущего года
Первый полет российского БПЛА «Охотник» состоится в будущем июле или в августе, сообщает 29 мая ТАСС со ссылкой на сообщение источников.
Обновлено вчера в 22:29
Футбол
Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»
"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
Обновлено вчера в 09:05
Общество
Представлен рейтинг самых востребованных в России профессий
В России самыми востребованными профессиями являются повар и продавец-кассир.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие
Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных
Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
Обновлено вчера в 20:40
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Энергетика
Минфин отказался «платить за косяки» поставщиков «грязной» нефти
Отвечая на вопрос о возможном снижении порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе», первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов назвал неправильным, чтобы «государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Няня ребенка Меган Маркл уволилась после двух недель работы
Няня принца Арчи, сына Меган Маркл и принца Гарри, уволилась после двух недель работы на королевскую семью.
Обновлено вчера в 09:04
Политика
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список
Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено вчера в 22:14
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Общество
Конгресс-холл в Екатеринбурге сдадут к приезду Путина
Все работы по сдаче конгресс-холла международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо", где запланировано проведение Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS), завершатся к 15 - 17 июня.
Обновлено вчера в 23:11
Экономика
В России предложили запретить псевдопивные напитки
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Два политолога устроили скандал в эфире «России 1»
По данным агентства, два политолога разругались во время обсуждения вопроса о возвращении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили на Украину.
Обновлено в 01:04
Общество
Роскачество проверило мясной фарш
Роскачество провело исследование мясного фарша, приобретенного в магазине и собственного приготовления, признав в результате достойной российского Знака качества только одну торговую марку, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:36
Происшествия
Авиарейс из Челябинска в Анталью задерживается примерно на 10 часов
Рейс авиакомпании Red Wings, который должен был вылететь из Челябинска в Анталью в ночь на среду, задерживается ориентировочно до часа дня.
Обновлено в 01:45
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Макрон готов созвать встречу в «нормандском формате»
Президент Франции Эмманюэль Макрон готов созвать встречу в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина), как только для этого сложатся условия.
Обновлено в 01:33
Политика
Мосийчук отмечает уход от Ляшко: нардеп заявился на телеэфир пьяным
Скандального нардепа Игоря Мосийчука, который недавно покинул ряды Радикальной партии Олега Ляшко, обвинили в том, что на эфир ZIK он пришел пьяным.
Обновлено в 02:07
Наука
Умные камеры сменят кнопки на светофорах Вены
Власти Вены установят на некоторых пешеходных переходах в городе камеры, распознающие приближение пешехода и активирующие разрешающий сигнал светофора.
Обновлено вчера в 04:22
Футбол
«Милан» может продать Доннарумму из-за проблем с ФФП
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма в ближайшее трансферное окно может покинуть команду, сообщает Football Italia.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
В Саратовской области в школе ученик ударил девочку топором по голове
Обновлено вчера в 05:48
Армия и оружие
Методы США по дестабилизации РФ назвали в Минобороны
Советник министра обороны Андрей Ильницкий рассказал, каким образом США попытаются дестабилизировать Россию.
Обновлено в 01:28
Политика
Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина
Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса ФОМ, проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Астрахани на пожаре погибли три человека
Обновлено в 02:07