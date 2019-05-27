Политика
Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола из США и ЕСRT на русском 01:52
Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола, импортируемого из США, Евросоюза, Южной Кореи, Японии и Таиланда. Об этом сообщается на сайте Министерства коммерции КНР.
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Политика
Путин и патриарх Кирилл обсуждали ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Армия США заказала боеприпасы для российского оружия
Подразделение Пентагона, ответственное за оснащение армии США необходимым арсеналом, заказало боеприпасы для стрелкового оружия, не соответствующие стандартам НАТО.
Обновлено в 05:41
Авто
Камеры научат ловить водителей, лишенных прав
Камеры смогут сканировать дорожный трафик и вычислять по номерным знакам автомобили, за рулём которых может сидеть водитель без прав.
Обновлено в 04:11
Здоровье
Россияне «ополчились» на бесплатную медицину
В бесплатную медицинскую помощь тоже стало верить меньше людей – 52% вместо 56% (апрель 2018 г.). Хоть изменения и незначительные, но есть тенденция к коммерциализации медицины.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что России должна освободить украинских моряков и вернуть три судна - буксир и два катера, которые задержали российские пограничники в Керченском проливе прошлой осенью.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в торговом центре
Обновлено в 03:56
Футбол
«Аталанта» впервые сыграет в Лиге чемпионов
Впервые в истории "Аталанта" из Бергамо сыграет в Лиге чемпионов. Чемпион Италии определился задолго до финиша.
Обновлено вчера в 18:29
Политика
Советник Зеленского возглавил партию «Слуга народа»
Украинскую партию «Слуга народа» возглавил советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Водитель в Москве сбил сотрудника полиции
Обновлено в 04:27
Происшествия
В Одессе заключенные исправительной колонии устроили беспорядки
Заключенные Южной колонии общего режима №51 в Одессе подняли бунт «из-за плохих условий содержания», сообщает издание «Думская».
Обновлено в 05:34
Экономика
В Auchan зачастили арендодатели
Владельцы помещений взыскивают долги с сети Французская сеть Auchan столкнулась с трудностями в России.
Обновлено вчера в 18:18
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Здоровье
Врачи скорой помощи из Пензы начали итальянскую забастовку
В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале так называемой итальянской забастовки.
Обновлено в 03:28
Общество
Омские школьники пишут первые ЕГЭ
Сегодня, 27 мая, во всей России стартовали ЕГЭ. Первыми школьники сдают литературу и географию.
Обновлено в 02:51
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Шоу-бизнес
Данилко раскрыл правду о планах Потапа и Каменских на детей
Андрей Данилко в роли Верки Сердючки побывал на свадьбе украинских исполнителей Потапа и Насти, где он и разузнал об их планах на родительство.
Обновлено в 05:44
Политика
Французский историк объяснила, почему Европа отвергает Россию
Французский историк Элен Каррер д'Анкосс объяснила в интервью журналу Le Point, почему Европа отвергает Россию.
Обновлено в 04:45
Футбол
«Спартак» установил клубный антирекорд по забитым голам в сезоне
Московский «Спартак» установил клубный антирекорд по забитым голам в сезоне.
Обновлено в 04:22
Транспорт
На трассе «Таврида» начался монтаж надземных переходов
Строители приступили к монтажу пролетных строений пешеходных путепроводов на федеральной трассе «Таврида» в Крыму.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Два человека ранены в результате стрельбы в польской школе
Два человека ранены в результате стрельбы в школе в центральной части Польши, сообщает в понедельник радиостанция RMF FM.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 07:00
Гаджеты
Нет, AMD вовсе не отказалась от процессоров Ryzen Threadripper
Компания AMD сегодня представила новое поколение процессоров Ryzen. Вопреки слухам и утечкам, старшим оказался 12-ядерный Ryzen 9 3900X.
Обновлено в 05:30
Экономика
Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%
Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
В Забайкалье пастух сжег 600 гектаров леса, пытаясь разогреть еду
Пастух в Забайкальском крае разжег в поле костер, чтобы разогреть еду, в результате чего сгорело 600 гектаров леса, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 02:28
Кино
Состоялась премьера фильма о создании «Игры престолов»
Телеканал HBO представил документальный фильм о создании сериала «Игра престолов».
Обновлено в 04:34
Гаджеты
Huawei обогнала все компании США по числу 5G-патентов
По результатам прошлого года Huawei обошла американские компании Intel и Apple по объему инвестиций в исследования и разработки, заняв 5 место в рейтинге.
Обновлено в 04:20