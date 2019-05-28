Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»РИА Новости 07:48

Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по газопроводу "Силе Сибири", окончательно объемы еще не определены, сообщила журналистам заместитель председателя правления и генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.

Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»

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