Политика
Китай выразил протест США из-за того, что американский ракетный эсминец McCampbell без разрешения китайской стороны вошёл в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
RT на русском04:57
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Политика
Путин выстрелил из пушки в Петропавловской крепости
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Российский сторожевик взял под контроль корабль ВМС США в Черном море
Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" контролирует действия корабля ВМС США "Форт Макгенри", заявили в Минобороны.
Обновлено в 02:55
Политика
Власти Габона заявили о подавлении военного мятежа
Власти Габона заявили о пресечении попытки военного переворота в стране и аресте мятежников.
Обновлено в 06:35
Политика
Украина подала в ЕСПЧ жалобу из-за инцидента в Керченском проливе
Украинское правительство подало в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу, обвиняет Москву в нарушении прав украинских моряков после инцидента в Керченском проливе, сообщил в понедельник заместитель главы министерства юстиции Украины - уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.
Обновлено в 09:18
Политика
Украинский томос отвезут обратно в Стамбул
Томос об автокефалии «новой украинской церкви» был подписан Константинопольским патриархом Варфоломеем 5 января.
Обновлено в 07:05
Политика
Абэ поклялся поставить точку в переговорах с Россией по Курилам
Обновлено в 02:12
Политика
Путин пригласил Моди в качестве главного гостя на ВЭФ-2019
«Президент России пригласил премьер-министра Индии принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2019 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:02
Политика
Трамп обвинил «фейковые СМИ» в попытках умалить его достижения
Президент США Дональд Трамп обвинил в понедельник средства массовой информации в недобросовестной работе с целью принизить успехи его администрации.
Обновлено в 08:55
Политика
Власти Украины задолжали шахтёрам почти 200 млн гривен
В Минэнергоугля Украины сообщили, что государственные угледобывающие предприятия страны задолжали шахтёрам почти 200 млн гривен.
Обновлено в 09:08
Политика
WSJ: Болтон допустил возможность новых контактов с Россией
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон допустил возможность новых переговоров с российской стороной.
Обновлено в 03:05
Политика
Оппозиция обжалует в КС связанные с церковью решения рады
Политическая партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» намерена обратиться в Конституционный суд с требованием признать незаконными все правовые акты, принятые Верховной радой против канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено в 08:01
Политика
Путин посетит в Калининграде уникальное подземное хранилище газа
Президент России Владимир Путин во время рабочего визита в Калининград 8 января посетит местное подземное хранилище газа (ПХГ) и обсудит создание в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Армия обороны Израиля нанесла удары по двум объектам ХАМАС в секторе Газа.
Обновлено вчера в 12:58
Политика
СМИ назвали город-фаворит для новой встречи Трампа и Ким Чен Ына
В начале января 2019 года источники CNN сообщили, что администрация Трампа отправила несколько команд в ряд городов, в том числе в Азии, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант для проведения второго саммита США и КНДР.
Обновлено в 02:44
Политика
Германия настаивает на принятии Россией шагов по восстановлению Договора о РСМД
Россия может предпринять необходимые шаги для полного восстановления договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
Обновлено в 09:10