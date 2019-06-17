Китай выразил желание закупать в России куриные лапкиИзвестия 00:44

с чего всё началось

Китай хочет закупать в России куриные лапки в промышленных масштабах. Об этом со ссылкой на директора по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексея Мурзенка, сообщило в понедельник, 17 июня, «РИА Новости».

Политика Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, сообщает РИА Новости.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Футбол Легенда «Ромы» Тотти покинул клуб Экс-футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти, ставший по окончании профессиональной карьеры техническим директором клуба, принял решение оставить пост.

Авто Представлен электромобиль Renault Zoe нового поколения Сегодня французский автогигант представит второе поколение Zoe. Новая модель внешне изменилась мало.

Происшествия Союз журналистов просит СК разобраться с делами по «сценарию Голунова» В открытом обращении говорится, что журналист и студент стали фигурантами дел, аналогичных ситуации с Иваном Голуновым На сайте Союза журналистов России опубликовано открытое письмо, адресованное председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Авто Названа дата выхода нового поколения Volkswagen Golf Немецкий автопроизводитель сообщил о примерной дате выхода нового поколения популярного хэтчбэка.

Политика Украина попробует провести военные корабли через Керченский пролив 13 июня в интервью «Би-би-си Украина» глава Генштаба Украины заявлял, что у Киева нет столько военнослужащих, чтобы ими рисковать, поэтому до освобождения задержанных в России моряков новых попыток пройти через пролив не будет.

Армия и оружие Российские Су-27 перехватили бомбардировщики ВВС США «17 июня 2019 года экипажами российских истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были осуществлены перехваты стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, которые приближались к государственной границе Российской Федерации со стороны Чёрного и Балтийского морей», — отметили в ведомстве.

Происшествия В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.

Происшествия Врачи НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова Состояние заслуженного артиста России, продюсера Бари Алибасова остается тяжелым из-за ожогов внутренних органов едкой жидкостью.

Политика Миронов доложил Путину о законопроектах СР в сфере борьбы с коррупцией Глава фракции «Справедливая Россия» рассказал Президенту РФ Владимиру Путину о законопроектах СР, которые находятся на рассмотрении Государственной Думы, сообщается на официальном сайте Кремля.

Происшествия «Медуза» сообщила о допросе сотрудников по «делу Голунова» Сотрудников онлайн-издания "Медуза" начали вызывать на допросы в полицию по делу о сбыте наркотиков, по которому обвиняемым ранее проходил журналист Иван Голунов.

Авто Обманутые покупатели уже год ждут обещанных автомобилей Volkswagen Несостоявшиеся покупатели решили, что раз дилер был официальный, то и отвечать за его действия должно представительство Volkswagen в России, которое выдало ему лицензию на осуществление деятельности.

Общество Директор школы прокомментировала получение выпускником 0 баллов за ЕГЭ Директор астраханской гимназии №3 Нина Меланьина в беседе с телеканалом «360» прокомментировала сообщение о том, что экспертная комиссия не засчитала результаты Единого государственного экзамена по математике выпускнику Артёму Яровому.

Политика Макрон призвал не допустить выхода России из Совета Европы Франция выступает против выхода России из Совета Европы, такой шаг может негативно сказаться на всех, кто видит в этой организации средство защиты своих прав, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

Экономика Население Земли увеличится на 2 млрд к 2050 году Число жителей Земли через 30 лет увеличится на 2 млрд человек и составит 9,7 млрд.

Энергетика В регионах России резко подорожал бензин По данным Росстата, с 3 по 9 июня подорожание бензина было зафиксировано в 58 регионах России.

Происшествия В Белгороде рабочие завода вступились за арестованного гендиректора В новом видео утверждается, что несмотря на простой завода с января 2019 года, Майоров частично выплатил деньги сотрудниками, а рабочие просили помочь «погасить задолженность, а не посадить генерального директора».

Культура Азиза раскрыла связь Талькова с криминальным авторитетом Эстрадная певица Азиза в эфире передачи Дмитрия Шепелева «На самом деле» рассказала, как Игорь Тальков пытался свести ее с «криминальным авторитетом» за несколько месяцев до смерти артиста.