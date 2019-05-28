Энергетика
Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»РИА Новости 07:48
Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по газопроводу "Силе Сибири", окончательно объемы еще не определены, сообщила журналистам заместитель председателя правления и генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.
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Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по «Силе Сибири»
Московский Комсомолец08:20
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 13:13, Ашберн
Политика
В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии
Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:30
Музыка
Егор Крид впервые раскрыл причины ухода из Black Star
За свою работу певец намерен отвечать полностью, при этом, по мнению Крида, он не является главным активом Black Star.
Обновлено в 13:03
Музыка
Литва требует пересмотра результатов голосования на Евровидении
Литва требует от Европейского вещательного союза (ЕВС) пересмотра результатов голосования на Евровидении.
Обновлено в 12:33
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
В Петербурге водолазы обнаружили фрагменты тела 18-летнего серфингиста, который накануне погиб при столкновении с "Метеором".
Обновлено в 11:22
Политика
В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива
Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объявила о намерении добиваться присвоения проливу международного статуса.
Обновлено в 04:51
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок чемпионата мира
Сборная Финляндии по хоккею сломала кубок чемпионата мира-2019, который им вручили после победы в финале турнира.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу
Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
Политика
В США планируют признать нелегальными паспорта Донбассу
Напомним, ранее нелегальными паспорта РФ, полученные украинцами в нашей стране, признали в Незалежной.
Обновлено в 10:46
Спорт
Петербург примет чемпионат мира по волейболу в 2022 году
Международная федерация волейбола утвердила восемь российских городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира среди мужских сборных 2022 года.
Обновлено в 11:23
Музыка
Макаревич прокомментировал свое участие в патриотическом концерте у стен Кремля
Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич высказался по поводу выступления группы у стен Кремля.
Обновлено в 12:29
Спорт
Итальянец Чикконе выиграл 16-й этап «Джиро д’Италия»
Итальянец Джулио Чикконе из Trek — Segafredo стал победителем 16-го горного этапа Гранд-тура «Джиро д’Италия» протяжённостью 194 километра.
Обновлено в 12:30
Хоккей
В КХЛ появится «умная» хоккейная форма
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о борьбе с допингом и новшествах очередного сезона.
Обновлено в 12:58
Политика
Саакашвили объявил о возвращении на Украину
Обновлено в 10:52
Происшествия
Школьник напал на девочку с топором в Саратовской области
В Саратовской области подросток напал с топором на одноклассницу. Инцидент произошел в Вольске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:30
Общество
Госдума создает госреестр лишенных родительских прав
Правительственный законопроект, направленный на создание госреестра граждан, которых ранее лишили родительских прав, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая.
Обновлено в 07:59
Футбол
«Амкар» исключили из состава РФС
Член юридического комитета Денис Рогачев сообщил об исключении из РФС клубов «Россиянка», «Амкар» и «Днепр», которые не соответствуют требованиям, предъявляемым к членам организации Членами РФС стали женский клуб «Звезда-2005», «Рубин» (замена юр. лица) и АНО «Футбол-Хоккей».
Обновлено в 04:10
Политика
Bloomberg узнал о разочаровании Меркель своей преемницей
Канцлер Германии Ангела Меркель засомневалась в том, что ее преемница на посту лидера Христианско-демократического союза (ХДС) и претендент на пост канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр справится со своими обязанностями.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова по новому делу
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца в рамках нового уголовного дела бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова, осужденного ранее на девять лет колонии за мошенничество почти на 500 млн рублей при обустройстве госграницы.
Обновлено в 12:59
Политика
Начальника Генштаба ВСУ уличили в «чудовищной ошибке» на Донбассе
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак неправильно надел бронежилет во время визита в Донбасс, который состоялся 27 мая.
Обновлено в 12:03
Происшествия
В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК
В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Сербия направила армию к границе с Косово
Колонна автомобилей с солдатами и оружием выдвинулась из казарм в городе Кралево предположительно в сторону границы с Косово и Метохией, сообщает сербское новостное агентство Tanjug.
Обновлено в 11:11
Энергетика
Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину
Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.
Обновлено в 10:48
Гаджеты
Xiaomi представила дешевого «убийцу флагманов»
Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты из-за сравнительно низкой стоимости окрестили "убийцей флагманов", сообщает портал Phone Arena.
Обновлено в 11:12
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено в 10:58
Политика
Зеленский не намерен по совету Коломойского объявлять дефолт
Ранее Коломойский посоветовал Зеленскому отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу, писал News.ru.
Обновлено в 12:45
Авто
В честь 100-летнего юбилея Bentley представит новый концепт-кар
Британский автопроизводитель готовится представить новый концепт-кар в июле, когда состоится празднование 100-летнего юбилея марки.
Обновлено в 04:32
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Политика
Путин в Нур-Султане обсудит вопросы международной деятельности ЕАЭС
29 мая президент России Владимир Путин в Нур-Султане примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Обновлено вчера в 09:31