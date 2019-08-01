Экономика
Китай ввел ответные торговые пошлины в отношении СШАНациональное Аграрное Агентство 03:03
Китай вводит дополнительные ответные пошлины на тысячи промышленных американских товаров на сумму 75 миллиардов долларов в год. Об этом сообщили в таможенном комитете Госсовета страны.
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Пекин вводит торговые пошлины на американские товары на сумму 75 миллиардов долларов
ГЛАС.RU23 августа в 14:28
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Зеленский рассказал о мифическом взятии Дюнкерка казаками
Версия об участии казаков в Тридцатилетней войне, частью которой является взятие крепости Дюнкерк, официально не подтверждена историками.
Обновлено в 05:40
Культура
Состояние Петра Мамонова после инфаркта улучшилось
Состояние музыканта и артиста Петра Мамонова, который попал в реанимацию с инфарктом, стабильное, видна положительная динамика.
Обновлено в 03:20
Политика
Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что приглашение российского президента Владимира Путина в качестве гостя на саммит G7 в 2020 году «безусловно, возможно», передает Bloomberg.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Красноярске женщина с ребенком выпали из автобуса на ходу
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Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Происшествия
У пенсионера в Москве украли 14 млн рублей из коттеджа
В Москве неизвестный обокрал пенсионера на 14,2 млн рублей, проникнув в его коттедж, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 05:32
Политика
В США признали российский пулемет лучшим в мире
Американское издание National Interest составило топ-5 самых лучших и смертоносных переносных пулеметов в мире.
Обновлено в 00:44
Происшествия
В Харькове обвалился автомобильный мост
Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Обновлено в 03:55
Кино
Disney представил первый промо-кадр из фильма «Стервеллы»
Студия Disney представила промо-кадр из фильма «Стервеллы», приквела мультфильма «101 далматинец».
Обновлено в 01:25
Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.
Обновлено вчера в 11:43
Политика
Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено 23 августа в 15:42
Политика
СМИ узнали о планах Джонсона «удешевить» Brexit на 30 млрд фунтов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен выплатить Евросоюзу не 39 млрд фунтов, а 9 млрд отступных в случае реализации Brexit без сделки, сообщает The Mail on Sunday.
Обновлено в 04:00
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона
В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
ФАН показал первые кадры из освобожденного САА «Латаминского котла»
Корреспонденты Федерального агентства новостей, находящиеся на месте событий, предоставили первые кадры из освобожденного правительственными войсками САР «Латаминского котла».
Обновлено 23 августа в 17:30
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Ксения Собчак посмеялась над постами Лопыревой в Instagram
Напомним, что 24 августа телеведущая и модель Виктория Лопырева разместила в своём Instagram-е пост с вопросом о том, что имеет большее значение для красоты женщины: «грудь или попа».
Обновлено в 03:40
Кино
Мединский поздравил Сергея Соловьева с 75-летием
Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил с 75-летним юбилеем режиссера Сергея Соловьева, отметив его умение находить волнующие темы.
Обновлено в 04:56
Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
Врачи больницы в Тюмени отказали в помощи пациентке с отеком легких
По данным региональных СМИ, 25 августа медики одной из больниц Тюмени отказались принимать пациентку в отеком легких из-за того, что до конца их дежурства оставалось несколько минут.
Обновлено в 05:18
Музыка
Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.
Обновлено вчера в 11:10
Здоровье
На свадьбах в двух ресторанах Якутска отравились 36 человек
Случаи отравления кишечной инфекцией зарегистрированы у 36 посетителей ресторанов «София» и «Белые ночи» в Якутске.
Обновлено в 05:01
Политика
Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон
Королева Британи Елизавета II посетовала на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.
Обновлено вчера в 22:37
Кино
Том Холланд рассказал о будущем Человека-паука
Ранее стало известно, что Disney прекращает сотрудничество с Sony Pictures по франшизе "Человек-паук" из-за финансовых разногласий.
Обновлено в 05:14
Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье
Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено вчера в 05:25
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
Росгвардия проверяет видео с людьми в форме «на обеде»
Отмечается, что в соцсетях было размещено видео, на котором мужчины в форме Росгвардии покупают шаурму и отказываются помочь таксисту, подвергшемуся нападению нетрезвого мужчины, объясняя это тем, что у них обед.
Обновлено в 02:33
Политика
Bloomberg: Макрон предложил Трампу разрешить Ирану продавать нефть
Господин Макрон предложил разрешить Ирану в течение ограниченного периода времени продавать нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:59