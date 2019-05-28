Энергетика

Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»РИА Новости вчера в 07:48

Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по газопроводу "Силе Сибири", окончательно объемы еще не определены, сообщила журналистам заместитель председателя правления и генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.
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Китаю понадобилось еще больше российского газа

Lenta.ruвчера в 10:57

Первые поставки по «Силе Сибири» составят 10 млн кубометров газа

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Китаю понадобились дополнительные поставки российского газа

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Китай намерен увеличить объёмы поставок газа по «Силе Сибири»

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Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по «Силе Сибири»

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«Газпром» вскоре планирует договориться с КНР о дополнительных поставках по «Силе Сибири»

ТАССвчера в 09:06

Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»

РИА Новостивчера в 07:48
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Армия и оружие

Украинский сапёр пропал без вести в бою на Донбассе

Обновлено в 02:20
Происшествия

Фигурант дела о загрязнении нефти Трушев не смог обжаловать арест

Самарский областной суд в среду отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на заочный арест Романа Трушева, находящегося в международном розыске по уголовному делу о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 02:34
Футбол

Неизвестные написали на машине девушки Кариуса слово «лузер»

Неизвестные написали на автомобиле слово "лузер".
Обновлено в 01:34
Общество

Минтруд назвал самые востребованные профессии

ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты России составило рейтинг самых востребованных профессий, который опубликован в Справочнике профессий (.pdf).
Обновлено в 02:29
Кино

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон лечится от алкоголизма

32-летний актер лечится в элитной клинике Prive-Swiss, которая находится в штате Коннектикут, на протяжении месяца, сообщает издание Page Six.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Рейс из Челябинска в Анталью задержали на 12 часов

Рейс авиакомпании Red Wings, который должен был вылететь из Челябинска в Анталью минувшей ночью, задержан до 15.00.
Обновлено в 02:40
Экономика

Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году

В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Россия и Сирия призвали США и ЕС отменить антисирийские санкции

Обновлено в 01:36
Общество

Роскачество проверило мясной фарш

Обновлено в 02:51
Общество

Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Авто

Российский завод Mercedes-Benz выпустил первые серийные седаны E-Class

С конвейера российского завода Mercedes-Benz сошли первые серийные седаны E-Class.
Обновлено вчера в 06:01
Наука

Ученые рассказали, как избавиться от жира на животе после 50 лет

С возрастом человек быстрее теряет мышечную массу и накапливает жир, особенно в районе живота.
Обновлено в 01:55
Технологии

В Google Maps можно будет посмотреть старинные карты

Более 120 исторических географических карт из коллекции Дэвида Рамси были добавлены на сервисы Google Maps и Google Earth.
Обновлено вчера в 23:37
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Экономика

Борьба с подменой банковских номеров пошла по длинному пути

Борьба с подменой банковских номеров пошла по длинному пути Попытка Банка России оперативно решить проблему подмены номеров банков потерпела фиаско.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

Два человека погибли в результате крушения самолёта в Канаде

Два жителя американского штата Аляска погибли в результате крушения самолёта в канадском городе Уайтхорс.
Обновлено вчера в 22:15
Экономика

Больше половины жителей КНДР живут без электричества

КНДР является одной из 20 стран мира с самым высоким дефицитом электроэнергии, при этом в домах больше половины жителей республики нет электричества.
Обновлено в 02:09
Общество

В России предложили ввести «отцовский капитал»

В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Футбол

Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Политика

Серверы с секретной информацией пропали из здания Совбеза Украины

Мониторы, которые были подключены к серверам с секретной информацией, исчезли из ситуационной комнаты администрации президента в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщил новый секретарь СНБО Александр Данилюк в видеообращении в Facebook.
Обновлено вчера в 15:13
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено вчера в 09:59
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по ПВО Сирии

Обновлено 27 мая в 19:40
Энергетика

Минфин отказался «платить за косяки» «Транснефти» с грязной нефтью

Отвечая на вопрос о возможном снижении порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе», первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов назвал неправильным, чтобы «государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».
Обновлено в 01:55
Происшествия

В Подмосковье задержали преступную банду во главе с «Циркачом»

Полицейские задержали лидера организованной группы и ее участников, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 02:23
Политика

Два политолога устроили скандал в эфире «России 1»

По данным агентства, два политолога разругались во время обсуждения вопроса о возвращении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили на Украину.
Обновлено в 01:04
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить трансляции E1.ru с протестов в Екатеринбурге

Роскомнадзор потребовал у портала E1.ru удалить с YouTube-канала две онлайн-трансляции из сквера у театра драмы в Екатеринбурге, которые проводились во второй и третий день протестов вокруг строительства в сквере храма Святой Екатерины.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Массовая авария произошла утром на улице Лени Голикова

Массовая авария, в которой приняли участие пять автомобилей, произошла на улице Лени Голикова в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 02:09
Общество

В России предложили запретить псевдопивные напитки

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30
Шоу-бизнес

Без макияжа и в мини-шортах: Светлана Лобода зажигательно станцевала в номере отеля

В соцсети Лобода опубликовала видео, на котором в джинсовых мини-шортах, футболке и шляпе она зажигательно двигается в номере отеля.
Обновлено вчера в 14:08
Армия и оружие

В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

«Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул обозреватель.
Обновлено в 01:18
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Строящийся магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект «Газпрома» и CNPC. Протяженность - 2158 км, диаметр трубы - 1420 мм, рабочее давление - 9,8 Мпа, экспортная мощность - 38 млрд кубометров газа в год.
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