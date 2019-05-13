Китай вводит пошлины на импорт из США на $60 млрдКоммерсантъ 08:43

С 10 мая США повысили тарифы на ввоз ряда китайских товаров с 10% до 25%. Помимо этого Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд. Власти Китая в свою очередь назвали три разногласия по торговому соглашению с США.

Китай вводит пошлины на импорт из США на $60 млрд

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