Энергетика
Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»РИА Новости 07:48
Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по газопроводу "Силе Сибири", окончательно объемы еще не определены, сообщила журналистам заместитель председателя правления и генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.
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Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по «Силе Сибири»
Московский Комсомолец08:20
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Российские волейболистки проиграли Германии в матче Лиги наций
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Политика
Госдума приняла законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
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Обновлено в 09:38
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено вчера в 13:22
Экономика
«Связной» завершил слияние с «Евросетью» и сменил гендиректора
В конце мая 2018 года акционеры «Связного» и «Евросети» — группа SLV Олега Малиса и «МегаФон» соответственно — закрыли сделку по слиянию розничных сетей.
Обновлено в 07:11
Общество
Москвичей предупредили о торнадо после жары
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Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
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В Китае показали самый быстрый поезд в мире
Китайская корпорация CRRC продемонстрировала прототип поезда на магнитной подушке — маглева — скорость которого будет достигать 600 километров в час.
Обновлено вчера в 10:41
Общество
Скандальные твиты дочери вынудили хирурга уволиться из больницы
Глава хирургического отделения Каргатской ЦРБ Новосибирской области Вячеслав Лучинин решил уволиться из клиники из-за скандала с прошлогодними твитами дочери, сообщает местный портал ngs.ru.
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Спорт
Объявлены восемь городов, которые примут мужской ЧМ-2022 по волейболу
Стали известны восемь из десяти городов, на территории которых пройдут матчи мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года.
Обновлено в 10:24
Экономика
На Урале нашли крупнейший за тридцать лет изумруд
Обновлено в 10:13
Авто
Неядерный щит: что показали на выставке MILEX в Минске
Носатый трехосный броневик, похожий на российские Урал Тайфун и Урал-ВВ (переименованный в Урал-43200090) называется Защитник, а построил его 140-й ремонтный завод из города Борисов.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Россия заплатит более миллиона евро родственникам исчезнувших в Чечне
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить денежную компенсацию родным пропавших без вести в Чечне в период с 2000 по 2005 год.
Обновлено в 09:26
ЖКХ
В Свердловской области значительно снизились тарифы на вывоз мусора
В 2019 году тариф для «Спецавтобазы» составит 474 рубля за кубометр мусора.
Обновлено в 04:35
Общество
В России создадут реестр лишенных прав родителей
Бывает, что лишенные родительских прав граждане делают попытки выступить в роли усыновителей или опекунов и попечителей, чтобы таким образом заработать деньги, пояснили в "Единой России".
Обновлено в 09:00
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства.
Обновлено в 09:21
Политика
Коломойский рассказал, кто возглавит Минздрав Украины вместо Супрун
Новым министром здравоохранения Украины после Ульяны Супрун станет депутат Рады Андрей Шипко, заявил изданию «Украинская правда» бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 08:15
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Василий Пельмень вырубил «Руки-базуки» одной пощечиной
Публикация от Кирилл Терешин (@ruki_bazuki_official) 28 Май 2019 в 6:21 PDT Следующим соперником "Пельменя" стал здоровенный парень (110 кг минимум) по имени Сергей.
Обновлено в 10:00
Музыка
Шнуров «женился» на Алле Михеевой в новом клипе «Ленинграда»
Группировка «Ленинград» выпустила новый клип на песню «Кабриолет».
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Наука
Ученые придумали способ увеличения энергии протонных пучков
Исследователи из шведского Технологического университета Чалмерса и Гетеборгского университета представляют новый метод, который может удвоить энергию протонного пучка, создаваемого лазерными ускорителями частиц, - пишет eurekalert.org со ссылкой на Communications Physics.
Обновлено вчера в 03:23
Авто
Стали известны российские цены на новый Volvo S60
Дилеры Volvo в России начали прием заказов на седан Volvo S60 нового поколения.
Обновлено в 06:43
Происшествия
СК возбудил дело по факту нападения на школьницу в Вольске
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения подростка на ученицу в школе города Вольска Саратовской области.
Обновлено в 09:31
Гаджеты
Apple впервые за 4 года презентовала новый iPod Touch
Обновлено в 10:47