Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола из США и ЕСRT на русском 01:52

Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола, импортируемого из США, Евросоюза, Южной Кореи, Японии и Таиланда. Об этом сообщается на сайте Министерства коммерции КНР.

Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола из США и ЕС

Политика Судьбу задержанных украинских моряков решит суд, заявили в Кремле Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что судьбу задержанных украинских моряков после инцидента в Керченском проливе должны решить следствие и суд.

Политика В Раде рассказали о возможных последствиях дефолта на Украине Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировал обращение бизнесмена Игоря Коломойского к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом объявить дефолт по внешним долгам страны.

Политика Политолог ответил на слухи об отставке Суркова В беседе с изданием «Комсомольская правда» политолог признался, что обсуждал с Сурковым данную тему.

Шоу-бизнес Ани Лорак показала точеную фигурку в нюдовом кожаном платье Артистка предстала перед камерой в облегающем кожаном платье нюдового цвета, выгодно демонстрирующем ее точеную фигурку, а также высокую грудь.

Политика Коломойский рассказал, кого будет поддерживать на выборах в Раду Украинский бизнесмен Игорь Коломойский сообщил, что на грядущих выборах в Верховную раду будет симпатизировать всем партиям, кроме «Блока Петра Порошенко».

Армия и оружие В России придумали, как вдвое продлить срок службы стрелкового оружия Холдинг ЦНИИточмаш (входит в "Ростех") запатентовал технологию, которая вдвое увеличивает срок службы автоматического стрелкового оружия и повышает надежность его работы, сообщает в понедельник пресс-служба госкорпорации.

Политика Трамп первым встретился с новым императором Японии Президент США Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, встретившимся с новым императором Японии Нарухито, передает ТАСС.

Экономика В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.

Экономика В России магазины могут обязать принимать бутылки Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.

Экономика Leroy Merlin запускает новую сеть в России На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.

Политика В Литве на выборах президента победил Гитанас Науседа 26 мая 2019 в Литве состоялись выборы президента По сравнению с первым туром президентских выборов, количество сторонников Науседы увеличилось более чем в два раза, а Шимоните часть потенциальных избирателей потеряла.

Кино Джеймс Макэвой покидает команду «Людей Икс» Актер Джеймс Макэвой, исполнитель роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах "Люди Икс", заявил, что больше не будет принимать участие в съемках франшизы.

Армия и оружие Любивший отдыхать за границей десантник лишился доступа к гостайне В связи с нарушением порядка выезда за границу офицера наказали, но он обратился с жалобой в суд, пытаясь оспорить объявленный ему строгий выговор, предостережение прокурора и отстранение от гостайны.

Энергетика Белоруссия вернула России более 80 тысяч тонн грязной нефти К настоящему моменту Белоруссия вернула в Россию уже более 80 тысяч тонн загрязненной нефти, сообщили в понедельник в концерне "Белнефтехим".

Политика В России могут ужесточить правила призыва в армию Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.

Политика В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналиста Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете.

Общество Какие регионы выделяют больше всего средств на социальные расходы В столичных регионах по итогам 2018 года объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека.

Футбол «Рубин» предлагал Бердыеву пойти на сокращение зарплаты в 10 раз Ранее в СМИ сообщалось, что Бердыев уйдёт из казанского клуба по завершении сезона.

Происшествия Полицейские задержали подозреваемого во взрыве в Лионе Во Франции задержали подозреваемого во взрыве в Лионе, заявил министр внутренних дел этой страны Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.

Авто АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross Отмечается, что дилерам компании разосланы письма, в которых говорится о том, что данные автомобили необходимо срочно отозвать из эксплуатации автомобиль и доставить его эвакуатором на территорию дилерского центра.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.

Политика ВЦИОМ: 34% россиян хотят, чтобы Россия стала сверхдержавой как СССР Положительно позиции России на мировой арене оценивают 72% опрошенных россиян Только треть россиян (34%) считают приоритетной целью для страны возвращение статуса супердержавы.