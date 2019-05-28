Энергетика
Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»РИА Новости 07:48
Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по газопроводу "Силе Сибири", окончательно объемы еще не определены, сообщила журналистам заместитель председателя правления и генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по «Силе Сибири»
Московский Комсомолец08:20
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Происшествия
Нелегальные мигранты пытались попасть в Испанию в бардачке автомобиля
Испанские пограничники за три часа остановили на границе с Марокко три автомобиля, в каждом из которых перевозили одного или нескольких нелегальных мигрантов, спрятанных внутри.
Обновлено в 00:30
Музыка
«Ленинград» выпустил клип про свадьбу Шнурова и опасное вождение
Группа «Ленинград» выпустила музыкальное видео на трек «Кабриолет». Клип опубликован на YouTube-канале коллектива во вторник, 28 мая.
Обновлено в 10:07
Экономика
В Петербурге из-за убытков прекращает работу завод электроники для боевых ракет
«Убыток сложился из-за того, что цена на изделия для гособоронзаказа в 2018 году была установлена заказчиком ниже уровня рентабельности», – говорится в официальном отчете за подписью гендиректора Ольги Грасмик.
Обновлено в 12:22
Гаджеты
Xiaomi представила «убийцу флагманов»
Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты уже успели прозвать «убийцей флагманов», в том числе из-за его сравнительно низкой цены.
Обновлено в 13:24
Хоккей
Игорь Никитин признан лучшим тренером сезона КХЛ
Обновлено в 13:42
Музыка
Литва потребовала признать ошибку при голосовании на Евровидении
Литовский певец Юриюс Векленко не прошел в финал Евровидения из-за ошибки в подсчете голосов, утверждает общественный вещатель LRT.
Обновлено в 12:47
Футбол
Цаллагов, Бабурин, Полоз и Байрамян покинули «Рубин»
Голкипер Бабурин, защитник Цаллагов и нападающий Полоз были арендованы казанским клубом у петербургского "Зенита", а полузащитник Байрамян - у "Ростова".
Обновлено в 13:10
Гаджеты
Intel представила новые процессоры Intel Core 10-го поколения
Процессоры Intel Core 10-го поколения позволяют поднять работу с тонкими и легкими ноутбуками и устройствами-трансформерами на новый уровень, предлагая следующие преимущества: интеллектуальная производительность.
Обновлено в 05:53
Музыка
Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны
Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес
Собака укусила дочь Ирины Салтыковой за лицо
Алиса Салтыкова рассказала фанатам в соцсети Instagram, как собака полгода назад укусила ее за лицо.
Обновлено в 08:58
Происшествия
В Ростове-на-Дону три женщины забили до смерти знакомого мужчину
Правоохранители задержали трех жительниц Ростова-на-Дону, подозреваемых в том, что до смерти забили своего знакомого, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.
Обновлено в 11:54
Политика
В Вильнюсе задержали шеф-редактора агентства Sputnik Литва
Шеф-редактор новостного агентства Sputnik Литва Марат Касем во вторник был задержан в аэропорту Вильнюса.
Обновлено в 10:06
ЖКХ
РЭК Свердловской области снизила тарифы на вывоз мусора
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области снизила долгосрочные тарифы на вывоз мусора ООО "Рифей" (на 17%), обслуживающему Северную зону, и ЕМУП "Спецавтобаза" (на 30%), работающему, в том числе в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:10
Культура
Режиссер Павел Лунгин госпитализирован
Обновлено в 11:52
Политика
Лидер Косово объяснил задержание российского дипломата
Президент Сербии Александар Вучич в обращении к депутатам заявил, что полицейский спецназ Косова задержал 23 человек, среди которых россиянин Михаил Краснощеков, сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косове.
Обновлено в 13:35
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап рассказали о своих отношениях до брака
Украинские артисты Настя Каменских и Потап рассказали о том, какие ссоры и скандалы были между ними на протяжении многих лет общения, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 07:20
Футбол
Кононов остался главным тренером «Спартака»
В Москве проходит заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак".
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
Мне было некомфортно: Крид высказался о романе с певицей Нюшей
Исполнитель поведал о том, почему расстался с певицей Нюшей. Также Егор Крид рассказал, какой, по его мнению, должна быть идеальная жена.
Обновлено в 13:34
Политика
Госдеп считает «чрезвычайно провокационным» решение РФ выдавать паспорта жителям Донбасса
Госдепартамент считает "чрезвычайно провокационным шагом" решение российских властей упростить процесс получения гражданства жителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 10:06
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Политика
В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива
Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объявила о намерении добиваться присвоения проливу международного статуса.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Из-за нападения на школьницу с топором СК возбудил дело
В управлении Следственного комитета (СК) по Саратовской области проинформировали о возбуждении уголовного дела после того, как в городе Вольске ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 10:36
Теннис
Азаренко обыграла Остапенко в первом круге «Ролан Гаррос»
На старте турнира белоруска в двух партиях обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко. Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут.
Обновлено в 09:48
Футбол
Сарри не знает, сыграет ли Канте в финале Лиги Европы
Главный тренер английского футбольного клуба "Челси" Маурицио Сарри пока не знает, сможет ли полузащитник Н'Голо Канте сыграть в финале Лиги Европы.
Обновлено в 13:20
Кино
Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал
Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
Экс-главу Росграницы арестовали по новому делу
Обновлено в 13:42