Политика

Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола из США и ЕСRT на русском 01:52

Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола, импортируемого из США, Евросоюза, Южной Кореи, Японии и Таиланда. Об этом сообщается на сайте Министерства коммерции КНР.
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Китай вводит ограничения на импорт фенола из США и ЕС

Коммерсантъ05:01

Китай сделал ход в торговой войне с США

Газета.Ruвчера в 23:17

Китай принял антидемпинговые меры против США и ЕС

Росбалт00:46

Китай ограничит импорт фенола из-за демпинга

Life.ru00:40

Китай введет антидемпинговые меры на импорт фенола из США и ЕС

Известия00:05

Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола из США и ЕС

RT на русском01:52

Китай вводит антидемпинговые меры на импорт фенола из нескольких стран, включая США

ТАССвчера в 23:10
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Кино

Алтайский священник увидел оскорбление чувств верующих в фильме «Т-34»

Обновлено в 04:12
Политика

Путин и патриарх Кирилл обсуждали ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Армия США заказала боеприпасы для российского оружия

Подразделение Пентагона, ответственное за оснащение армии США необходимым арсеналом, заказало боеприпасы для стрелкового оружия, не соответствующие стандартам НАТО.
Обновлено в 05:41
Авто

Камеры научат ловить водителей, лишенных прав

Камеры смогут сканировать дорожный трафик и вычислять по номерным знакам автомобили, за рулём которых может сидеть водитель без прав.
Обновлено в 04:11
Здоровье

Россияне «ополчились» на бесплатную медицину

В бесплатную медицинскую помощь тоже стало верить меньше людей – 52% вместо 56% (апрель 2018 г.). Хоть изменения и незначительные, но есть тенденция к коммерциализации медицины.
Обновлено вчера в 23:44
Политика

В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам

Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что России должна освободить украинских моряков и вернуть три судна - буксир и два катера, которые задержали российские пограничники в Керченском проливе прошлой осенью.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в торговом центре

Обновлено в 03:56
Футбол

«Аталанта» впервые сыграет в Лиге чемпионов

Впервые в истории "Аталанта" из Бергамо сыграет в Лиге чемпионов. Чемпион Италии определился задолго до финиша.
Обновлено вчера в 18:29
Политика

Советник Зеленского возглавил партию «Слуга народа»

Украинскую партию «Слуга народа» возглавил советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован

Обновлено в 04:10
Происшествия

Водитель в Москве сбил сотрудника полиции

Обновлено в 04:27
Происшествия

В Одессе заключенные исправительной колонии устроили беспорядки

Заключенные Южной колонии общего режима №51 в Одессе подняли бунт «из-за плохих условий содержания», сообщает издание «Думская».
Обновлено в 05:34
Экономика

В Auchan зачастили арендодатели

Владельцы помещений взыскивают долги с сети Французская сеть Auchan столкнулась с трудностями в России.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия

Замначальника УФССП Свердловской области оставили в СИЗО на два месяца

Обновлено в 05:33
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Здоровье

Врачи скорой помощи из Пензы начали итальянскую забастовку

В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале так называемой итальянской забастовки.
Обновлено в 03:28
Общество

Омские школьники пишут первые ЕГЭ

Сегодня, 27 мая, во всей России стартовали ЕГЭ. Первыми школьники сдают литературу и географию.
Обновлено в 02:51
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Шоу-бизнес

Данилко раскрыл правду о планах Потапа и Каменских на детей

Андрей Данилко в роли Верки Сердючки побывал на свадьбе украинских исполнителей Потапа и Насти, где он и разузнал об их планах на родительство.
Обновлено в 05:44
Политика

Французский историк объяснила, почему Европа отвергает Россию

Французский историк Элен Каррер д'Анкосс объяснила в интервью журналу Le Point, почему Европа отвергает Россию.
Обновлено в 04:45
Футбол

«Спартак» установил клубный антирекорд по забитым голам в сезоне

Московский «Спартак» установил клубный антирекорд по забитым голам в сезоне.
Обновлено в 04:22
Транспорт

На трассе «Таврида» начался монтаж надземных переходов

Строители приступили к монтажу пролетных строений пешеходных путепроводов на федеральной трассе «Таврида» в Крыму.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Два человека ранены в результате стрельбы в польской школе

Два человека ранены в результате стрельбы в школе в центральной части Польши, сообщает в понедельник радиостанция RMF FM.
Обновлено в 05:37
Происшествия

В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 07:00
Гаджеты

Нет, AMD вовсе не отказалась от процессоров Ryzen Threadripper

Компания AMD сегодня представила новое поколение процессоров Ryzen. Вопреки слухам и утечкам, старшим оказался 12-ядерный Ryzen 9 3900X.
Обновлено в 05:30
Экономика

Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%

Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В Забайкалье пастух сжег 600 гектаров леса, пытаясь разогреть еду

Пастух в Забайкальском крае разжег в поле костер, чтобы разогреть еду, в результате чего сгорело 600 гектаров леса, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 02:28
Кино

Состоялась премьера фильма о создании «Игры престолов»

Телеканал HBO представил документальный фильм о создании сериала «Игра престолов».
Обновлено в 04:34
Гаджеты

Huawei обогнала все компании США по числу 5G-патентов

По результатам прошлого года Huawei обошла американские компании Intel и Apple по объему инвестиций в исследования и разработки, заняв 5 место в рейтинге.
Обновлено в 04:20
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