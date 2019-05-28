Энергетика

Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»РИА Новости 07:48

Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по газопроводу "Силе Сибири", окончательно объемы еще не определены, сообщила журналистам заместитель председателя правления и генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.
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Китаю понадобилось еще больше российского газа

Lenta.ru10:57

Первые поставки по «Силе Сибири» составят 10 млн кубометров газа

News.ru10:52

Китаю понадобились дополнительные поставки российского газа

Взгляд.ру08:09

Китай намерен увеличить объёмы поставок газа по «Силе Сибири»

REGNUM09:00

Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по «Силе Сибири»

Московский Комсомолец08:20

«Газпром» вскоре планирует договориться с КНР о дополнительных поставках по «Силе Сибири»

ТАСС09:06

Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»

РИА Новости07:48
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Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Обновлено в 10:50
Футбол

«Краснодар» продлил контракты с четырьмя футболистами

Обновлено в 09:10
Происшествия

Суд в Крыму продлил арест главы администрации Евпатории

Киевский районный суд Симферополя продлил до 31 июля арест главы администрации Евпатории Андрея Филонова, которого подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:09
Общество

Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность

Бывшая жена главы компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос заявила о намерении отдать половину своего состояния на благотворительность, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:07
Кино

Как Харингтон и Кларк отреагировали, узнав финал «Игры престолов»

На днях в Instagram Кита Харингтона и Эмилии Кларк появилось видео, доказывающее, что актеры сами были в шоке от решения сценаристов.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге

Обновлено вчера в 11:16
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Здоровье

Федеральный реестр больных бронхиальной астмой могут создать в России

Министерству здравоохранения Российской Федерации предложили создать федеральный реестр, включающий граждан, болеющих хронической обструктивной болезнью легких и бронхиальной астмой.
Обновлено в 09:39
Происшествия

В Саратовской области задержан напавший на девочку с топором подросток

Обновлено в 05:40
Политика

Зеленский нанесет первый зарубежный визит в Брюссель

Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.
Обновлено в 11:23
Общество

Названы районы Москвы с самым высоким числом преступлений за год

Появился рейтинг самых криминальных районов российской столицы, его представило агенство городских новостей «Москва» во вторник, 28 мая.
Обновлено в 11:11
Происшествия

Три человека погибли при нападении неизвестного на детей в Японии

Жертвами нападения вооруженного ножом мужчины на детей в Японии стали три человека, в том числе один ребенок и сам злоумышленник.
Обновлено вчера в 20:59
Единоборства

Василий Пельмень вырубил «Руки-базуки» одной пощечиной

Публикация от Кирилл Терешин (@ruki_bazuki_official) 28 Май 2019 в 6:21 PDT Следующим соперником "Пельменя" стал здоровенный парень (110 кг минимум) по имени Сергей.
Обновлено в 10:00
Гаджеты

Xiaomi представила «убийцу флагманов» среди смартфонов

Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты из-за сравнительно низкой стоимости окрестили "убийцей флагманов", сообщает портал Phone Arena.
Обновлено в 11:12
Политика

Саакашвили рассказал о возвращении на Украину

Обновлено в 11:01
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

Обновлено вчера в 20:32
Политика

В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива

Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объявила о намерении добиваться присвоения проливу международного статуса.
Обновлено в 04:51
Авто

Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет

Новый купе-кроссовер Renault Arkana из «приветственной» серии Edition One, ранее доступный для заказа только в красном цвете Red Fusion, получил новый эксклюзивный цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Прохожий поймал упавшего с пятого этажа ребенка

В китайском городе Инин, Синьцзян-Уйгурский автономный район, мужчина спас ребенка, упавшего с пятого этажа.
Обновлено в 00:24
Происшествия

В Нижнем завели дело на полицейского, применившего силу к женщине

По версии следствия, 22 мая 2019 года в отдел полиции № 1 (ул. Героя Смирнова, 59) в Нижнем Новгороде за появление в общественном месте в состоянии опьянения была доставлена 41-летняя женщина.
Обновлено в 11:19
Футбол

«Челси» отправился в Баку на финал Лиги Европы

"Челси" вылетел в Баку на финальный матч Лиги Европы с "Арсеналом". Встреча состоится в среду, 29 мая.
Обновлено вчера в 12:30
Музыка

Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны

Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.
Обновлено в 11:19
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье

В РФ изменились правила обязательного медицинского страхования

Новые правила обязательного медицинского страхования начали действовать в России с 28 мая.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие

Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео

В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено вчера в 09:20
Политика

Освобожден задержанный в Косово россиянин

В Косово освободили задержанного россиянина-сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:06
Экономика

Европа вводит новые купюры номиналом 100 и 200 евро

Европейский центробанк обновил купюры номиналом 100 и 200 евро.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина теперь живет в элитном столичном жилом комплексе

Диана Шурыгина вместе с мужем переехала в элитный жилой комплекс, передает СтарХит.
Обновлено в 05:58
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Ирина Слуцкая ждет ребенка от нового мужа

Ирина Слуцкая ждет ребенка от нового мужа Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию вновь беременна.
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Политика

Посла Испании вызвали в МИД России

Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха был вызван во вторник в МИД России в связи с антироссийскими высказываниями исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля.
Обновлено в 11:01
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Строящийся магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект «Газпрома» и CNPC. Протяженность - 2158 км, диаметр трубы - 1420 мм, рабочее давление - 9,8 Мпа, экспортная мощность - 38 млрд кубометров газа в год.
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