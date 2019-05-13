Политика

Китай вводит пошлины на импорт из США на $60 млрдКоммерсантъ 08:43

С 10 мая США повысили тарифы на ввоз ряда китайских товаров с 10% до 25%. Помимо этого Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд. Власти Китая в свою очередь назвали три разногласия по торговому соглашению с США.
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Китай 1 июня введет ответные пошлины на товары из США

ТАСС09:14

Китай введет против США пошлины на 60 миллиардов долларов

Российская газета09:44

Китай с лета повысит пошлины на товары из США объемом $60 млрд

ПРАЙМ09:25

Трамп предостерег Китай от ответных мер на повышение пошлин

РИА Новости07:15

Китай вводит пошлины на импорт из США на $60 млрд

Коммерсантъ08:43

США введут пошлины на весь импорт из КНР

Новое время - The New Times01:22

Единственная содержательная идея отечественной элиты – капитуляция перед Западом

Независимая газетавчера в 10:03
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Хоккей

Сборная России встретится с чехами на чемпионате мира по хоккею

5 мая россияне и чехи встречались в рамках Чешских игр, сборная России одержала победу со счетом 4:1. По сравнению с игрой недельной давности у чехов добавился форвард "Вашингтона" Якуб Врана, а также вратарь Павел Францоуз, который только в воскресенье был заявлен на чемпионат мира.
Обновлено вчера в 17:14
Общество

В Екатеринбурге на месте будущего храма у Драмтеатра поставили забор

Обновлено в 01:44
Кино

Российский сайт продает билеты на Каннский фестиваль за 15 тысяч евро

Обновлено в 08:48
Авто

Российский автомобильный рынок в апреле показал падение

Эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на российском автомобильном рынке в апреле этого года.
Обновлено в 08:49
Политика

Трамп захотел встречи с Путиным

Замглавы МИД России Сергей Рябков 13 мая отметил, что на встрече глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео в Сочи 14 мая будет обсуждаться вопрос о саммите российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 в японской Осаке.
Обновлено в 09:45
Происшествия

В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии

Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Здоровье

В российских школах могут по-новому допускать детей на физкультуру

Как отмечает специалист Федерального медико-биологического агентства России по детской кардиологии Леонид Макаров, это могло бы снизить детскую смертность от сердечных приступов на уроках физкультуры.
Обновлено в 09:11
Общество

Охлопков внес представление Куйвашеву из-за Глацких

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес главе региона Евгению Куйвашеву представление с требованием исправить ситуацию с грубыми нарушениями бюджетного законодательства при финансировании программ по поддержке молодежи, когда департамент молодежной политики правительства Среднего Урала возглавляла Ольга Глацких.
Обновлено в 07:16
Футбол

УЕФА объявил бригаду судей на финал ЛЕ

В понедельник судейский комитет УЕФА сообщил, что решающий матч между «Челси» и «Арсеналом» в рамках Лиги Европы рассудит 45-летний Джанлука Рокки.
Обновлено в 09:41
Наука

Концентрация углекислого газа в атмосфере впервые превысила 415 ppm

Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли впервые в истории человечества достигла уровня 415,26 ppm (миллионных долей по объему), свидетельствуют данные Океанографического института Скриппс.
Обновлено в 06:02
Политика

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Кино

Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй

Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Авто

Названы самые угоняемые автомобили России

Рейтинг самых угоняемых автомобилей в России возглавил Cadillac Escalade. Об этом говорится в сообщении компании «АльфаСтрахование».
Обновлено в 09:47
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Обновлено в 08:41
Кино

Дейнерис Таргариен не понравился финал «Игры престолов»

Обновлено в 08:16
Авто

В России подешевел кроссовер Nissan Murano

Компания Nissan снизила в России цены на кроссовер Murano на 286-456 тысяч рублей.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Высокопоставленного силовика задержали по делу о хищении 400 млн у ФСБ

По данным издания, которое ссылается на источник в силовых структурах, на причастность к взяточничеству сейчас проверяется ряд бывших и действующих сотрудников управления капитального строительства ФСБ.
Обновлено вчера в 23:26
Кино

Варис из «Игры престолов» пожаловался на финал сериала

Обновлено в 05:55
Происшествия

В Москве столкнулись легковушка и броневик

"В 8.55 на Севастопольском проспекте произошло столкновение двух транспортных средств - служебной бронированной автомашины, следовавшей в колонне в сопровождении сотрудников ГИБДД, и автомобиля Opel", - сказал собеседник агентства, не уточнив при этом принадлежности броневика к какому-либо ведомству.
Обновлено в 08:13
Происшествия

СК проверит ролик о драке с участием федеральной судьи на Кубани

В Краснодарском крае следователи проводят проверку по факту дорожного конфликта, одной из участниц которого предположительно стала судья Динского районного суда.
Обновлено в 09:39
Общество

В России могут усложнить процедуру развода

В России предлагают усложнить бракоразводный процесс.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

Телеканал «Звезда» взял интервью у умершей Елены Образцовой

На сайте принадлежащего Министерству обороны телеканала "Звезда" был опубликован материал под заголовком "Образцова рассказала, на какие компромиссы шел Доренко в своей работе", в котором журналисты привели слова ныне покойной певицы об ушедшем несколько дней назад Сергее Доренко.
Обновлено в 08:03
Музыка

Сергей Шнуров рассказал, почему распускает «Ленинград»

Обновлено в 09:28
Политика

В Индонезии около 500 сотрудников избиркомов скончались после выборов

Более двух с половиной тысяч сотрудников индонезийского избиркома попали в больницы и четыреста девяносто шесть сотрудников умерли после подсчета голосов на выборах в стране, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия

Аэропорт Волгограда эвакуировали после анонимных звонков о минировании

Аэропорт Волгограда и еще шесть объектов в городе эвакуированы после поступивших анонимных сообщений с угрозами взрыва, сообщил в понедельник "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве

Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Общество

Работодатели смогут откупиться от трудоустройства инвалидов

«Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида»,— рассказали в министерстве.
Обновлено в 09:43
Политика

Суд оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию

Обновлено в 08:20
Здоровье

В Гонконге обнаружен вирус африканской чумы свиней

Вирус африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен на бойне в Гонконге, сообщает "Россельхознадзор" (РСХН).
Обновлено в 09:33
Экономика

«Автодор» в 2018 году построил менее половины запланированных дорог

Как отмечается, по итогам прошлого года "Автодор" построил всего 1,07 тыс. км из запланированных 1,46 тыс. км платных участков автодорог.
Обновлено в 09:51
Как работают Яндекс.Новости?
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