Энергетика

Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»РИА Новости 07:48

Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по газопроводу "Силе Сибири", окончательно объемы еще не определены, сообщила журналистам заместитель председателя правления и генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.
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Китаю понадобилось еще больше российского газа

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ТАСС09:06

Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»

РИА Новости07:48
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
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Обновлено в 06:12
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Нелегальные мигранты пытались попасть в Испанию в бардачке автомобиля

Испанские пограничники за три часа остановили на границе с Марокко три автомобиля, в каждом из которых перевозили одного или нескольких нелегальных мигрантов, спрятанных внутри.
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Группа «Ленинград» выпустила музыкальное видео на трек «Кабриолет». Клип опубликован на YouTube-канале коллектива во вторник, 28 мая.
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Xiaomi представила «убийцу флагманов»

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Цаллагов, Бабурин, Полоз и Байрамян покинули «Рубин»

Голкипер Бабурин, защитник Цаллагов и нападающий Полоз были арендованы казанским клубом у петербургского "Зенита", а полузащитник Байрамян - у "Ростова".
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Процессоры Intel Core 10-го поколения позволяют поднять работу с тонкими и легкими ноутбуками и устройствами-трансформерами на новый уровень, предлагая следующие преимущества: интеллектуальная производительность.
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Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны

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Собака укусила дочь Ирины Салтыковой за лицо

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Происшествия

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Правоохранители задержали трех жительниц Ростова-на-Дону, подозреваемых в том, что до смерти забили своего знакомого, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.
Обновлено в 11:54
Политика

В Вильнюсе задержали шеф-редактора агентства Sputnik Литва

Шеф-редактор новостного агентства Sputnik Литва Марат Касем во вторник был задержан в аэропорту Вильнюса.
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Региональная энергетическая комиссия Свердловской области снизила долгосрочные тарифы на вывоз мусора ООО "Рифей" (на 17%), обслуживающему Северную зону, и ЕМУП "Спецавтобаза" (на 30%), работающему, в том числе в Екатеринбурге.
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Режиссер Павел Лунгин госпитализирован

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Политика

Лидер Косово объяснил задержание российского дипломата

Президент Сербии Александар Вучич в обращении к депутатам заявил, что полицейский спецназ Косова задержал 23 человек, среди которых россиянин Михаил Краснощеков, сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косове.
Обновлено в 13:35
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Украинские артисты Настя Каменских и Потап рассказали о том, какие ссоры и скандалы были между ними на протяжении многих лет общения, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 07:20
Футбол

Кононов остался главным тренером «Спартака»

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Мне было некомфортно: Крид высказался о романе с певицей Нюшей

Исполнитель поведал о том, почему расстался с певицей Нюшей. Также Егор Крид рассказал, какой, по его мнению, должна быть идеальная жена.
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Госдеп считает «чрезвычайно провокационным» решение РФ выдавать паспорта жителям Донбасса

Госдепартамент считает "чрезвычайно провокационным шагом" решение российских властей упростить процесс получения гражданства жителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

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В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива

Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объявила о намерении добиваться присвоения проливу международного статуса.
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Происшествия

В Махачкале устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями

Обновлено в 13:16
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В управлении Следственного комитета (СК) по Саратовской области проинформировали о возбуждении уголовного дела после того, как в городе Вольске ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
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Азаренко обыграла Остапенко в первом круге «Ролан Гаррос»

На старте турнира белоруска в двух партиях обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко. Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут.
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Сарри не знает, сыграет ли Канте в финале Лиги Европы

Главный тренер английского футбольного клуба "Челси" Маурицио Сарри пока не знает, сможет ли полузащитник Н'Голо Канте сыграть в финале Лиги Европы.
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Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал

Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
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Экс-главу Росграницы арестовали по новому делу

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