Экономика

Китай временно приостановит импорт свинины из КанадыТАСС вчера в 21:16

Власти Китая введут временный запрет на импорт свинины из Канады. Согласно опубликованному в среду на официальном сайте посольства КНР в Канаде заявлению, эти меры связаны с подделкой ветеринарных сертификатов, сопровождающих канадскую продукцию на китайский рынок.
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Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
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На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
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