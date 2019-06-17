Экономика
Китай выразил желание закупать в России куриные лапкиИзвестия 00:44
Китай хочет закупать в России куриные лапки в промышленных масштабах. Об этом со ссылкой на директора по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексея Мурзенка, сообщило в понедельник, 17 июня, «РИА Новости».
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с чего всё началось
Китайские компании хотят закупать в России куриные лапки в больших объемах, но пока только 23 российских предприятия могут работать с Китаем в этой сфере, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.РИА Новостивчера в 22:54
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В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово.
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«Магнит» начал принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки
В пресс-службе отметили, что каждый пандомат рассчитан на прием примерно 400 единиц тары: алюминиевые банки и ПЭТ-бутылки объемом от 0,25 до 2 л. «Магнит» - второй по объему выручки российский ритейлер.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке
Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Президент «ПСЖ»: больше не хочу терпеть поведение звёзд команды
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб будет готов расстаться со своими звёздными игроками, если те не изменят отношения к работе.
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Армия и оружие
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Обновлено в 08:30
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Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
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Обновлено в 01:15
Финансы
Размер госдолга Италии достиг исторического максимума
Размер государственного долга Италии достиг исторического максимума — €2,373 трлн.
Обновлено в 08:38
Политика
Миронов надеется на поддержку Путиным законодательных инициатив эсеров
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что надеется на его поддержку законодательных инициатив партии.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35
Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35.
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Обновлено вчера в 22:35
Футбол
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Обновлено в 06:59
Общество
Названы самые солнечные города России
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Путин поручил ввести с 2021 года электронные визы для иностранцев
Российский лидер Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву, а также главам ФСБ, МИД и МВД ввести единые электронные однократные визы для въезда иностранцев в Российскую Федерацию с 1 января 2021 года, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:34
Авто
Новый Nissan X-Trail вышел на тесты в США
Компания Nissan приступила к тестам кроссовера X-Trail нового поколения.
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Яхты и катера вышли на летний спрос
Вместе с ростом спроса увеличивается и цена на этот вид водного транспорта: в январе — мае средняя по РФ стоимость выросла на 7,4%, до 1,3 млн руб. При этом падение цены зафиксировано в шести из 23 крупнейших городов, наиболее заметно яхты и катера подешевели в Уфе — на 26,5%.
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Россияне поддерживают желание подростков работать до 18 лет
Согласно опросу ВЦИОМ, 83% россиян поддерживают подростков, решивших начать работать до наступления совершеннолетия.
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