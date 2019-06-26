Экономика

Китай временно приостановит импорт свинины из КанадыТАСС вчера в 21:16

Власти Китая введут временный запрет на импорт свинины из Канады. Согласно опубликованному в среду на официальном сайте посольства КНР в Канаде заявлению, эти меры связаны с подделкой ветеринарных сертификатов, сопровождающих канадскую продукцию на китайский рынок.
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Китай заморозил импорт канадской свинины

Комсомольская правдавчера в 23:40

Китай запретит импорт свинины из Канады

Газета.Ruвчера в 23:08

Китай прекращает импорт мяса из Канады

REGNUMвчера в 19:20

Китай временно приостановит импорт канадской свинины

Московский Комсомолецвчера в 21:46

Китай временно приостановит импорт свинины из Канады

ТАССвчера в 21:16

Китай отказался от канадского мяса

Российская газетавчера в 20:57

КНР приостановит импорт свинины из Канады из-за поддельных документов

Life.ruвчера в 22:56
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 00:44, Вашингтон
Общество

СМИ: апелляционный суд оправдал экс-главу Гонконга Цанга по делу о коррупции

Высший апелляционный суд Гонконга в среду снял обвинения с бывшего главы исполнительной власти этого специального административного района Китая Дональда Цанга, который провел год в тюрьме по делу о коррупции.
Обновлено в 00:01
Политика

Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны

Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 12:55
Финансы

Bloomberg: «упрямая вера» России в золото оправдалась

Ставка Банка России на увеличение золотого запаса и постепенный отказ от доллара оправдалась.
Обновлено вчера в 14:30
Общество

Алибасов рассказал о своём состоянии после выписки из больницы

Обновлено вчера в 22:28
Происшествия

Экс-глава строившей космодром Восточный компании получил условный срок

Обновлено вчера в 19:15
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт

Сбербанк запустил денежные рублевые переводы с кредитных карт на дебетовые. Услуга уже доступна в веб-версии "Сбербанк Онлайн".
Обновлено вчера в 03:38
Экономика

Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,6

Обновлено вчера в 05:36
Политика

Австрия одобрила экстрадицию Фирташа в США

Верховный суд Австрии на заседании 25 июня одобрил экстрадицию украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:09
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто

В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено 24 июня в 00:22
Энергетика

В Башкирии снова подорожал бензин

Как сообщил UFA.AIF.RU сотрудник заправки, литр бензина марки АИ-92 подорожал на 25 копеек и теперь стоит 41,40 руб. Atum-92 стал дороже на 15 копеек — 42 руб за литр.
Обновлено в 00:21
Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено вчера в 16:31
Спорт

Мельник завоевал серебро Европейских игр в прыжках на батуте

Обновлено вчера в 14:06
Шоу-бизнес

Памела Андерсон рассталась с молодым бойфрендом из-за измен

51-летняя актриса заявила о разрыве отношений с 33-летним футболистом Адилем Рами.
Обновлено вчера в 17:40
Армия и оружие

В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном

Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханна.
Обновлено вчера в 22:47
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 21:13
Политика

Компании США обошли запрет Трампа по Huawei

Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 18:51
Общество

Более ста тысяч человек эвакуировали в Японии из-за ливней

Власти японского города Урасоэ на острове Окинава рекомендовали местным жителям как можно скорее покинуть свои дома.
Обновлено вчера в 22:40
Политика

Генконсул США во Владивостоке завершит работу на посту 5 июля

Майкл Кийс с 5 июля завершает работу на посту генконсула США во Владивостоке, который он занимал с августа 2016 года.
Обновлено вчера в 23:19
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Хоккей

Хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы

Российский хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщается на сайте Hockey Hall of Fame.
Обновлено в 00:18
Происшествия

В Новосибирске на улице застрелили мужчину

В Новосибирске на улице Гоголя неизвестный застрелил человека.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

В Бурятии проверят информацию эвенков о произволе нефритчиков

Обновлено вчера в 01:47
Общество

Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове

«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено вчера в 20:55
Финансы

Европа признала Россию лидером по отказу от доллара США

В 2018 году Россия стала одним из основных драйверов дедолларизации.
Обновлено вчера в 18:36
Армия и оружие

Путин приказал провести внезапную проверку боеготовности ЦВО

«В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ 24 июня начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа», - сообщил Шойгу в ходе совещания с высшим офицерским составом ВС России.
Обновлено 24 июня в 05:49
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия

Мать десятерых детей умерла в нижегородском СИЗО

Обновлено вчера в 12:01
Технологии

На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Общество

В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов

В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
Обновлено вчера в 20:22
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