с чего всё началось

В ведомстве опротестовали решение Америки увеличить денежный сбор на китайский импорт объемом $550 млрд. До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп пообещал повысить пошлины на товары из Китая до 30%.

Политика Песков прокомментировал поручения Путина по угледобывающей отрасли Как отметил Песков, эти поручения даны практически за сутки до Дня шахтера.

Армия и оружие Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.

Происшествия Под Волгоградом пять человек погибли в ДТП с автобусом Водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где допустил лобовой столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим из Москвы в Жирновск.

Культура Музыканта Петра Мамонова госпитализировали с инфарктом В Москве госпитализировали музыканта и актера Петра Мамонова. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке.

Происшествия Названы сроки переноса аварийно севшего А321 с кукурузного поля Самолет А321 "Уральским авиалинии", совершивший аварийную посадку в поле Подмосковья, собираются перенести в другое место.

Политика Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7 Глава Европейского совета Дональд Туск в ходе пресс-конференции перед началом саммита «Большой семёрки» в Биаррице выступил против возвращения России в формат G8 и предложил пригласить на следующую встречу лидеров G7 Украину в качестве гостя.

Здоровье На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.

Космос Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.

Космос В России испугались удара американских «Жезлов от Бога» США прорабатывают несколько масштабных проектов, предполагающих создание орбитальных ударных комплексов, в частности Rods from God («Жезлов от Бога»).

Армия и оружие КНДР на учениях отработала уничтожение южнокорейских самолётов Северная Корея не ограничилась высказыванием недовольства учениями США и Южной Кореи, которые завершились 22 августа, и провела учебные бомбардировки макетов истребителей ВВС Республики Корея.

Политика Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".

Происшествия В турецком отеле нашли виновных в трагедии с девочкой Управляющий отеля Sunhill в турецком Бодруме, где пострадала 12-летняя девочка из России, обвинил в инциденте ее родителей.

Финансы Орешкин спрогнозировал снижение инфляции до 3% в I квартале 2020 года Тренд на снижение инфляции в РФ из-за слабого спроса в экономике будет очень сильным даже на фоне уже проведенного ЦБ смягчения денежно-кредитной политики, инфляция в РФ по итогам года будет ниже 4%, а в I квартале 2020-го может вплотную приблизиться к 3% в годовом выражении, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Происшествия Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь Коллекторы подкараулили у подъезда и обстреляли жителя подмосковного Красногорска. Об этом сообщает «Регион Online».

Здоровье Митрополит Псковский и Порховский Тихон: Мы не боремся со спиртными напитками, мы боремся с проблемой Митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре, сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы одной из главных проблем России, с которой долго боролись поколения соотечественников, назвал тяжелое пьянство.

Шоу-бизнес Роскошная Алла Пугачева побила бездетную Лайму Вайкуле "Все красивые, но Алла Борисовна лучше всех!", – отметил фолловер. А вот Лайма таких добрых слов, к сожалению, так и не дождалась.

Экономика Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.

Единоборства Боксеры Ковалев и Ярд прошли взвешивание перед чемпионским боем В Челябинске прошла церемония взвешивания перед боксерским поединком Сергея Ковалева и Энтони Ярда.

Шоу-бизнес Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк Близкие уверены, что ему не придется собирать деньги на лечение артистки.