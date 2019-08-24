с чего всё началось

Китай выражает протест в связи с решением США вновь повысить пошлины на китайские товары, говорится в заявлении министерства коммерции Китая.

Политика Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".

Хоккей Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года из-за кокаина Как указывается в сообщении, Кузнецов не просил вскрывать пробу B и был временно отстранен с 13 июня 2019 года.

Общество Артемий Лебедев назвал либералов инфантильными бездельниками Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что считает либералов «инфантильными бездельниками», разваливающими его созидательные мотивы.

Футбол «Локомотив» победил «Краснодар» в молодежном первенстве Локомотив одержал волевую победу над Краснодаром (2:1) в матче седьмого тура молодежного первенства на стадионе академии Краснодара.

Политика Песков прокомментировал поручения Путина по угледобывающей отрасли Как отметил Песков, эти поручения даны практически за сутки до Дня шахтера.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Происшествия Названы сроки переноса аварийно севшего А321 с кукурузного поля Самолет А321 "Уральским авиалинии", совершивший аварийную посадку в поле Подмосковья, собираются перенести в другое место.

Культура Актер Петр Мамонов госпитализирован с инфарктом Известный российский актер и музыкант Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом.

Культура Никита Михалков перенес серию операций на ноге Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.

Космос Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.

Здоровье На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.

Политика Зеленский сообщил об утренних СМС от Генштаба по обстрелам в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что скоро в его стране появится новая знаковая дата, которая ознаменует наступление мира.

Происшествия Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь Коллекторы подкараулили у подъезда и обстреляли жителя подмосковного Красногорска. Об этом сообщает «Регион Online».

Финансы Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.

Общество Большинство работодателей России мониторят соцсети соискателей — опрос Страницы, принадлежащие соискателю, мониторят более 70% работодателей, перед тем, как одобрить кандидатуру на вакантное место.

Происшествия Под Волгоградом пять человек погибли в ДТП с автобусом Водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где допустил лобовой столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим из Москвы в Жирновск.

Происшествия Молодая пара в Казани занялась сексом у входа в церковь В Казани молодая пара занялась сексом прямо напротив входа в церковь Кирилла Казанского.

Авто Mercedes Citan разработают совместно с Renault-Nissan-Mitsubishi Работы над новым Citan начнутся в ближайшее время в сотрудничестве с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi.

Политика В Киеве начался «Марш защитников Украины» "Марш защитников Украины", альтернативный официальному "Шествию достоинства", проходит в Киеве в рамках празднования Дня независимости страны, передает корреспондент РИА Новости.

Игры Состоялся релиз первого трейлера игры Decay of Logos Официальный релиз игры состоится 27 августа на консолях PS4, 29 августа - на Switch, а 30 августа она будет доступна на ПК.

Шоу-бизнес Роскошная Алла Пугачева побила бездетную Лайму Вайкуле "Все красивые, но Алла Борисовна лучше всех!", – отметил фолловер. А вот Лайма таких добрых слов, к сожалению, так и не дождалась.

Гаджеты Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут представлены в трех версиях Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.

Политика WSJ: Болтон намерен помешать покупке украинской «Мотор Сич» Китаем Помощник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать сделке по продаже украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» группе компаний, включая китайскую Beijing Skyrizon Aviation.

Культура Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.