Экономика
Китай ударил по США ответными пошлинамиLenta.ru 10:08
Пекин анонсировал введение дополнительных ответных пошлин в размере 5 и 10 процентов на американский импорт в объеме 75 миллиардов долларов. Они вступят в силу в те же сроки, что и новые санкции США, — 1 сентября и 15 декабря текущего года.
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Политика
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