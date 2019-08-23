Политика
Китай опротестовал решение США повысить пошлиныГазета.Ru 07:44
В ведомстве опротестовали решение Америки увеличить денежный сбор на китайский импорт объемом $550 млрд. До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп пообещал повысить пошлины на товары из Китая до 30%.
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с чего всё началось
Как написал в своём микроблоге в Twitter Трам, его решение стало ответом на введение Пекином дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объёмом $75 млрд в год.News.ruвчера в 20:15
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Обновлено вчера в 13:31
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