Экономика

Китай выразил желание закупать в России куриные лапкиИзвестия 00:44

Китай хочет закупать в России куриные лапки в промышленных масштабах. Об этом со ссылкой на директора по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексея Мурзенка, сообщило в понедельник, 17 июня, «РИА Новости».
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Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах

Китайские компании хотят закупать в России куриные лапки в больших объемах, но пока только 23 российских предприятия могут работать с Китаем в этой сфере, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.
РИА Новостивчера в 22:54

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Китай заинтересован в закупке у России куриных лапок в больших объемах

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Китай хочет скупить у России куриные лапки

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Китай захотел покупать у России куриные лапки в промышленных масштабах

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Китай выразил желание закупать в России куриные лапки

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Китайские компании выразили желание закупать куриные лапки в России

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Китай заинтересован в закупке у России большого количества куриных лапок

RT на русскомвчера в 23:13

Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах

РИА Новостивчера в 22:54
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Футбол

«Крылья Советов» вышли из отпуска

Сегодня, 17 июня, футболисты "Крыльев Советов" вышли из отпуска и начали проходить медосмотр в одном из медицинских центров, информирует пресс-служба клуба.
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Путину доложили про ситуацию в Чемодановке

Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка Пензенской области, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:05
Общество

ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Политика

Офицера разведки Бельгии уволили за связи с российским олигархом

Служба общей разведки и безопасности Бельгии (SGRS) уволила офицера запаса из-за его связей с неким олигархом из России.
Обновлено в 06:51
Происшествия

В докладе о катастрофе SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»

14 июня МАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

Алла Пугачева приобрела участок на Кузьминском кладбище

В детстве родственники были очень близки, поэтому певица предпочла приобрести участок для собственной могилы рядом с захоронением брата.
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Более 600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным

Более 600 тыс. вопросов поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдёт в четверг, 20 июня.
Обновлено в 06:10
Авто

Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации на российском рынке составит 999 000 рублей.
Обновлено в 06:18
Авто

Новое поколение Toyota Land Cruiser лишится моторов V8

Новая генерация внедорожника Toyota Land Cruiser может лишиться традиционных атмосферных моторов V8.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Суд по делу экс-замполпреда в СЗФО и журналиста смягчил обвинение

Обновлено в 05:48
Общество

Губернатор оценил знак «Город бесов» на въезде в Екатеринбург

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал установку дорожного знака с надписью: «Город бесов» на въезде в Екатеринбург.
Обновлено в 06:53
Политика

Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство

Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Общество

В аэропорту Домодедово установили алкорамки

Обновлено в 06:20
Происшествия

Челябинского полицейского обвинили в домогательствах

В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег

Обманувший родственников Бари Алибасова на 800 тысяч рублей мошенник вышел на связь и вернул большую часть денег.
Обновлено в 05:26
Авто

Названа дата премьеры нового кроссовера Kia для России

Компания Kia опубликовала новый ролик о кроссовере Seltos, который в будущем доберется до России.
Обновлено в 05:33
Политика

ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном море

Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.
Обновлено в 05:07
Политика

Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина

В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 06:35
Политика

Международный авиасалон начинает работу в Ле-Бурже

Обновлено вчера в 17:10
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Экономика

«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза

Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").
Обновлено вчера в 18:31
Футбол

Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»

Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».
Обновлено в 06:59
Кино

Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык»

Главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» получила картина «Бык» режиссёра Бориса Акопова.
Обновлено вчера в 13:15
Здоровье

Названы пять эмоций, которые сильнее всего подрывают здоровье

Эксперты назвали пять эмоций, подверженность которым может привести к серьезным проблемам со здоровьем, сообщает МедикФорум.
Обновлено вчера в 16:18
Футбол

«Лион» интересуется защитником «Спартака» Айртоном

Обновлено в 06:38
Политика

Бабича назначили замминистра экономического развития

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие

Опубликовано видео полета истребителей Су-27 и Су-30 на малых высотах

Минобороны опубликовало видео полетов истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 на малых высотах в горно-лесистой местности Кавказа.
Обновлено вчера в 21:22
Кино

Здание школы из сериала «Твин Пикс» снесут в США

Американскую среднюю школу Mount Si, в которой были сняты сцены известного сериала "Твин Пикс", будут сносить, сообщает портал Dazed.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков

В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие

США разместят свои военные базы на территории Польши в шести точках

Обновлено в 04:25
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