Экономика
Китай ввел ответные торговые пошлины в отношении СШАНациональное Аграрное Агентство вчера в 03:03
Китай вводит дополнительные ответные пошлины на тысячи промышленных американских товаров на сумму 75 миллиардов долларов в год. Об этом сообщили в таможенном комитете Госсовета страны.
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Пекин вводит торговые пошлины на американские товары на сумму 75 миллиардов долларов
ГЛАС.RU23 августа в 14:28
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:13, Ашберн
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов заявил, что намерен определиться со своим будущим в ближайшее время.
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Турист сорвался с тарзанки в ущелье в Кабардино-Балкарии
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СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы
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Обновлено вчера в 21:42
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В интервью радиостанции "Говорит Москва" Мехтиев сообщил, что после того, как стало известно о случае нападения на мужчину и его дочь, сотрудники ассоциации опросили коллекторские агентства с целью выяснить, кто мог напасть с пневматическим оружием на жителя Подмосковья.
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Обновлено вчера в 11:57
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В России могут ввести уголовную ответственность за нападение на человека собаки опасной породы при ее ненадлежащем выгуле хозяевами.
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Особые опасения вызывает мировой корпоративный долг, почти половина которого приходится на США.
Обновлено в 01:00
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено 24 августа в 11:20
Технологии
За рубежом заинтересовались российской космической медициной
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Обновлено вчера в 22:36
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Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал характеристики грядущего смартфона Vivo Nex 3, который будет оснащен дисплеем с сильно загнутыми по бокам сторонами — так называемым «экраном-водопадом».
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