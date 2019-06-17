Экономика
Китай выразил желание закупать в России куриные лапкиИзвестия 00:44
Китай хочет закупать в России куриные лапки в промышленных масштабах. Об этом со ссылкой на директора по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексея Мурзенка, сообщило в понедельник, 17 июня, «РИА Новости».
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с чего всё началось
Китайские компании хотят закупать в России куриные лапки в больших объемах, но пока только 23 российских предприятия могут работать с Китаем в этой сфере, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.РИА Новостивчера в 22:54
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На согласованный властями Москвы митинг, проходящий под лозунгом «Закон и справедливость для всех», вышли порядка 1600 человек.
Обновлено вчера в 08:14
Здоровье
В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом из-за молока
В Московской области зафиксировали случаи заражения клещевым энцефалитом после употребления сырого молока.
Обновлено вчера в 17:27
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Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
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Обновлено в 05:14
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Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
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Пугачева купила место на кладбище
Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
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Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация совершила налет на добровольческий батальон "Донбасс".
Обновлено вчера в 14:37
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Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
Определены сроки первого полета самолета Ил-114-300
Первый полет регионального самолета Ил-114-300 состоится в конце 2020 года.
Обновлено в 02:22
Политика
В Минэнерго прокомментировали статью о кибератаках США на Россию
The New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.
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Обновлено в 04:42
Политика
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
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Обновлено вчера в 19:15
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Офицера бельгийской разведки уволили из-за подозрения в шпионаже на РФ
В Бельгии офицера уволили в связи с подозрением в якобы имевшем место шпионаже в пользу России, однако доказательств этому никто не привел.
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Обновлено вчера в 18:46
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Роскомнадзор удалил фейковую информацию о конфликте в Чемодановке
В воскресенье губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил о том, что с момента конфликта в Чемодановке в социальных сетях идет массовое распространение ложной информации.
Обновлено в 04:30
Политика
Глава Демпартии Молдавии объяснил, почему покинул страну
Ситуация в Молдавии В начале лета в Молдавии вновь обострилась политическая ситуация.
Обновлено в 05:16
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Обновлено вчера в 23:45
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В предложении поменять критерии нуждаемости видят риски напряженности
Напомним, вопрос необходимости корректировки критериев нуждаемости был поднят экспертами при подведении промежуточных итогов первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности, направленных в Минтруд РФ.
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Главным тренером «Рубина» формально будет испанец Докампо
Бывший ведущий методист академии «Рубина» Эдуардо Докампо будет формально занимать должность главного тренера казанской команды, сообщает «БИЗНЕС Online».
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Экстренно госпитализирован Александр Калягин
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