Экономика
Китай выразил желание закупать в России куриные лапкиИзвестия 00:44
Китай хочет закупать в России куриные лапки в промышленных масштабах. Об этом со ссылкой на директора по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексея Мурзенка, сообщило в понедельник, 17 июня, «РИА Новости».
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с чего всё началось
Китайские компании хотят закупать в России куриные лапки в больших объемах, но пока только 23 российских предприятия могут работать с Китаем в этой сфере, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.РИА Новостивчера в 22:54
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Энергетика
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать сообщения о росте цен на бензин в регионах Сибири и Дальнего Востока и принять меры при необходимости.
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Авто
Объявлены все цены на новый кросс-купе Renault Arkana
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Обновлено в 06:05
Энергетика
Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 июля снизится на $10,1 за тонну
Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 июля понизится на 10,1 доллара — до 100,3 доллара с 110,4 доллара за тонну в июне, следует из расчетов Минфина.
Обновлено в 06:46
Происшествия
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«Следственными органами СК по Калужской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению, адресованному на прямую линию с президентом Российской Федерации, о нарушении жилищных прав жительницы Калуги», – сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 06:39
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
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Обновлено в 06:50
Общество
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Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.
Обновлено в 07:35
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
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Космос
Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли
Обновлено в 07:56
Общество
Мосгорсуд сократил арест Леониду Волкову до восьми суток
Мосгорсуд сократил с 15 до восьми суток срок административного ареста руководителю штаба Алексея Навального - Леониду Волкову.
Обновлено в 08:34
Политика
Си Цзиньпин впервые посетит КНДР с госвизитом
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-21 июня посетит с государственным визитом КНДР, это будет его первый визит в Северную Корею в качестве главы государства, заявил в понедельник официальный представитель отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ху Чжаомин.
Обновлено в 07:50
Общество
Россияне поддерживают желание подростков работать до 18 лет
Согласно опросу ВЦИОМ, 83% россиян поддерживают подростков, решивших начать работать до наступления совершеннолетия.
Обновлено в 08:00
Экономика
Российские молокозаводы подадут иск на китайскую компанию
Несколько российских молочных заводов, которым разрешено поставлять в Китай их продукцию, хотят подать коллективный иск на одну из китайских фирм за регистрацию их торговых марок.
Обновлено в 05:02
Наука
Ученые рассказали, как эффективнее регулировать свои эмоции
Исследователи показали 107 участникам своего эксперимента изображения, которые способны спровоцировать негативные эмоции, например, людей, сжигающих американский флаг, и американских солдат, издевающихся над заключенными в тюрьме Абу-Грейб в Ираке, а также рассказали им, как другие отнеслись к этим изображениям.
Обновлено вчера в 00:36
Происшествия
Голунов оценил реакцию общественности на его задержание
Журналист Иван Голунов прокомментировал RT реакцию общественности на его задержание и арест.
Обновлено в 04:16
Политика
В Екатеринбурге мусульмане раскритиковали депутата за слова о мечетях
Свердловское мусульманское сообщество возмутило выражение о мечетях, которое сказал депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников, сообщает издание Ура.ру.
Обновлено в 08:48
Происшествия
В Петербурге пытались поджечь католический храм
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, утром в понедельник, 17 июня, в полицию поступило сообщение о том, что женщина пытается поджечь дверь храма.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
Россия обвинила США в подготовке ядерных испытаний
29 мая сообщалось, что глава разведывательного управления Пентагона Роберт Эшли заподозрил Россию в запрещенных договором ядерных испытаниях.
Обновлено в 07:46
Политика
Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал назначение Михаила Бабича заместителем главы министерства "усилением тяжелой артиллерией", соответствующий комментарий министр оставил под своей совместной с Бабичем фотографией в Instagram.
Обновлено в 08:02
Политика
Миронов надеется на поддержку Путиным законодательных инициатив эсеров
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что надеется на его поддержку законодательных инициатив партии.
Обновлено в 07:42
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Футбол
«Уфа» расторгла контракт с защитником Патрашко
По обоюдному согласию сторон футбольный клуб "Уфа" расторг контракт с молдавским защитником Виктором Патрашко.
Обновлено в 07:44
Политика
The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным
Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:19
Энергетика
«Газпром» увеличил добычу газа с начала года на 2%
«Газпром» увеличил добычу газа с 1 января по 15 июня 2019 года на 2,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 240,6 млрд кубометров, говорится в сообщении газового холдинга.
Обновлено в 07:57
Общество
Составлен рейтинг регионов по уровню благосостояния семей
Лидерами рейтинга регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2018 года стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Москва.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
Путину доложили про ситуацию в Чемодановке
Обновлено в 07:05