Китай выразил протест США из-за того, что американский ракетный эсминец McCampbell без разрешения китайской стороны вошёл в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Китай выразил протест США в связи с проходом американского эсминца

Политика Политика Путин выстрелил из пушки в Петропавловской крепости

Армия и оружие Армия и оружие Российский сторожевик взял под контроль корабль ВМС США в Черном море Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" контролирует действия корабля ВМС США "Форт Макгенри", заявили в Минобороны.

Политика Политика Власти Габона заявили о подавлении военного мятежа Власти Габона заявили о пресечении попытки военного переворота в стране и аресте мятежников.

Политика Политика Украина подала в ЕСПЧ жалобу из-за инцидента в Керченском проливе Украинское правительство подало в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу, обвиняет Москву в нарушении прав украинских моряков после инцидента в Керченском проливе, сообщил в понедельник заместитель главы министерства юстиции Украины - уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.

Политика Политика Украинский томос отвезут обратно в Стамбул Томос об автокефалии «новой украинской церкви» был подписан Константинопольским патриархом Варфоломеем 5 января.

Политика Политика Абэ поклялся поставить точку в переговорах с Россией по Курилам

Политика Политика Путин пригласил Моди в качестве главного гостя на ВЭФ-2019 «Президент России пригласил премьер-министра Индии принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2019 года», — говорится в сообщении.

Политика Политика Трамп обвинил «фейковые СМИ» в попытках умалить его достижения Президент США Дональд Трамп обвинил в понедельник средства массовой информации в недобросовестной работе с целью принизить успехи его администрации.

Политика Политика Власти Украины задолжали шахтёрам почти 200 млн гривен В Минэнергоугля Украины сообщили, что государственные угледобывающие предприятия страны задолжали шахтёрам почти 200 млн гривен.

Политика Политика WSJ: Болтон допустил возможность новых контактов с Россией Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон допустил возможность новых переговоров с российской стороной.

Политика Политика Оппозиция обжалует в КС связанные с церковью решения рады Политическая партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» намерена обратиться в Конституционный суд с требованием признать незаконными все правовые акты, принятые Верховной радой против канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Политика Политика Путин посетит в Калининграде уникальное подземное хранилище газа Президент России Владимир Путин во время рабочего визита в Калининград 8 января посетит местное подземное хранилище газа (ПХГ) и обсудит создание в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов.

Армия и оружие Армия и оружие Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа Армия обороны Израиля нанесла удары по двум объектам ХАМАС в секторе Газа.

Политика Политика СМИ назвали город-фаворит для новой встречи Трампа и Ким Чен Ына В начале января 2019 года источники CNN сообщили, что администрация Трампа отправила несколько команд в ряд городов, в том числе в Азии, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант для проведения второго саммита США и КНДР.