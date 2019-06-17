Экономика
Китай выразил желание закупать в России куриные лапкиИзвестия 00:44
Китай хочет закупать в России куриные лапки в промышленных масштабах. Об этом со ссылкой на директора по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексея Мурзенка, сообщило в понедельник, 17 июня, «РИА Новости».
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с чего всё началось
Китайские компании хотят закупать в России куриные лапки в больших объемах, но пока только 23 российских предприятия могут работать с Китаем в этой сфере, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.РИА Новостивчера в 22:54
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Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Малоимущие россияне, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства.
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Общество
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Посол России назвал выдумкой слова Болтона о контракте с Венесуэлой
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В американском городе Филадельфия на выпускном вечере произошла стрельба, в результате которой погиб человек.
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Общество
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Российский атлет Сергей Шубенков победил в забеге на 110 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате.
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Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
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Политика
New York Times ответила на обвинения Трампа в госизмене
Газета New York Times в ответ на обвинения американского лидера Дональда Трампа в госизмене заявила, что такие заявления в адрес СМИ опасны, а правительство ознакомилось с текстом статьи до публикации.
Обновлено вчера в 22:34
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Ученые назвали эмоции, подверженность которым подрывает здоровье и угрожает жизни.
Обновлено вчера в 10:29
Общество
На Украине больше 100 населенных пунктов остались без электричества
На Украине 107 населенных пунктов оказались лишены электричества из-за неблагоприятных погодных условий.
Обновлено в 02:24
Общество
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Обновлено в 04:01
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Два дома в Биаррице принадлежат семье Путина
Обновлено вчера в 23:10
Спорт
Михальцова стала самым полезным игроком Мировой серии по регби-7
Россиянка Алена Михальцова стала самым полезным игроком сезона Мировой серии по регби-7, который завершился во Франции в воскресенье, сообщается на официальном сайте серии.
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Никита Михалков запустит сеть винных ресторанов
Группа компаний Dodici, которая включает производство вина в Италии, принадлежащее Никите Михалкову, намерена тиражировать формат своих ресторанов Dodici Wine & Kitchen за счет продажи франшизы.
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Политика
Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест оппозиционера Усатого
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Врачи оценили состояние Бари Алибасова
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S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»
Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
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Армия и оружие
Определены сроки первого полета самолета Ил-114-300
Первый полет регионального самолета Ил-114-300 состоится в конце 2020 года.
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Источник собрал воедино цены на новейшие процессоры Ryzen и системные платы для них.
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Авто
Российский рынок новых мотоциклов в мае вырос на 15%
Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов.
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