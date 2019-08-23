Экономика

Китай ввёл дополнительные пошлины на товары американского импортаNews.ru вчера в 08:27

Китайские власти решили ввести дополнительные пошлины на товары американского импорта на общую сумму $75 млрд в год. Пошлины будут введены в два этапа, с 1 сентября и с 15 декабря 2019 года.
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