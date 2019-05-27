Китай введёт антидемпинговые меры против фенола из США и ЕСNews.ru 04:09

Правительство Китая приняло решение о введении антидемпинговых мер в отношении ввозимого из ряда стран фенола. Об этом говорится в сообщении министерства коммерции страны. Как сообщается, ограничения коснутся импорта фенола из США, ЕС, Южной Кореи, Японии и Таиланда.

Китай введёт антидемпинговые меры против фенола из США и ЕС

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