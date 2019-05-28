Энергетика
Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»РИА Новости 07:48
Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по газопроводу "Силе Сибири", окончательно объемы еще не определены, сообщила журналистам заместитель председателя правления и генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.
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Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по «Силе Сибири»
Московский Комсомолец08:20
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Хоккей
Зеленский предоставил гражданство Украины хоккеисту из России
Российский хоккеист Александр Костиков, который играет в клубе "Донбасс", получил украинское гражданство, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:15
Политика
Ссора в эфире «60 минут». Платошкин покинул студию
Два политолога – российский и украинский – поссорились в эфире программы "60 минут".
Обновлено в 15:02
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене переброски военных в Крым в 2014 году
Бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Владимир Замана, подозреваемый в госизмене, рассказал, что 1 марта 2014 года украинские военнослужащие планировали операцию в Крыму.
Обновлено в 16:32
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено в 10:58
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Происшествия
В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК
В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Обновлено в 07:08
Авто
Новую Skoda Octavia заметили на дорожных тестах
Бестселлер чешского бренда нового поколения — Skoda Octavia — был замечен во время дорожных испытаний на извилистых и заснеженных дорогах в Альпах.
Обновлено в 15:31
Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Происшествия
В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега
В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап рассказали о своих отношениях до брака
Украинские артисты Настя Каменских и Потап рассказали о том, какие ссоры и скандалы были между ними на протяжении многих лет общения, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 07:20
Футбол
Сарри ушел с тренировки «Челси» из-за ссоры игроков
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ушел с тренировки команды из-за ссоры двух футболистов - защитника Давида Луиса и форварда Гонсало Игуаина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:26
Политика
Глава Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН
Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях, сообщается о столкновениях на импровизированных баррикадах, стрельбе, о 22 задержанных сербах и гражданине РФ - сотруднике миссии ООН.
Обновлено в 07:10
Музыка
«Ленинград» выпустил новый клип перед прощальным туром
Главную роль в клипе отдали Алле Михеевой. Клип начинается с нового логотипа группы, который был ранее представлен Артемием Лебедевым.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
Лобода в ультракоротких шортах устроила странные танцы — видео
Светлана Лобода показала, как она репетирует танцы в перерывах между перелетами и выступлениями.
Обновлено в 14:12
Гаджеты
Samsung Galaxy Note10 может оказаться похож на Huawei P30 Pro
Например, сегодня инсайдер Ice Universe сообщил, что Samsung Galaxy Note10 может оказаться похож на Huawei P30 Pro.
Обновлено в 16:35
Политика
Партия «Слуга народа» не включит Саакашвили в списки на выборы в Раду
Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что политическое объединение не может включить бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в свои списки на выборы в Верховную раду.
Обновлено в 16:02
Политика
В СНБО заявили о пропаже серверов с секретной информацией
Новый глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк рассказал о пропаже всех серверов с секретной информацией из здания своего ведомства после того, как офис покинула команда предыдущего руководителя службы Александра Турчинова.
Обновлено в 16:43
Экономика
В Петербурге из-за убытков прекращает работу завод электроники для боевых ракет
«Убыток сложился из-за того, что цена на изделия для гособоронзаказа в 2018 году была установлена заказчиком ниже уровня рентабельности», – говорится в официальном отчете за подписью гендиректора Ольги Грасмик.
Обновлено в 12:22
Музыка
Егор Крид назвал причину ухода из Black Star
Стало известно, что Егор Крид (настоящее имя Егор Булаткин) покидает музыкальный лейбл Black Star.
Обновлено в 16:39
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Кино
Звезда «Игры Престолов» вспомнил о съемках первого сезона сериала
Голливудский актер Джейсон Момоа, известный по роли кхала Дрого в первом сезоне "Игры престолов", поделился с фанатами воспоминаниями о съемках.
Обновлено в 16:58
Авто
Электрический кроссовер BMW получит огромный изогнутый экран
BMW не является первым автопроизводителем, внедрившим сверхширокий дисплей, поскольку у будущего электрического ситикара Honda E также будет гигантский экран, почти такой же широкий, как приборная панель.
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Саратовской области подросток напал на школьницу
В одной из школ поселка Большевик Саратовской области подросток напал на школьницу, сообщает 28 мая ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
5-летняя дочь Аллы Пугачевой Лиза раскрыла секрет молодости
Лиза прислушивалась, а Примадонна возьми да и спроси у дочки, где же ей найти такое средство, чтобы снова вернуться в детство.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Вдовы доказали свое право на выплаты за ордена погибших в Сирии
Военнослужащие 200-й артиллерийской бригады (войсковая часть №48271), выплаты за посмертное награждение которых стали предметом судебных споров, погибли год назад — 23 мая.
Обновлено в 13:35
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.
Обновлено в 12:36
Баскетбол
ЦСКА одолел «Зенит» и вышел в финал Единой лиги
Обновлено в 14:28