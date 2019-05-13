Политика
Китай вводит пошлины на импорт из США на $60 млрдКоммерсантъ 08:43
С 10 мая США повысили тарифы на ввоз ряда китайских товаров с 10% до 25%. Помимо этого Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд. Власти Китая в свою очередь назвали три разногласия по торговому соглашению с США.
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Единственная содержательная идея отечественной элиты – капитуляция перед Западом
Независимая газетавчера в 10:03
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Хоккей
Сборная России встретится с чехами на чемпионате мира по хоккею
5 мая россияне и чехи встречались в рамках Чешских игр, сборная России одержала победу со счетом 4:1. По сравнению с игрой недельной давности у чехов добавился форвард "Вашингтона" Якуб Врана, а также вратарь Павел Францоуз, который только в воскресенье был заявлен на чемпионат мира.
Обновлено вчера в 17:14
Авто
Российский автомобильный рынок в апреле показал падение
Эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на российском автомобильном рынке в апреле этого года.
Обновлено в 08:49
Политика
Трамп захотел встречи с Путиным
Замглавы МИД России Сергей Рябков 13 мая отметил, что на встрече глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео в Сочи 14 мая будет обсуждаться вопрос о саммите российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 в японской Осаке.
Обновлено в 09:45
Происшествия
В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии
Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Здоровье
В российских школах могут по-новому допускать детей на физкультуру
Как отмечает специалист Федерального медико-биологического агентства России по детской кардиологии Леонид Макаров, это могло бы снизить детскую смертность от сердечных приступов на уроках физкультуры.
Обновлено в 09:11
Общество
Охлопков внес представление Куйвашеву из-за Глацких
Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес главе региона Евгению Куйвашеву представление с требованием исправить ситуацию с грубыми нарушениями бюджетного законодательства при финансировании программ по поддержке молодежи, когда департамент молодежной политики правительства Среднего Урала возглавляла Ольга Глацких.
Обновлено в 07:16
Футбол
УЕФА объявил бригаду судей на финал ЛЕ
В понедельник судейский комитет УЕФА сообщил, что решающий матч между «Челси» и «Арсеналом» в рамках Лиги Европы рассудит 45-летний Джанлука Рокки.
Обновлено в 09:41
Наука
Концентрация углекислого газа в атмосфере впервые превысила 415 ppm
Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли впервые в истории человечества достигла уровня 415,26 ppm (миллионных долей по объему), свидетельствуют данные Океанографического института Скриппс.
Обновлено в 06:02
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Авто
Названы самые угоняемые автомобили России
Рейтинг самых угоняемых автомобилей в России возглавил Cadillac Escalade. Об этом говорится в сообщении компании «АльфаСтрахование».
Обновлено в 09:47
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Обновлено в 08:41
Кино
Дейнерис Таргариен не понравился финал «Игры престолов»
Обновлено в 08:16
Авто
В России подешевел кроссовер Nissan Murano
Компания Nissan снизила в России цены на кроссовер Murano на 286-456 тысяч рублей.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Высокопоставленного силовика задержали по делу о хищении 400 млн у ФСБ
По данным издания, которое ссылается на источник в силовых структурах, на причастность к взяточничеству сейчас проверяется ряд бывших и действующих сотрудников управления капитального строительства ФСБ.
Обновлено вчера в 23:26
Кино
Варис из «Игры престолов» пожаловался на финал сериала
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Москве столкнулись легковушка и броневик
"В 8.55 на Севастопольском проспекте произошло столкновение двух транспортных средств - служебной бронированной автомашины, следовавшей в колонне в сопровождении сотрудников ГИБДД, и автомобиля Opel", - сказал собеседник агентства, не уточнив при этом принадлежности броневика к какому-либо ведомству.
Обновлено в 08:13
Происшествия
СК проверит ролик о драке с участием федеральной судьи на Кубани
В Краснодарском крае следователи проводят проверку по факту дорожного конфликта, одной из участниц которого предположительно стала судья Динского районного суда.
Обновлено в 09:39
Общество
В России могут усложнить процедуру развода
В России предлагают усложнить бракоразводный процесс.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Телеканал «Звезда» взял интервью у умершей Елены Образцовой
На сайте принадлежащего Министерству обороны телеканала "Звезда" был опубликован материал под заголовком "Образцова рассказала, на какие компромиссы шел Доренко в своей работе", в котором журналисты привели слова ныне покойной певицы об ушедшем несколько дней назад Сергее Доренко.
Обновлено в 08:03
Музыка
Сергей Шнуров рассказал, почему распускает «Ленинград»
Обновлено в 09:28
Политика
В Индонезии около 500 сотрудников избиркомов скончались после выборов
Более двух с половиной тысяч сотрудников индонезийского избиркома попали в больницы и четыреста девяносто шесть сотрудников умерли после подсчета голосов на выборах в стране, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия
Аэропорт Волгограда эвакуировали после анонимных звонков о минировании
Аэропорт Волгограда и еще шесть объектов в городе эвакуированы после поступивших анонимных сообщений с угрозами взрыва, сообщил в понедельник "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве
Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Общество
Работодатели смогут откупиться от трудоустройства инвалидов
«Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида»,— рассказали в министерстве.
Обновлено в 09:43
Политика
Суд оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию
Обновлено в 08:20
Здоровье
В Гонконге обнаружен вирус африканской чумы свиней
Вирус африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен на бойне в Гонконге, сообщает "Россельхознадзор" (РСХН).
Обновлено в 09:33
Экономика
«Автодор» в 2018 году построил менее половины запланированных дорог
Как отмечается, по итогам прошлого года "Автодор" построил всего 1,07 тыс. км из запланированных 1,46 тыс. км платных участков автодорог.
Обновлено в 09:51