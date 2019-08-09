Политика

Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 годуРИА Новости 06:40

Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году, заказчиком выступает управделами президента, сообщил журналистам управляющий директор – генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Александр Иноземцев.
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Двигатели ПД-14 установят на самолете МС-21 в 2020 году

РЕН ТВ00:22

На создание авиадвигателя ПД-35 выделят $3 млрд

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Серийное производство двигателей для самолета МС-21 начнется в 2020 году

Коммерсантъ04:00

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ТАСС04:51

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Взгляд.ру06:23

Перый российский двигатель поставят на МС-21 в 2020 году

Интерфакс - Россия01:00

Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году

РИА Новости06:40
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 07:23, Вашингтон
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В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
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В Москве проходит прощание с Вилли Токаревым

Церемония началась в храме Святителя Николая в Котельниках.
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Специалисты рекомендуют своевременно обращать внимание на семь признаков, которые могут свидетельствовать о развитии онкозаболеваний.
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Российский самолет провел над территорией Украины 26 минут

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года Украина запретила транзитные полеты российских самолетов над своей территорией и полностью закрыла свое воздушное пространство для российской авиации.
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Общество

Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
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НАТО модернизировала систему ПРО в Румынии

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«Победа» разрешила брать в салон ноутбуки сверх нормы ручной клади

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Фрагменты разбившегося МиГ-29 ВВС Азербайджана нашли в Каспийском море

Фрагменты истребителя МиГ-29 военно-воздушных сил Азербайджана, разбившегося во время тренировочного полета, обнаружили в Каспийском море.
Обновлено в 04:34
Общество

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Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Уголовное дело против ФБК вызывает у юристов множество вопросов

Следственный комитет России (СКР) в четверг заблокировал счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и региональных штабов Алексея Навального в связи с расследованием дела об отмывании денег.
Обновлено вчера в 17:35
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Huawei представила новую операционную систему Harmony OS

Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
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Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Авто

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Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявляет об отзыве 22286 автомобилей BMW 5 серии и 6 серии, реализованных с июня 2003-го по август 2010 года.
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Политика

Пушков оценил обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал появление части Курильских островов на карте Японии на сайте Олимпиады 2020 года.
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Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение.
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В Хабаровском крае 83-летняя жительница поселка Сита в результате сбора грибов увязла в трясине на сутки, пытаясь отпугнуть кружащего вокруг медведя рычанием.
Обновлено вчера в 09:46
Политика

Царские долги: французский депутат требует российские деньги

Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
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Федун хочет вернуть Черчесова в «Спартак»

Согласно источнику, владелец красно-белых Леонид Федун хочет пригласить наставника после окончания Евро-2020.
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В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»

Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.
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Молодой индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни, из-за которой живот 12-летнего мальчика раздуло до аномальных размеров.
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Лимузин Aurus впервые попал в ДТП

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Минобороны рассказало о взрыве на полигоне в Архангельской области

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Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента аварии пассажирского автобуса, который слетел в обрыв под Новороссийском 7 августа.
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Политика

Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, сообщает «ВВС News Украина» в четверг, 8 августа.
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Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД

Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
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«Уральские авиалинии» купили три новых самолета Airbus

Авиакомпания «Уральские авиалинии» купила три лайнера Airbus A320neo.
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В Крыму неизвестные подняли флаг Украины

В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
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