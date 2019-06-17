Китай выразил желание закупать в России куриные лапкиИзвестия 00:44

Китайские компании хотят закупать в России куриные лапки в больших объемах, но пока только 23 российских предприятия могут работать с Китаем в этой сфере, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.

с чего всё началось

Китай хочет закупать в России куриные лапки в промышленных масштабах. Об этом со ссылкой на директора по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексея Мурзенка, сообщило в понедельник, 17 июня, «РИА Новости».

Происшествия Стрельба произошла на выпускном в Филадельфии В американском городе Филадельфия в результате стрельбы на выпускном вечере погиб один человек.

Экономика Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банком Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".

Общество Блогер Хованский стал помощником депутата "Юрий Хованский стал моим помощником на общественных началах.

Армия и оружие Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс» Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.

Общество Новая маркировка продуктов появится в России В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".

Здоровье Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака В центре радиологии Минздрава отметили, что в России за 2018 год зафиксировано 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.

Происшествия Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.

Происшествия В Японии поймали напавшего на полицейского мужчину Полиция Японии задержала 33-летнего Юдзиро Иимори, который подозревается в нападении на полицейского в городе Осака.

Музыка Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.

Общество СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.

Происшествия Проблемный самолет сел в Шереметьеве В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку "Боинг-737" компании "Аэрофлот", у которого во время полета дала сбой система кондиционирования.

Общество Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.

Шоу-бизнес Екатерина Климова подала на развод По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.

Футбол Этот поезд в «окне»: трансферная судьба игроков «Локо» неизвестна Купить игрока с российским паспортом, который вызывается в сборную, это удача. Думаю, что у Камболова хорошие шансы закрепиться в клубе.

Религия 17 июня православные отмечают День Святого Духа Сегодня, 17 июня, православные всего мира отмечают День Святого Духа, или Духов день.

Политика Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным Лондон и Москва изучают возможности для проведения встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.

Здоровье «Бережливые поликлиники» получат «звезды» В настоящее время в Минздраве РФ обсуждают вопрос, который предполагает присвоение поликлиникам «звезд», как это принято в туристической индустрии при оценке уровня работы отелей.

Общество Результаты ГИА стали доступны на портале мэра Москвы Московские школьники могут посмотреть результаты государственных итоговых экзаменов (ГИА) в личном кабинете на портале мэра Москвы.

Политика Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД России.

Экономика В России возобновился рост числа банкротств компаний Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.