Энергетика
Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»РИА Новости 07:48
Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по газопроводу "Силе Сибири", окончательно объемы еще не определены, сообщила журналистам заместитель председателя правления и генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.
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Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по «Силе Сибири»
Московский Комсомолец08:20
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Хоккей
Финские хоккеисты сломали чемпионский кубок
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В саратовской школе ученик ударил топором шестиклассницу
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В Москве проходит заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак".
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Саакашвили объявил о возвращении на Украину
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Лучшим новичком сезона КХЛ признан вратарь «Локомотива» Илья Коновалов.
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Политика
Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово
Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность, передает национальное телевидение.
Обновлено в 03:56
Музыка
Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях
В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
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Интернет
В Москве испытали первый квантовый телефон
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Спорт
Чешская биатлонистка Коукалова объявила о завершении карьеры
Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр биатлонистка Габриэла Коукалова объявила о завершении карьеры.
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Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
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Музыка
Литва требует пересмотреть итоги «Евровидения»
Литовский певец Юриюс Векленко, не сумевший пройти в финал "Евровидения", потребовал признать ошибку в подсчете голосов.
Обновлено в 14:22
Происшествия
В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет упал около села Бряндино в Чердаклинском районе Ульяновской области, пилот погиб.
Обновлено в 09:44
Культура
Режиссер Павел Лунгин госпитализирован в реанимацию
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Суд отправил в СИЗО экс-главу Росграницы Безделова
Обновлено в 13:31
Хоккей
Игорь Никитин признан лучшим тренером сезона в КХЛ
Игорь Никитин признан лучшим тренером КХЛ в сезоне 2018/19. Об этом сообщает корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева с закрытия сезона КХЛ.
Обновлено в 13:25
Авто
Стали известны российские цены на новый Volvo S60
Дилеры Volvo в России начали прием заказов на седан Volvo S60 нового поколения.
Обновлено в 06:43
Общество
Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»
Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
Обновлено вчера в 18:51
Гаджеты
Xiaomi показал «убийцу флагманов»
Китайская Xiaomi представила "убийцу флагманов", модель Redmi K20 Pro, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:14
Политика
Раскрыта личность «россиянки» из видео с австрийскими политиками
«Племянницей российского олигарха», с которой вел переговоры австрийский вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, оказалась студентка из Боснии и Герцеговины.
Обновлено в 11:07
Наука
Курение каннабиса ухудшает когнитивные способности подростков
Сотрудники Монреальского университета выяснили, что курение каннабиса угнетает когнитивные способности подростков и ухудшает их рабочую память.
Обновлено в 00:37
Политика
На Украине рассказали о срочной отмене операции по «деоккупации» Крыма
Замана пояснил, что об отмене операции ему рассказывали должностные лица — официальных документов он не видел.
Обновлено в 12:39
Авто
Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет
Новый купе-кроссовер Renault Arkana из лимитированной серии Edition One, который ранее был доступен для заказа в единственном эксклюзивном красном цвете Red Fusion, получил еще один совершенно новый цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено в 09:05
Политика
Зеленский назвал МВФ надежным партнером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заверил представителей миссии Международного валютного фонда, что Украина останется партнером, который выполняет свои обязательства, он также выразил надежду, что парламент нового созыва обеспечит основу для получения следующего транша от МВФ.
Обновлено в 13:46
Армия и оружие
Госдеп обвинил Россию в «безрассудной эскалации» конфликта в Сирии
Госдепартамент выразил обеспокоенность действиями вооруженных сил сирийского правительства и поддерживающих их российских военнослужащих на севере арабской республики.
Обновлено в 14:26
Экономика
В Петербурге из-за убытков прекращает работу завод электроники для боевых ракет
«Убыток сложился из-за того, что цена на изделия для гособоронзаказа в 2018 году была установлена заказчиком ниже уровня рентабельности», – говорится в официальном отчете за подписью гендиректора Ольги Грасмик.
Обновлено в 12:22
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Политика
Медведев не включил сооснователя «Диссернета» в обновленный состав ВАК
В соответствии с распоряжением премьер-министра, в новый состав ВАК включены 139 человек, из которых 94 (68%) в комиссию ранее не входили.
Обновлено в 11:06
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Шоу-бизнес
5-летняя дочь Аллы Пугачевой раскрыла секрет ее молодости
Елизавета Галкина каталась на качелях, в то время как ее мама напевала Лизе трогательную песню «Куда уходит детство».
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