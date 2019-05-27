Политика
Китай введёт антидемпинговые меры против фенола из США и ЕСNews.ru 04:09
Правительство Китая приняло решение о введении антидемпинговых мер в отношении ввозимого из ряда стран фенола. Об этом говорится в сообщении министерства коммерции страны. Как сообщается, ограничения коснутся импорта фенола из США, ЕС, Южной Кореи, Японии и Таиланда.
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Политика
Напавший на журналиста хакасский чиновник обвинил его в провокации
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, который напал на журналиста "России 24" в своем рабочем кабинете, обвини съемочную группу в провокации.
Обновлено в 04:29
Политика
Зеленский обвинил депутатов в уничтожении Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 03:38
Общество
Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»
В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ
Обновлено в 02:18
Гаджеты
Смартфоны Redmi K20 и K20 Pro уже представили в Китае
Обновлено вчера в 16:05
Общество
Какие регионы выделяют больше всего средств на социальные расходы
В столичных регионах по итогам 2018 года объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека.
Обновлено в 03:23
Футбол
Игрок «Челси» Канте может пропустить финал Лиги Европы
Полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте может пропустить финал Лиги Европы против "Арсенала" из-за повреждения.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Трамп заявил о планах Японии купить 105 истребителей F-35
Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Абэ Синдзо заявил, что Япония планирует купить 105 истребителей F-35.
Обновлено в 04:24
Политика
Кремль: судьбу задержанных украинских моряков решит суд
Судьбу украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе, решит суд, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост, открытый днем ранее. По мнению градоначальника, имел место акт вандализма.
Обновлено вчера в 19:23
Экономика
Страховщики стали поднимать стоимость ОСАГО в Москве
Ранее в Москве поднял тарифы "Росгосстрах" на 11 процентов: с 3,7 тысячи рублей до тех же 4,1 тысячи рублей.
Обновлено в 03:53
Экономика
Leroy Merlin запускает новую сеть в России
На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
Обновлено вчера в 18:18
Транспорт
Оплата банковской картой заработает в казанских автобусах с 1 июня
Добавим, возможность расплачиваться банковской картой за проезд была в Казани и ранее.
Обновлено в 03:58
Гаджеты
Новые смартфоны Huawei могут выйти в России с задержкой
Компания Huawei предупредила российских ретейлеров о возможной задержке выхода на рынок новых моделей смартфонов.
Обновлено в 04:03
Общество
Росконтроль определил лучшие томатные соки
Росконтроль провёл исследование семи популярных марок томатного сока. Образцы продукции эксперты закупали в магазинах.
Обновлено в 01:29
Политика
Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент
Европейская народная партия, по предварительным данным, получает 178 мест в Европарламенте.
Обновлено в 04:17
Политика
В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине
Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия
При нападении акулы на Гавайях погиб человек
Обновлено в 04:15
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
В Заполярье загорелись склады на площади 800 квадратных метров
Площадь пожара составила 800 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова назвала свои главные недостатки
Балерина Анастасия Волочкова откровенно рассказала поклонникам о своих главных недостатках.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес
Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева борется с раком
Обновлено вчера в 13:49
Общество
В школах России стартует основной период сдачи ЕГЭ
Сегодня, 27 мая, в России стартует основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено в 00:17
Общество
Народные приметы: День Сидора Огуречника предсказывает прохладное лето
27 мая в народном календаре получило название День Сидора Огуречника.
Обновлено в 01:00
Технологии
Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн
Шесть вирусов, которые выбирались с учётом нанесённого ими экономического ущерба, были заключены в 10,2-дюймовый ноутбук Samsung NC10-14GB.
Обновлено вчера в 04:42
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков сообщил, что члены АКОРТ «уже занимаются решением задачи сбора упаковки для ее передачи во вторичную переработку» и «запланированы отдельные пилотные проекты в этой сфере».
Обновлено в 02:31
Происшествия
СК проверяет аварийную посадку в Пулково рейса из Пекина
По факту аварийной посадки в Пулково самолета Airbus 330, следовавшего рейсом Пекин - Санкт-Петербург, проводится проверка.
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия
Водитель в Москве сбил сотрудника полиции
Обновлено в 04:27