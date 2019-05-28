Энергетика
Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»РИА Новости 07:48
Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по газопроводу "Силе Сибири", окончательно объемы еще не определены, сообщила журналистам заместитель председателя правления и генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.
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Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по «Силе Сибири»
Московский Комсомолец08:20
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Киевский районный суд Симферополя продлил до 31 июля арест главы администрации Евпатории Андрея Филонова, которого подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в суде.
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Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность
Бывшая жена главы компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос заявила о намерении отдать половину своего состояния на благотворительность, сообщает Reuters.
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Кино
Как Харингтон и Кларк отреагировали, узнав финал «Игры престолов»
На днях в Instagram Кита Харингтона и Эмилии Кларк появилось видео, доказывающее, что актеры сами были в шоке от решения сценаристов.
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Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге
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Здоровье
Федеральный реестр больных бронхиальной астмой могут создать в России
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Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.
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Названы районы Москвы с самым высоким числом преступлений за год
Появился рейтинг самых криминальных районов российской столицы, его представило агенство городских новостей «Москва» во вторник, 28 мая.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Три человека погибли при нападении неизвестного на детей в Японии
Жертвами нападения вооруженного ножом мужчины на детей в Японии стали три человека, в том числе один ребенок и сам злоумышленник.
Обновлено вчера в 20:59
Единоборства
Василий Пельмень вырубил «Руки-базуки» одной пощечиной
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Обновлено в 10:00
Гаджеты
Xiaomi представила «убийцу флагманов» среди смартфонов
Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты из-за сравнительно низкой стоимости окрестили "убийцей флагманов", сообщает портал Phone Arena.
Обновлено в 11:12
Политика
Саакашвили рассказал о возвращении на Украину
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Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Политика
В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива
Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объявила о намерении добиваться присвоения проливу международного статуса.
Обновлено в 04:51
Авто
Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет
Новый купе-кроссовер Renault Arkana из «приветственной» серии Edition One, ранее доступный для заказа только в красном цвете Red Fusion, получил новый эксклюзивный цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено в 08:59
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Прохожий поймал упавшего с пятого этажа ребенка
В китайском городе Инин, Синьцзян-Уйгурский автономный район, мужчина спас ребенка, упавшего с пятого этажа.
Обновлено в 00:24
Происшествия
В Нижнем завели дело на полицейского, применившего силу к женщине
По версии следствия, 22 мая 2019 года в отдел полиции № 1 (ул. Героя Смирнова, 59) в Нижнем Новгороде за появление в общественном месте в состоянии опьянения была доставлена 41-летняя женщина.
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«Челси» отправился в Баку на финал Лиги Европы
"Челси" вылетел в Баку на финальный матч Лиги Европы с "Арсеналом". Встреча состоится в среду, 29 мая.
Обновлено вчера в 12:30
Музыка
Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны
Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.
Обновлено в 11:19
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
В РФ изменились правила обязательного медицинского страхования
Новые правила обязательного медицинского страхования начали действовать в России с 28 мая.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео
В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
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Политика
Освобожден задержанный в Косово россиянин
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Обновлено в 09:06
Экономика
Европа вводит новые купюры номиналом 100 и 200 евро
Европейский центробанк обновил купюры номиналом 100 и 200 евро.
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Шоу-бизнес
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Диана Шурыгина вместе с мужем переехала в элитный жилой комплекс, передает СтарХит.
Обновлено в 05:58
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Ирина Слуцкая ждет ребенка от нового мужа
Ирина Слуцкая ждет ребенка от нового мужа Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию вновь беременна.
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Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха был вызван во вторник в МИД России в связи с антироссийскими высказываниями исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля.
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