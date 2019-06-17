Экономика
Китай выразил желание закупать в России куриные лапкиИзвестия 00:44
Китай хочет закупать в России куриные лапки в промышленных масштабах. Об этом со ссылкой на директора по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексея Мурзенка, сообщило в понедельник, 17 июня, «РИА Новости».
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с чего всё началось
«Нам поступают от китайских компаний запросы, в частности, китайцам очень нужны куриные лапки, замороженные, без кровоподтеков, и они хотят покупать достаточно большие объемы», — заявил Мурзенок РИА «Новости».Телеканал 360°01:39
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