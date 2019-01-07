Политика
Китай выразил протест из-за прохода эсминца ВМС США
Китай выразил протест из-за прохода эсминца ВМС СШАМосковский Комсомолец05:48
МИД Китая выразил протест США из-за прохода американского ракетного эсминца McCampbell в акватории спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море. Сообщается, что на перехват американского корабля был направлен военный корабль китайского ВМФ, который потребовал от "гостя" покинуть район.
Московский Комсомолец05:48
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Политика
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Политика
Власти Габона заявили о подавлении военного мятежа
Власти Габона заявили о пресечении попытки военного переворота в стране и аресте мятежников.
Обновлено в 06:35
Политика
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Политика
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Президент России Владимир Путин наградил главу Сербии Александра Вучича орденом Александра Невского за большой вклад в развитие многостороннего сотрудничества с РФ.
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Политика
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США ведут переговоры о месте проведения второй встречи Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 15:25
Армия и оружие
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Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой будет стальной
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Обновлено вчера в 17:59
Политика
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Обновлено в 06:03
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Порошенко пожелал украинцам «долгожданного мира» на Рождество
«Пусть новорожденный Спаситель Иисус Христос пошлет нам долгожданный мир и благословит каждую украинскую семью и каждого украинца», — написал он, отметив, что Рождество является «глубоко семейным праздником».
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
NI оценил новое российское САО «Лотос»
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Обновлено вчера в 20:41
Политика
WSJ: Болтон допустил возможность новых контактов с Россией
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон допустил возможность новых переговоров с российской стороной.
Обновлено в 03:05