Экономика
Китай выразил желание закупать в России куриные лапкиИзвестия 00:44
Китай хочет закупать в России куриные лапки в промышленных масштабах. Об этом со ссылкой на директора по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексея Мурзенка, сообщило в понедельник, 17 июня, «РИА Новости».
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Китайские компании хотят закупать в России куриные лапки в больших объемах, но пока только 23 российских предприятия могут работать с Китаем в этой сфере, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.РИА Новостивчера в 22:54
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:03, Вашингтон
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Новая маркировка продуктов появится в России
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Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
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Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
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Нефть остается под влиянием противодействующих факторов
Во второй половине недели нефть перешла к активному восстановлению, встретив покупателей на падении под отметку $60 за баррель.
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Наука
В Китае нашли следы динозавра возрастом 100 миллионов лет
Совместная американо-китайская исследовательская группа обнаружила в восточной провинции Китая Цзянсу четыре окаменелых следа динозавра, возраст которых достигает почти 100 миллионов лет.
Обновлено вчера в 17:17
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Алена Водонаева призналась, что не верит в суеверия о разводах
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Обновлено вчера в 09:55
Происшествия
Стрельба произошла на выпускном в Филадельфии
В американском городе Филадельфия в результате стрельбы на выпускном вечере погиб один человек.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Водитель маршрутки внезапно напал на пассажиров с ножом в Новосибирске
В Новосибирске водитель одной из маршруток напал на пассажиров, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления МВД по области.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35
На форуме "Армия-2018" Минобороны и корпорация подписали контракт на поставку до 2023 года шести таких истребителей в одноместной и двухместной (учебно-боевой) модификациях "С" и "УБ".
Обновлено в 01:05
Здоровье
Роскачество проверит телемедицинские мобильные приложения
Роскачество запустит цифровую экспертизу телемедицинских приложений, сообщает "Вечерняя Москва".
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На въезде в Екатеринбург появился указатель Город бесов .
Обновлено в 00:03
Экономика
«Газпром-медиа» купил долю работающей с блогерами Happy Monday Family
Холдинг «Газпром-медиа» инвестировал в группу компаний Happy Monday Family (HMF), специализирующейся на рекламе с участием блогеров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя холдинга.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на севере Москвы
Обновлено вчера в 20:18
Музыка
Умер барабанщик группы «Машина времени» Остроумов
Обновлено вчера в 07:26
Футбол
"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России
Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
Американский телеведущий назвал вегетарианство планом Сатаны
Обновлено в 01:07
Политика
The New York Times ответила на обвинения Трампа в измене
Редакция газеты The New York Times ответила президенту США Дональду Трампу, обвинившему СМИ в измене с связи с публикацией статьи о попытках американских спецслужб организовать кибератаки на российские энергосистемы.
Обновлено в 01:30
Общество
В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»
"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия
В Японии арестовали мужчину, тяжело ранившего полицейского
Полиция арестовала 33-летнего Юдзиро Иимори, который подозревается в нападении на полицейского в воскресенье и нанесение ему множественных ножевых ранений, сообщила телекомпания NHK.
Обновлено вчера в 18:05
Армия и оружие
ВМС Южной Кореи усилят охрану морских границ из-за КНДР
ВМС Южной Кореи усилят охрану морских границ после инцидента с рыбаками из Северной Кореи.
Обновлено в 00:15
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Самое высокое значение распространённости злокачественных новообразований (все случаи — и впервые выявленные, и ранее установленные) зафиксированы в Курской области — 3331,1 на 100 тыс. населения.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости
Как следует из отчетов, одним из шагов к снижению уровня бедности региональные чиновники считают корректировку критериев нуждаемости.
Обновлено в 02:35