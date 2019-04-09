Экономика

Китай задумал запретить майнинг криптовалютLenta.ru 13:44

Решение еще не принято окончательно — Госкомитет только опубликовал список «вредных отраслей», куда попали те сферы экономики, которые слишком расточительно тратят ресурсы или сильно загрязняют окружающую среду, в их числе и оказался майнинг криптовалют.
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Китай решил запретить майнинг биткоина. Что будет с криптовалютами и ждать ли переезда «ферм» в Россию?

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Число смертных казней в мире в 2018 году уменьшилось на 31% по сравнению с 2017 годом, говорится в отчете правозащитной организации Amnesty International.
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Сенаторы во главе со спикером Совета Федерации (СФ) Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесли в Госдуму законопроект, который запрещает микрофинансовым организациям (МФО) выдачу кредитов под залог жилья.
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Происшествия

В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»

В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
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Армия и оружие

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

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Обновлено в 09:26
Экономика

FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым

Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
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Транспорт

В Новокузнецке частные перевозчики отменяют льготы для пенсионеров

В Новокузнецке объявлено, что с 11 апреля частные перевозчики, работающие в городе на маршрутах общественного транспорта, отменяют льготы для отдельных категорий пенсионеров.
Обновлено в 04:56
Общество

Россияне назвали размер достойной зарплаты

Как пояснил "РГ" проректор Финансового университета Алексей Зубец, самые высокие средние значения желаемой зарплаты отмечены не только в Питере и Москве, но и в близких к столице городах-спутниках - Химках, Балашихе и Подольске.
Обновлено в 20:15
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев оценил шансы российских фигуристок Елизаветы Туктамышевой и Софьи Самодуровой на победу в соревнованиях одиночниц на командном чемпионате мира в Фукуоке World Team Trophy.
Обновлено в 13:19
Общество

Компания «Шлюмберже» заинтересована в сахалинских специалистах

В правительстве Сахалинской области состоялась встреча Валерия Лимаренко с представителями крупнейшей международной нефтесервисной компании "Шлюмберже" (Schlumberger).
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Происшествия

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Технологии

Google запустил в Австралии сервис доставки дронами, опередив Amazon

В Австралии заработал сервис по доставке товаров дронами.
Обновлено в 17:42
Космос

На металлических астероидах могли вспыхнуть железные вулканы

Обновлено в 03:38
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Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не может сосредоточиться лишь на Месси

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
Обновлено в 10:56
Экономика

Россия перестала привлекать трудовых мигрантов

В 2018 году в Россию прибыло наименьшее число мигрантов со времен распада СССР.
Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес

Петросян продолжает тратить миллионы на Степаненко

16 ноября прошлого года 29-летний брак Петросяна и Степаненко расторгнут. Делить имущество они продолжают по сей день.
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Одним из артистов, выступивших на мероприятии, стал бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров.
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ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

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Политика

Пентагон заключил крупные контракты на строительство стены с Мексикой

Американское оборонное ведомство заключило контракты с двумя компаниями почти на миллиард долларов на строительство стены на границе США и Мексики.
Обновлено в 22:06
Армия и оружие

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Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд.
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НХЛ продлила дисквалификацию Войнова

Обновлено в 14:20
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Сын Инны Чуриковой стал копией отца

Наблюдая за звездной семьей, все гости отметили, как Иван с годами все больше становится на своего знаменитого отца.
Обновлено в 20:00
Политика

Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным

Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».
Обновлено в 15:13
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Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 10:28
Политика

Ветеранам Великой Отечественной войны могут повысить пенсии

Госдума на этой неделе планирует рассмотреть в трёх чтениях законопроект о повышении пенсии для участников Великой Отечественной войны до 100% должностного оклада военнослужащих.
Обновлено вчера в 10:38
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Вдова Дмитрия Марьянова отказалась от госпитализации

Обновлено в 14:00
Происшествия

Boeing не получила ни одного заказа на самолеты типа 737 в марте

Обновлено в 18:05
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