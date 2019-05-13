Политика
Китай введет ответные пошлины на товары из СШАРоссийская газета 09:15
С 1 июня 2019 года Китай введет ответные пошлины на более чем 5 тысяч товаров из США. Общая сумма составляет 60 млрд долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по таможенным тарифам Госсовета Китая.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 23:20, Ашберн
Авто
Названы топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес
В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой
7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии, сообщает Ура.ру. Известная гимнастка якобы родила сразу двух мальчиков.
Обновлено в 07:05
Футбол
УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков
Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю намерено отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на один сезон, передает New York Times.
Обновлено в 15:40
Авто
У Opel появился кроссовер с подзарядкой от розетки
Компания Opel представила свой первый подключаемый гибрид. Им стал кроссовер Grandland X Hybrid4 с силовой установкой как у Peugeot 3008.
Обновлено в 07:14
Здоровье
«После комы я никого не узнавала, не помнила букв и цифр»: история уралочки, выжившей в страшном ДТП
Обновлено в 23:00
Общество
Названы вакансии мая с самыми большими зарплатами
Сегодня самые привлекательные вакансии предполагают зарплату выше 200 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:15
Происшествия
Два самолёта потерпели крушение на Аляске
В американском штате Аляска 10 человек пострадали в результате крушения двух самолётов.
Обновлено в 20:50
Шоу-бизнес
Муж Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»
Кaк пишет Газета.ру, Aбрaмов обрaтился к предстaвителям компaнии Нидерлaндов Talpa Media Holdings, которaя является влaдельцем «Голосa», и пожaловaлся им, что его семья подверглaсь трaвле после победы дочери нa шоу.
Обновлено вчера в 08:41
Экономика
На российских должников массово подают иски в суд
Всего год назад судом было удовлетворено 5,7 млн исков о взыскании с граждан долгов по кредитам, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 22:10
Происшествия
Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов
В Нью-Йорке официант вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов, который она забыла в пиццерии.
Обновлено в 22:32
Общество
Минтранс обсуждает продажу льготных авиабилетов через портал госуслуг
Минтранс совместно с авиакомпаниями прорабатывает возможность создания системы для продажи льготных авиабилетов на субсидируемые маршруты через портал госуслуг.
Обновлено в 18:37
Шоу-бизнес
Матильда Шнурова пошла по стопам Волочковой
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова Теперь же Матильда Шнурова (напомним, в мае 2018 года Матильда и Сергей Шнуровы развелись после 8 лет брака) взялась за то же самое.
Обновлено в 12:57
Общество
Новый закон о трудовых книжках обсуждают власти
Стоит отметить, что альтернативный законопроект, пишет РБК, предполагает, что уже к 2021 году все работники будут обязаны перейти на электронные трудовые книжки.
Обновлено в 20:00
Политика
Минюст США изучает запрос о возвращении Ярошенко в Россию
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил осуждённому в Соединённых Штатах российскому лётчику Константину Ярошенко, что американский Минюст рассматривает российский запрос о возвращении россиянина на родину.
Обновлено в 22:31
Политика
В ЕС прокомментировали выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек сообщил, что ЕС не рассматривает введение новых санкций против Москвы из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Школьник в Казани взял в заложники учеников
Десятиклассник с пистолетом попытался взять в заложники учительницу и одноклассников в гимназии №7 в Казани, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:17
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Музыка
В Израиле стартовал конкурс «Евровидение-2019»
Обновлено вчера в 18:33
Общество
Россияне не верят в рост зарплаты при повышении качества работы
68% респондентов заявили, что их зарплата не зависит от качества работы. 85% россиян признались при этом, что им нравится их работа.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
В США сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 21:37
Хоккей
Сборная России выиграла у Чехии на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 13:13
Транспорт
Генпрокуратура проверит работу частных камер фиксации нарушений ПДД
Генпрокуратура проверит законность установки частных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Обновлено в 07:45
Экономика
Часть россиян освободят от подоходного налога
Согласно документу, россияне, которым списали безнадежную задолженность, не будут платить 13 процентов подоходного налога в бюджет.
Обновлено в 22:27
Авто
В РФ рухнули цены на флагманский кроссовер Nissan Murano
В РФ рухнули цены на флагманский кроссовер Nissan Murano.
Обновлено в 14:54
Наука
В сумке боливийского шамана XI века обнаружены психоактивные вещества
Группа археологов обнаружила следы пяти психоактивных соединений в кожаной сумке боливийского шамана, проживавшего в пещере Куэва-дель-Чилено в XI веке.
Обновлено в 05:10
Хоккей
Сборная Канады вырвала победу над командой Словакии в матче ЧМ-2019
Сборная Канады одержала победу над командой Словакии на чемпионате мира по хоккею, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:48
Политика
Правительство Японии осудило слова депутата о «войне» за Курилы
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга осудил и подверг критике слова депутата от партии "Обновления Японии" Ходаки Маруямы о "войне" применительно к решению вопроса четырех островов Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи, которые в Японии принято называть "северными территориями".
Обновлено в 22:27
Футбол
Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль
Обновлено в 09:29