Политика
Китай выразил протест из-за решения США повысить пошлиныРИА Новости 07:20
Китай выражает протест в связи с решением США вновь повысить пошлины на китайские товары, говорится в заявлении министерства коммерции Китая.
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с чего всё началось
Как написал в своём микроблоге в Twitter Трам, его решение стало ответом на введение Пекином дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объёмом $75 млрд в год.News.ruвчера в 20:15
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Политика
Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком
В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".
Обновлено в 07:29
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года из-за кокаина
Как указывается в сообщении, Кузнецов не просил вскрывать пробу B и был временно отстранен с 13 июня 2019 года.
Обновлено вчера в 08:25
Кино
Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено в 06:45
Общество
Артемий Лебедев назвал либералов инфантильными бездельниками
Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что считает либералов «инфантильными бездельниками», разваливающими его созидательные мотивы.
Обновлено в 05:38
Футбол
«Верона» освободила место в заявке для игрока не из ЕС для Глушенкова
Hellas News, итальянский клуб освободил место в заявке для игрока не из Евросоюза.
Обновлено в 07:06
Футбол
«Локомотив» победил «Краснодар» в молодежном первенстве
Локомотив одержал волевую победу над Краснодаром (2:1) в матче седьмого тура молодежного первенства на стадионе академии Краснодара.
Обновлено в 06:47
Политика
Песков прокомментировал поручения Путина по угледобывающей отрасли
Как отметил Песков, эти поручения даны практически за сутки до Дня шахтера.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".
Обновлено в 07:08
Кино
Первый трейлер фильма «Леди и бродяга» опубликовали в Сети
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
Названы сроки переноса аварийно севшего А321 с кукурузного поля
Самолет А321 "Уральским авиалинии", совершивший аварийную посадку в поле Подмосковья, собираются перенести в другое место.
Обновлено в 06:30
Культура
Актер Петр Мамонов госпитализирован с инфарктом
Известный российский актер и музыкант Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом.
Обновлено в 07:22
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Здоровье
На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов
Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Зеленский сообщил об утренних СМС от Генштаба по обстрелам в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что скоро в его стране появится новая знаковая дата, которая ознаменует наступление мира.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь
Коллекторы подкараулили у подъезда и обстреляли жителя подмосковного Красногорска. Об этом сообщает «Регион Online».
Обновлено в 06:19
Финансы
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара
Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.
Обновлено вчера в 21:12
Общество
Большинство работодателей России мониторят соцсети соискателей — опрос
Страницы, принадлежащие соискателю, мониторят более 70% работодателей, перед тем, как одобрить кандидатуру на вакантное место.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Под Волгоградом пять человек погибли в ДТП с автобусом
Водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где допустил лобовой столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим из Москвы в Жирновск.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Молодая пара в Казани занялась сексом у входа в церковь
В Казани молодая пара занялась сексом прямо напротив входа в церковь Кирилла Казанского.
Обновлено в 05:29
Авто
Mercedes Citan разработают совместно с Renault-Nissan-Mitsubishi
Работы над новым Citan начнутся в ближайшее время в сотрудничестве с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi.
Обновлено вчера в 09:16
Политика
В Киеве начался «Марш защитников Украины»
"Марш защитников Украины", альтернативный официальному "Шествию достоинства", проходит в Киеве в рамках празднования Дня независимости страны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:48
Игры
Состоялся релиз первого трейлера игры Decay of Logos
Официальный релиз игры состоится 27 августа на консолях PS4, 29 августа - на Switch, а 30 августа она будет доступна на ПК.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес
Роскошная Алла Пугачева побила бездетную Лайму Вайкуле
"Все красивые, но Алла Борисовна лучше всех!", – отметил фолловер. А вот Лайма таких добрых слов, к сожалению, так и не дождалась.
Обновлено в 03:51
Гаджеты
Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут представлены в трех версиях
Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.
Обновлено в 02:45
Политика
WSJ: Болтон намерен помешать покупке украинской «Мотор Сич» Китаем
Помощник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать сделке по продаже украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» группе компаний, включая китайскую Beijing Skyrizon Aviation.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Вице-мэр Тамбова погиб в Рязанской области
Обновлено в 04:11
Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Гаджеты
Американская полиция пользуется южнокорейскими технологиями
В пятницу Чикагский Департамент Полиции в США начал пилотный проект автомобильной компьютерной системы "DeX" от южнокорейского технологического гиганта Samsung Electronics, сообщает ЕНВ.
Обновлено вчера в 15:32