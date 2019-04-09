Экономика
Китай задумал запретить майнинг криптовалютLenta.ru 13:44
Решение еще не принято окончательно — Госкомитет только опубликовал список «вредных отраслей», куда попали те сферы экономики, которые слишком расточительно тратят ресурсы или сильно загрязняют окружающую среду, в их числе и оказался майнинг криптовалют.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 22:47, Ашберн
Общество
Правозащитники отметили снижение числа смертных казней в мире на треть
Число смертных казней в мире в 2018 году уменьшилось на 31% по сравнению с 2017 годом, говорится в отчете правозащитной организации Amnesty International.
Обновлено в 22:32
Шоу-бизнес
Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном
Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Политика
Путин прибыл на Арктический форум в Петербург
Обновлено в 06:01
Происшествия
СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено в 18:38
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о запрете микрокредитов под залог жилья
Сенаторы во главе со спикером Совета Федерации (СФ) Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесли в Госдуму законопроект, который запрещает микрофинансовым организациям (МФО) выдачу кредитов под залог жилья.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»
В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 19:26
Кино
Фильм «Война Анны» 9 мая выйдет в четырехдневный прокат в России
Обновлено в 09:26
Экономика
FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым
Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 15:06
Транспорт
В Новокузнецке частные перевозчики отменяют льготы для пенсионеров
В Новокузнецке объявлено, что с 11 апреля частные перевозчики, работающие в городе на маршрутах общественного транспорта, отменяют льготы для отдельных категорий пенсионеров.
Обновлено в 04:56
Общество
Россияне назвали размер достойной зарплаты
Как пояснил "РГ" проректор Финансового университета Алексей Зубец, самые высокие средние значения желаемой зарплаты отмечены не только в Питере и Москве, но и в близких к столице городах-спутниках - Химках, Балашихе и Подольске.
Обновлено в 20:15
Спорт
Дмитриев оценил шансы Туктамышевой и Самодуровой на командном ЧМ
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев оценил шансы российских фигуристок Елизаветы Туктамышевой и Софьи Самодуровой на победу в соревнованиях одиночниц на командном чемпионате мира в Фукуоке World Team Trophy.
Обновлено в 13:19
Общество
Компания «Шлюмберже» заинтересована в сахалинских специалистах
В правительстве Сахалинской области состоялась встреча Валерия Лимаренко с представителями крупнейшей международной нефтесервисной компании "Шлюмберже" (Schlumberger).
Обновлено в 22:04
Технологии
Google запустил в Австралии сервис доставки дронами, опередив Amazon
В Австралии заработал сервис по доставке товаров дронами.
Обновлено в 17:42
Космос
На металлических астероидах могли вспыхнуть железные вулканы
Обновлено в 03:38
Футбол
Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не может сосредоточиться лишь на Месси
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
Обновлено в 10:56
Экономика
Россия перестала привлекать трудовых мигрантов
В 2018 году в Россию прибыло наименьшее число мигрантов со времен распада СССР.
Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес
Петросян продолжает тратить миллионы на Степаненко
16 ноября прошлого года 29-летний брак Петросяна и Степаненко расторгнут. Делить имущество они продолжают по сей день.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
Одним из артистов, выступивших на мероприятии, стал бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров.
Обновлено в 07:56
Хоккей
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено в 14:50
Политика
Пентагон заключил крупные контракты на строительство стены с Мексикой
Американское оборонное ведомство заключило контракты с двумя компаниями почти на миллиард долларов на строительство стены на границе США и Мексики.
Обновлено в 22:06
Армия и оружие
Индия подтвердила закупку у России более 400 танков Т-90МС
Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд.
Обновлено в 02:32
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес
Сын Инны Чуриковой стал копией отца
Наблюдая за звездной семьей, все гости отметили, как Иван с годами все больше становится на своего знаменитого отца.
Обновлено в 20:00
Политика
Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным
Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».
Обновлено в 15:13
Авто
Toyota опубликовала тизер нового поколения Highlander
Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 10:28
Политика
Ветеранам Великой Отечественной войны могут повысить пенсии
Госдума на этой неделе планирует рассмотреть в трёх чтениях законопроект о повышении пенсии для участников Великой Отечественной войны до 100% должностного оклада военнослужащих.
Обновлено вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова отказалась от госпитализации
Обновлено в 14:00