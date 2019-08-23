Политика

Китай опротестовал решение США повысить пошлиныГазета.Ru 07:44

В ведомстве опротестовали решение Америки увеличить денежный сбор на китайский импорт объемом $550 млрд. До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп пообещал повысить пошлины на товары из Китая до 30%.
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 Трам, его решение стало ответом на введение Пекином дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объёмом $75 млрд в год.
News.ruвчера в 20:15

Подробнее о событии

Трамп подтвердил готовность к торговым переговорам с Китаем

Российская газета06:12

Китай выразил протест США из-за повышения пошлин на импорт продукции из КНР

ТАСС07:32

В США объявили об увеличении пошли на китайские товары

Эхо Москвы06:00

Китай выразил протест из-за решения США повысить пошлины

РИА Новости07:20

Китай опротестовал решение США повысить пошлины

Газета.Ru07:44

Что случилось этой ночью: суббота, 24 августа

Интерфакс01:30

Китай выразил протест США из-за повышения пошлин

RT на русском07:30
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Обновлено вчера в 02:34
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Армия и оружие

Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания

Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено вчера в 09:20
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Под Волгоградом пять человек погибли в ДТП с автобусом

Водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где допустил лобовой столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим из Москвы в Жирновск.
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В Москве госпитализировали музыканта и актера Петра Мамонова. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке.
Обновлено в 07:45
Политика

В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian

Обновлено в 05:30
Происшествия

Названы сроки переноса аварийно севшего А321 с кукурузного поля

Самолет А321 "Уральским авиалинии", совершивший аварийную посадку в поле Подмосковья, собираются перенести в другое место.
Обновлено в 06:30
Политика

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Глава Европейского совета Дональд Туск в ходе пресс-конференции перед началом саммита «Большой семёрки» в Биаррице выступил против возвращения России в формат G8 и предложил пригласить на следующую встречу лидеров G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 06:59
Здоровье

На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов

Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
Обновлено вчера в 23:23
Космос

Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник

Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Космос

В России испугались удара американских «Жезлов от Бога»

США прорабатывают несколько масштабных проектов, предполагающих создание орбитальных ударных комплексов, в частности Rods from God («Жезлов от Бога»).
Обновлено вчера в 06:54
Политика

Сергей Шойгу отметит в Кишиневе 75-летие освобождения Молдавии

Обновлено в 04:36
Армия и оружие

Иран сообщил об испытании своей новой ракеты

Обновлено в 06:12
Армия и оружие

КНДР на учениях отработала уничтожение южнокорейских самолётов

Северная Корея не ограничилась высказыванием недовольства учениями США и Южной Кореи, которые завершились 22 августа, и провела учебные бомбардировки макетов истребителей ВВС Республики Корея.
Обновлено вчера в 06:22
Кино

Умер известный переводчик фильмов Юрий Живов

Обновлено вчера в 23:14
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Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком

В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".
Обновлено в 07:29
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Управляющий отеля Sunhill в турецком Бодруме, где пострадала 12-летняя девочка из России, обвинил в инциденте ее родителей.
Обновлено вчера в 13:31
Финансы

Орешкин спрогнозировал снижение инфляции до 3% в I квартале 2020 года

Тренд на снижение инфляции в РФ из-за слабого спроса в экономике будет очень сильным даже на фоне уже проведенного ЦБ смягчения денежно-кредитной политики, инфляция в РФ по итогам года будет ниже 4%, а в I квартале 2020-го может вплотную приблизиться к 3% в годовом выражении, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре, сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы одной из главных проблем России, с которой долго боролись поколения соотечественников, назвал тяжелое пьянство.
Обновлено в 05:03
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