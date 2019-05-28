Энергетика
Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»РИА Новости вчера в 07:48
Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по газопроводу "Силе Сибири", окончательно объемы еще не определены, сообщила журналистам заместитель председателя правления и генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.
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Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по «Силе Сибири»
Московский Комсомолецвчера в 08:20
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 02:54, Ашберн
Армия и оружие
Украинский сапёр пропал без вести в бою на Донбассе
Обновлено в 02:20
Происшествия
Фигурант дела о загрязнении нефти Трушев не смог обжаловать арест
Самарский областной суд в среду отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на заочный арест Романа Трушева, находящегося в международном розыске по уголовному делу о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 02:34
Футбол
Неизвестные написали на машине девушки Кариуса слово «лузер»
Неизвестные написали на автомобиле слово "лузер".
Обновлено в 01:34
Общество
Минтруд назвал самые востребованные профессии
ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты России составило рейтинг самых востребованных профессий, который опубликован в Справочнике профессий (.pdf).
Обновлено в 02:29
Кино
Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон лечится от алкоголизма
32-летний актер лечится в элитной клинике Prive-Swiss, которая находится в штате Коннектикут, на протяжении месяца, сообщает издание Page Six.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Рейс из Челябинска в Анталью задержали на 12 часов
Рейс авиакомпании Red Wings, который должен был вылететь из Челябинска в Анталью минувшей ночью, задержан до 15.00.
Обновлено в 02:40
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Роскачество проверило мясной фарш
Обновлено в 02:51
Общество
Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Авто
Российский завод Mercedes-Benz выпустил первые серийные седаны E-Class
С конвейера российского завода Mercedes-Benz сошли первые серийные седаны E-Class.
Обновлено вчера в 06:01
Наука
Ученые рассказали, как избавиться от жира на животе после 50 лет
С возрастом человек быстрее теряет мышечную массу и накапливает жир, особенно в районе живота.
Обновлено в 01:55
Технологии
В Google Maps можно будет посмотреть старинные карты
Более 120 исторических географических карт из коллекции Дэвида Рамси были добавлены на сервисы Google Maps и Google Earth.
Обновлено вчера в 23:37
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Экономика
Борьба с подменой банковских номеров пошла по длинному пути
Борьба с подменой банковских номеров пошла по длинному пути Попытка Банка России оперативно решить проблему подмены номеров банков потерпела фиаско.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
Два человека погибли в результате крушения самолёта в Канаде
Два жителя американского штата Аляска погибли в результате крушения самолёта в канадском городе Уайтхорс.
Обновлено вчера в 22:15
Экономика
Больше половины жителей КНДР живут без электричества
КНДР является одной из 20 стран мира с самым высоким дефицитом электроэнергии, при этом в домах больше половины жителей республики нет электричества.
Обновлено в 02:09
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Футбол
Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из здания Совбеза Украины
Мониторы, которые были подключены к серверам с секретной информацией, исчезли из ситуационной комнаты администрации президента в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщил новый секретарь СНБО Александр Данилюк в видеообращении в Facebook.
Обновлено вчера в 15:13
Общество
РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей
Обновлено вчера в 09:59
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по ПВО Сирии
Обновлено 27 мая в 19:40
Энергетика
Минфин отказался «платить за косяки» «Транснефти» с грязной нефтью
Отвечая на вопрос о возможном снижении порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе», первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов назвал неправильным, чтобы «государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».
Обновлено в 01:55
Происшествия
В Подмосковье задержали преступную банду во главе с «Циркачом»
Полицейские задержали лидера организованной группы и ее участников, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 02:23
Политика
Два политолога устроили скандал в эфире «России 1»
По данным агентства, два политолога разругались во время обсуждения вопроса о возвращении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили на Украину.
Обновлено в 01:04
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить трансляции E1.ru с протестов в Екатеринбурге
Роскомнадзор потребовал у портала E1.ru удалить с YouTube-канала две онлайн-трансляции из сквера у театра драмы в Екатеринбурге, которые проводились во второй и третий день протестов вокруг строительства в сквере храма Святой Екатерины.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Массовая авария произошла утром на улице Лени Голикова
Массовая авария, в которой приняли участие пять автомобилей, произошла на улице Лени Голикова в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 02:09
Общество
В России предложили запретить псевдопивные напитки
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30
Шоу-бизнес
Без макияжа и в мини-шортах: Светлана Лобода зажигательно станцевала в номере отеля
В соцсети Лобода опубликовала видео, на котором в джинсовых мини-шортах, футболке и шляпе она зажигательно двигается в номере отеля.
Обновлено вчера в 14:08
Армия и оружие
В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста
«Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул обозреватель.
Обновлено в 01:18