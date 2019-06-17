Китай выразил желание закупать в России куриные лапкиИзвестия 00:44

Китайские компании хотят закупать в России куриные лапки в больших объемах, но пока только 23 российских предприятия могут работать с Китаем в этой сфере, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.

с чего всё началось

Китай хочет закупать в России куриные лапки в промышленных масштабах. Об этом со ссылкой на директора по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексея Мурзенка, сообщило в понедельник, 17 июня, «РИА Новости».

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