Китай выразил желание закупать в России куриные лапкиИзвестия 00:44

с чего всё началось

Китай хочет закупать в России куриные лапки в промышленных масштабах. Об этом со ссылкой на директора по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексея Мурзенка, сообщило в понедельник, 17 июня, «РИА Новости».

Общество Сомнолог раскрыл условия полноценного сна Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов заявил, что для сохранения красоты необходима не продолжительность сна, а соблюдение режима, передает ИА "НСН".

Шоу-бизнес Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи Сайт Starhit сообщает о том, что Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи.

Наука В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Общество В России введены штрафы за нарушение сбора и переработки мусора В России введены штрафы за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации мусора.

Авто Mitsubishi сертифицировал в России семиместный Outlander Семиместная версия кроссовера Mitsubishi Outlander, как и планировалось, приедет в Россию в третьем квартале 2019 года.

Кино Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык» Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости".

Экономика Лондонский суд вынес решение в споре об акциях «Восточного» Трибунал Лондонского международного третейского суда (LCIA) вынес решение относительно спора между «Финвижн» Артема Аветисяна и Evison (кипрская структура фонда Майкла Калви Baring Vostok): арбитры признали право «Финвижн» на опцион на 10% акций банка «Восточный».

Политика Зеленский назвал условия возвращения к нормандскому формату Украинский президент Владимир Зеленский рассказал об условиях для возобновления переговоров в нормандском формате.

Политика ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном море Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.

Гаджеты В России представлены «умные» телевизоры Xiaomi Mi TV 4A и Mi TV 4S Xiaomi наконец представила в России свои смарт-телевизоры Mi TV 4A на 32 дюйма и Mi TV 4S на 43 и 55 дюймов.

Экономика У «Мосфильма» нашли договор аренды в несуществующей валюте В договоре аренды "Мосфильма" и Росимущества указана валюта ЭКЮ, которая прекратила свое существование в 1998 году.

Политика Орешкин объяснил необходимость в 12 заместителях Отвечая на вопрос журналистов, есть ли необходимость назначать 12 заместителей, глава ведомства заявил, что это объясняется особенностью работы Минэкономразвития, сообщает корреспондент РБК.

Политика Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.

Происшествия В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.

Политика Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.

Политика Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.

Общество Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".

Кино Умер французский актер Морис Бенишу из «Амели» Французский актёр и режиссёр Морис Бенишу скончался 15 июня в возрасте 76 лет, сообщает AFP.

Музыка Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ» Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».

Политика Зеленский выступил против возвращения России в ПАСЕ Президент Украины Владимир Зеленский выступил против возвращения РФ в Парламенсткую ассамблею Европы.

Политика У Порошенко ответили на удары в спину со стороны Гройсмана — Онищенко Беглый депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко уверен, что окрики Геращенко уже не остановят процесс предательства вчерашних соратников Порошенко У Порошенко ответили на вчерашние удары в спину со стороны Гройсмана.

Футбол Легенда «Ромы» Тотти покинул клуб Экс-футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти, ставший по окончании профессиональной карьеры техническим директором клуба, принял решение оставить пост.