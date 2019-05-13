Китай введет ответные пошлины на товары из СШАРоссийская газета 09:15

С 1 июня 2019 года Китай введет ответные пошлины на более чем 5 тысяч товаров из США. Общая сумма составляет 60 млрд долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по таможенным тарифам Госсовета Китая.

Китай введет ответные пошлины на товары из США

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