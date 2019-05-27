Политика
Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола из США и ЕСRT на русском 01:52
Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола, импортируемого из США, Евросоюза, Южной Кореи, Японии и Таиланда. Об этом сообщается на сайте Министерства коммерции КНР.
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Политика
Судьбу задержанных украинских моряков решит суд, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что судьбу задержанных украинских моряков после инцидента в Керченском проливе должны решить следствие и суд.
Обновлено в 02:02
Политика
В Раде рассказали о возможных последствиях дефолта на Украине
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировал обращение бизнесмена Игоря Коломойского к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом объявить дефолт по внешним долгам страны.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Политолог ответил на слухи об отставке Суркова
В беседе с изданием «Комсомольская правда» политолог признался, что обсуждал с Сурковым данную тему.
Обновлено в 02:51
Авто
Компания BMW представила новое поколение BMW 1-Series
Баварский автопроизводитель наконец представил хэтчбек BMW 1-Series третьего поколения.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Ани Лорак показала точеную фигурку в нюдовом кожаном платье
Артистка предстала перед камерой в облегающем кожаном платье нюдового цвета, выгодно демонстрирующем ее точеную фигурку, а также высокую грудь.
Обновлено вчера в 13:06
Политика
Коломойский рассказал, кого будет поддерживать на выборах в Раду
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский сообщил, что на грядущих выборах в Верховную раду будет симпатизировать всем партиям, кроме «Блока Петра Порошенко».
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
В России придумали, как вдвое продлить срок службы стрелкового оружия
Холдинг ЦНИИточмаш (входит в "Ростех") запатентовал технологию, которая вдвое увеличивает срок службы автоматического стрелкового оружия и повышает надежность его работы, сообщает в понедельник пресс-служба госкорпорации.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Водитель в Москве сбил сотрудника полиции
Обновлено в 04:27
Политика
Трамп первым встретился с новым императором Японии
Президент США Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, встретившимся с новым императором Японии Нарухито, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Экономика
Leroy Merlin запускает новую сеть в России
На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
Обновлено вчера в 18:18
Политика
В Литве на выборах президента победил Гитанас Науседа
26 мая 2019 в Литве состоялись выборы президента По сравнению с первым туром президентских выборов, количество сторонников Науседы увеличилось более чем в два раза, а Шимоните часть потенциальных избирателей потеряла.
Обновлено в 02:03
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Обновлено вчера в 07:06
Кино
Джеймс Макэвой покидает команду «Людей Икс»
Актер Джеймс Макэвой, исполнитель роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах "Люди Икс", заявил, что больше не будет принимать участие в съемках франшизы.
Обновлено вчера в 21:18
Армия и оружие
Любивший отдыхать за границей десантник лишился доступа к гостайне
В связи с нарушением порядка выезда за границу офицера наказали, но он обратился с жалобой в суд, пытаясь оспорить объявленный ему строгий выговор, предостережение прокурора и отстранение от гостайны.
Обновлено в 03:07
Политика
Шипулин победил на праймериз «Единой России»
Обновлено в 03:46
Энергетика
Белоруссия вернула России более 80 тысяч тонн грязной нефти
К настоящему моменту Белоруссия вернула в Россию уже более 80 тысяч тонн загрязненной нефти, сообщили в понедельник в концерне "Белнефтехим".
Обновлено в 05:00
Политика
В России могут ужесточить правила призыва в армию
Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Политика
В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналиста
Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете.
Обновлено вчера в 22:34
Общество
Какие регионы выделяют больше всего средств на социальные расходы
В столичных регионах по итогам 2018 года объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека.
Обновлено в 03:23
Футбол
«Рубин» предлагал Бердыеву пойти на сокращение зарплаты в 10 раз
Ранее в СМИ сообщалось, что Бердыев уйдёт из казанского клуба по завершении сезона.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого во взрыве в Лионе
Во Франции задержали подозреваемого во взрыве в Лионе, заявил министр внутренних дел этой страны Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.
Обновлено в 04:43
Авто
АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross
Отмечается, что дилерам компании разосланы письма, в которых говорится о том, что данные автомобили необходимо срочно отозвать из эксплуатации автомобиль и доставить его эвакуатором на территорию дилерского центра.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Губернатор Иркутской области попал в больницу
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери
Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
ВЦИОМ: 34% россиян хотят, чтобы Россия стала сверхдержавой как СССР
Положительно позиции России на мировой арене оценивают 72% опрошенных россиян Только треть россиян (34%) считают приоритетной целью для страны возвращение статуса супердержавы.
Обновлено в 05:08
Политика
Бывшего мэра Риги Ушакова избрали в Европарламент
Отстраненного от должности мэра Риги Нила Ушакова избрали в Европарламент (ЕП). Политик возглавил список партии «Согласие».
Обновлено в 02:00