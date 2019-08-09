Политика
Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 годуРИА Новости 06:40
Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году, заказчиком выступает управделами президента, сообщил журналистам управляющий директор – генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Александр Иноземцев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 07:23, Вашингтон
Общество
ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве
В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
В Москве проходит прощание с Вилли Токаревым
Церемония началась в храме Святителя Николая в Котельниках.
Обновлено в 03:40
Здоровье
Онколог назвал семь симптомов рака
Специалисты рекомендуют своевременно обращать внимание на семь признаков, которые могут свидетельствовать о развитии онкозаболеваний.
Обновлено в 06:20
Политика
Российский самолет провел над территорией Украины 26 минут
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года Украина запретила транзитные полеты российских самолетов над своей территорией и полностью закрыла свое воздушное пространство для российской авиации.
Обновлено в 00:18
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Армия и оружие
НАТО модернизировала систему ПРО в Румынии
Обновлено в 06:57
Общество
«Победа» разрешила брать в салон ноутбуки сверх нормы ручной клади
Авиакомпания "Победа" позволила брать в салон самолета ноутбуки сверх установленной ей нормы ручной клади.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Фрагменты разбившегося МиГ-29 ВВС Азербайджана нашли в Каспийском море
Фрагменты истребителя МиГ-29 военно-воздушных сил Азербайджана, разбившегося во время тренировочного полета, обнаружили в Каспийском море.
Обновлено в 04:34
Общество
Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино
Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Уголовное дело против ФБК вызывает у юристов множество вопросов
Следственный комитет России (СКР) в четверг заблокировал счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и региональных штабов Алексея Навального в связи с расследованием дела об отмывании денег.
Обновлено вчера в 17:35
Гаджеты
Huawei представила новую операционную систему Harmony OS
Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
Обновлено в 03:57
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Авто
BMW отзывает в России более 22 тысяч автомобилей
Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявляет об отзыве 22286 автомобилей BMW 5 серии и 6 серии, реализованных с июня 2003-го по август 2010 года.
Обновлено в 01:39
Политика
Пушков оценил обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал появление части Курильских островов на карте Японии на сайте Олимпиады 2020 года.
Обновлено в 05:29
Экономика
Россияне стали реже покупать дешевые лекарства
Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Бабушка сутки отпугивала медведя рыком в Хабаровском крае
В Хабаровском крае 83-летняя жительница поселка Сита в результате сбора грибов увязла в трясине на сутки, пытаясь отпугнуть кружащего вокруг медведя рычанием.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Футбол
Федун хочет вернуть Черчесова в «Спартак»
Согласно источнику, владелец красно-белых Леонид Федун хочет пригласить наставника после окончания Евро-2020.
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»
Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.
Обновлено в 06:32
Здоровье
Загадочная болезнь превратила тело 12-летнего жителя Индии в шар
Молодой индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни, из-за которой живот 12-летнего мальчика раздуло до аномальных размеров.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Лимузин Aurus впервые попал в ДТП
Впервые лимузин Aurus был использован на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая 2018 года.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Минобороны рассказало о взрыве на полигоне в Архангельской области
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия
Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента аварии пассажирского автобуса, который слетел в обрыв под Новороссийском 7 августа.
Обновлено вчера в 17:13
Общество
Бывшая жена решила отсудить у Потанина в Лондоне $6 млрд
Обновлено в 05:41
Политика
Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, сообщает «ВВС News Украина» в четверг, 8 августа.
Обновлено вчера в 12:21
Футбол
Максимиллиан Филипп перешел из «Боруссии» в «Динамо»
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Рики Мартин впервые показал свою дочь
Популярный певец и актер Рики Мартин впервые показал в Instagram лицо семимесячной дочери Люсии. "Свет очей моих", — подписал он снимок.
Обновлено в 04:58
Политика
Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД
Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:06
Общество
«Уральские авиалинии» купили три новых самолета Airbus
Авиакомпания «Уральские авиалинии» купила три лайнера Airbus A320neo.
Обновлено вчера в 01:06
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31