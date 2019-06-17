Экономика
Китай выразил желание закупать в России куриные лапкиИзвестия 00:44
Китай хочет закупать в России куриные лапки в промышленных масштабах. Об этом со ссылкой на директора по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексея Мурзенка, сообщило в понедельник, 17 июня, «РИА Новости».
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с чего всё началось
Китайские компании хотят закупать в России куриные лапки в больших объемах, но пока только 23 российских предприятия могут работать с Китаем в этой сфере, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.РИА Новостивчера в 22:54
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Футбол
«Крылья Советов» вышли из отпуска
Сегодня, 17 июня, футболисты "Крыльев Советов" вышли из отпуска и начали проходить медосмотр в одном из медицинских центров, информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Путину доложили про ситуацию в Чемодановке
Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка Пензенской области, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:05
Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Политика
Офицера разведки Бельгии уволили за связи с российским олигархом
Служба общей разведки и безопасности Бельгии (SGRS) уволила офицера запаса из-за его связей с неким олигархом из России.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В докладе о катастрофе SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»
14 июня МАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Алла Пугачева приобрела участок на Кузьминском кладбище
В детстве родственники были очень близки, поэтому певица предпочла приобрести участок для собственной могилы рядом с захоронением брата.
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Общество
Более 600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным
Более 600 тыс. вопросов поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдёт в четверг, 20 июня.
Обновлено в 06:10
Авто
Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации на российском рынке составит 999 000 рублей.
Обновлено в 06:18
Авто
Новое поколение Toyota Land Cruiser лишится моторов V8
Новая генерация внедорожника Toyota Land Cruiser может лишиться традиционных атмосферных моторов V8.
Обновлено в 03:50
Общество
Губернатор оценил знак «Город бесов» на въезде в Екатеринбург
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал установку дорожного знака с надписью: «Город бесов» на въезде в Екатеринбург.
Обновлено в 06:53
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Общество
В аэропорту Домодедово установили алкорамки
Обновлено в 06:20
Происшествия
Челябинского полицейского обвинили в домогательствах
В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег
Обманувший родственников Бари Алибасова на 800 тысяч рублей мошенник вышел на связь и вернул большую часть денег.
Обновлено в 05:26
Авто
Названа дата премьеры нового кроссовера Kia для России
Компания Kia опубликовала новый ролик о кроссовере Seltos, который в будущем доберется до России.
Обновлено в 05:33
Политика
ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном море
Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.
Обновлено в 05:07
Политика
Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина
В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 06:35
Политика
Международный авиасалон начинает работу в Ле-Бурже
Обновлено вчера в 17:10
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Экономика
«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза
Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").
Обновлено вчера в 18:31
Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»
Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».
Обновлено в 06:59
Кино
Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» получила картина «Бык» режиссёра Бориса Акопова.
Обновлено вчера в 13:15
Здоровье
Названы пять эмоций, которые сильнее всего подрывают здоровье
Эксперты назвали пять эмоций, подверженность которым может привести к серьезным проблемам со здоровьем, сообщает МедикФорум.
Обновлено вчера в 16:18
Футбол
«Лион» интересуется защитником «Спартака» Айртоном
Обновлено в 06:38
Политика
Бабича назначили замминистра экономического развития
Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей Су-27 и Су-30 на малых высотах
Минобороны опубликовало видео полетов истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 на малых высотах в горно-лесистой местности Кавказа.
Обновлено вчера в 21:22
Кино
Здание школы из сериала «Твин Пикс» снесут в США
Американскую среднюю школу Mount Si, в которой были сняты сцены известного сериала "Твин Пикс", будут сносить, сообщает портал Dazed.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18