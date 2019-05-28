Энергетика

Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»РИА Новости вчера в 07:48

Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по газопроводу "Силе Сибири", окончательно объемы еще не определены, сообщила журналистам заместитель председателя правления и генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.
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Китаю понадобилось еще больше российского газа

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Китай намерен увеличить объёмы поставок газа по «Силе Сибири»

REGNUMвчера в 09:00

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ТАССвчера в 09:06

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Московский Комсомолецвчера в 08:20

Китаю понадобились дополнительные поставки российского газа

Взгляд.рувчера в 08:09

Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»

РИА Новостивчера в 07:48
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Кино

110 лет со дня рождения Янины Жеймо

Обновлено в 05:15
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Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.
Обновлено в 04:24
Политика

Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский решил вернуть гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили из соображений справедливости.
Обновлено в 04:50
Наука

Яблони были «одомашнены» не человеком, а медведями и пчелами

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Богомолов станет худруком Театра на Малой Бронной

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский представил коллективу Театра на Малой Бронной будущего художественного руководителя — режиссера Константина Богомолова.
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Общество

Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»

Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
Обновлено 27 мая в 18:51
Общество

Роскомнадзор требует удалить видеотрансляции протестов в Екатеринбурге

Роскомнадзор потребовал от издания E1.ru удалить с youtube-канала две видеотрансляции протестов против строительства храма в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Группировка вора в законе Циркача трижды похитила россиянина

Обновлено в 04:14
Происшествия

Дочь Пирло сбила машина в Турине

Анжела Пирло, дочь экс-полузащитника "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло, попала под машину в Турине.
Обновлено вчера в 15:50
Политика

Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС

Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.
Обновлено в 04:18
Политика

Матвиенко пошутила о своем уходе с поста спикера Совфеда

Новый посол РФ в Белоруссии, теперь уже бывший сенатор Дмитрий Мезенцев поблагодарил за совместную работу спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, которая в ответ пошутила, что своей речью он только снова породит слухи о ее скором уходе из верхней палаты.
Обновлено в 04:59
Наука

В Минздраве оценили исследование о методах избавления от брюшного жира

Обновлено в 04:20
Авто

Самым дорогим автомобильным брендом в мире стала Toyota

Обновлено в 03:45
Космос

В РАН назвали стоимость разработки станции «Венера-Д»

Общая стоимость разработки российско-американской станции для исследования Венеры "Венера-Д" превышает 17 миллиардов рублей, сообщил заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев на Совете РАН по космосу.
Обновлено в 05:34
Гаджеты

На фоне прошедших анонсов акции AMD взлетели вверх, а акции Intel немного просели

Видимо, инвесторам понравились анонсы AMD и не впечатлили анонсы Intel, так как акции первой выросли, а второй — упали в цене.
Обновлено в 04:13
Общество

Беглов дал старт кадровому конкурсу «Мой город — мои возможности»

Глава Петербурга Александр Беглов дал старт кадровому конкурсу «Мой город — мои возможности» во время пресс-конференции.
Обновлено в 04:51
Общество

В России может появиться «отцовский капитал»

В России предложили ввести "отцовский капитал" после рождения третьего ребенка.
Обновлено в 03:09
Политика

Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина

Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено вчера в 15:41
Политика

Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом

Президент России Владимир Путин несколько раз встречался со старцем Илием (Ноздриным). Батюшка этот – совсем не простой, уверяют журналисты.
Обновлено в 05:18
Происшествия

В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок

Обновлено в 05:04
Экономика

Бедность россиян сочли статистической ошибкой

По данным источника агентства, власти региона обратились в Росстат с просьбой перепроверить данные, указанные в докладе.
Обновлено в 05:05
Общество

Горничные отелей описали идеальных постояльцев

Портал Business Insider провел анонимные интервью с горничными отелей, которые рассказали, какими они представляют себе идеальных постояльцев.
Обновлено в 01:13
Теннис

Украинка пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи

Украинская теннисистка Елена Плоскина пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия

Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете

Обновлено в 04:07
Авто

В июне на «Автоторе» начнется производство внедорожника BMW X7

«Планируется в июне начать мелкоузловую CKD-сборку внедорожника BMW X7», — заявил собеседник агентства, добавив, что в 2019 году «Автотор» планирует нарастить объемы производства автомобилей BMW на своих мощностях.
Обновлено в 03:46
Финансы

Курс доллара превысил 65 рублей

Курс доллара к рублю вырос в ходе торгов на Московской бирже в среду на 0,45% к уровню закрытия предыдущей сессии, и по состоянию на 11:40 мск достиг уровня в 65,01 рубля за доллар.
Обновлено в 04:57
Экономика

Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов

Большинство россиян, опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), не считают возможным брать крупные кредиты в банках.
Обновлено в 04:31
Хоккей

Зеленский предоставил украинское гражданство российскому хоккеисту

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство российскому хоккеисту Александру Костикову, которые последние два сезона выступает в Донбассе.
Обновлено в 05:34
Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 00:18
Экономика

Аветисян потребовал от Baring Vostok немедленно передать 10% банка «Восточный»

Компания «Финвижн» Артема Аветисяна потребовала от фонда Baring Vostok немедленно исполнить колл-опцион на 9,99% акций «Восточного», следует из картотеки дел Арбитражного суда Амурской области.
Обновлено в 03:58
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