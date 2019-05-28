Энергетика
Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»РИА Новости вчера в 07:48
Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по газопроводу "Силе Сибири", окончательно объемы еще не определены, сообщила журналистам заместитель председателя правления и генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по «Силе Сибири»
Московский Комсомолецвчера в 08:20
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Кино
110 лет со дня рождения Янины Жеймо
Обновлено в 05:15
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары
Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.
Обновлено в 04:24
Политика
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство
Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский решил вернуть гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили из соображений справедливости.
Обновлено в 04:50
Наука
Яблони были «одомашнены» не человеком, а медведями и пчелами
Обновлено 27 мая в 07:19
Театры
Богомолов станет худруком Театра на Малой Бронной
Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский представил коллективу Театра на Малой Бронной будущего художественного руководителя — режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 05:38
Общество
Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»
Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
Обновлено 27 мая в 18:51
Общество
Роскомнадзор требует удалить видеотрансляции протестов в Екатеринбурге
Роскомнадзор потребовал от издания E1.ru удалить с youtube-канала две видеотрансляции протестов против строительства храма в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Дочь Пирло сбила машина в Турине
Анжела Пирло, дочь экс-полузащитника "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло, попала под машину в Турине.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС
Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.
Обновлено в 04:18
Политика
Матвиенко пошутила о своем уходе с поста спикера Совфеда
Новый посол РФ в Белоруссии, теперь уже бывший сенатор Дмитрий Мезенцев поблагодарил за совместную работу спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, которая в ответ пошутила, что своей речью он только снова породит слухи о ее скором уходе из верхней палаты.
Обновлено в 04:59
Авто
Самым дорогим автомобильным брендом в мире стала Toyota
Обновлено в 03:45
Космос
В РАН назвали стоимость разработки станции «Венера-Д»
Общая стоимость разработки российско-американской станции для исследования Венеры "Венера-Д" превышает 17 миллиардов рублей, сообщил заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев на Совете РАН по космосу.
Обновлено в 05:34
Гаджеты
На фоне прошедших анонсов акции AMD взлетели вверх, а акции Intel немного просели
Видимо, инвесторам понравились анонсы AMD и не впечатлили анонсы Intel, так как акции первой выросли, а второй — упали в цене.
Обновлено в 04:13
Общество
Беглов дал старт кадровому конкурсу «Мой город — мои возможности»
Глава Петербурга Александр Беглов дал старт кадровому конкурсу «Мой город — мои возможности» во время пресс-конференции.
Обновлено в 04:51
Общество
В России может появиться «отцовский капитал»
В России предложили ввести "отцовский капитал" после рождения третьего ребенка.
Обновлено в 03:09
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено вчера в 15:41
Политика
Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом
Президент России Владимир Путин несколько раз встречался со старцем Илием (Ноздриным). Батюшка этот – совсем не простой, уверяют журналисты.
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
Обновлено в 05:04
Экономика
Бедность россиян сочли статистической ошибкой
По данным источника агентства, власти региона обратились в Росстат с просьбой перепроверить данные, указанные в докладе.
Обновлено в 05:05
Общество
Горничные отелей описали идеальных постояльцев
Портал Business Insider провел анонимные интервью с горничными отелей, которые рассказали, какими они представляют себе идеальных постояльцев.
Обновлено в 01:13
Теннис
Украинка пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи
Украинская теннисистка Елена Плоскина пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:40
Авто
В июне на «Автоторе» начнется производство внедорожника BMW X7
«Планируется в июне начать мелкоузловую CKD-сборку внедорожника BMW X7», — заявил собеседник агентства, добавив, что в 2019 году «Автотор» планирует нарастить объемы производства автомобилей BMW на своих мощностях.
Обновлено в 03:46
Финансы
Курс доллара превысил 65 рублей
Курс доллара к рублю вырос в ходе торгов на Московской бирже в среду на 0,45% к уровню закрытия предыдущей сессии, и по состоянию на 11:40 мск достиг уровня в 65,01 рубля за доллар.
Обновлено в 04:57
Экономика
Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов
Большинство россиян, опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), не считают возможным брать крупные кредиты в банках.
Обновлено в 04:31
Хоккей
Зеленский предоставил украинское гражданство российскому хоккеисту
Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство российскому хоккеисту Александру Костикову, которые последние два сезона выступает в Донбассе.
Обновлено в 05:34
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 00:18
Экономика
Аветисян потребовал от Baring Vostok немедленно передать 10% банка «Восточный»
Компания «Финвижн» Артема Аветисяна потребовала от фонда Baring Vostok немедленно исполнить колл-опцион на 9,99% акций «Восточного», следует из картотеки дел Арбитражного суда Амурской области.
Обновлено в 03:58