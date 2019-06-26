Политика
Китай временно приостановит импорт свинины из КанадыТАСС вчера в 21:16
Власти Китая введут временный запрет на импорт свинины из Канады. Согласно опубликованному в среду на официальном сайте посольства КНР в Канаде заявлению, эти меры связаны с подделкой ветеринарных сертификатов, сопровождающих канадскую продукцию на китайский рынок.
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Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Обновлено в 04:39
Общество
В Минпромторге объяснили большие траты Мантурова на командировки
Во вторник издание «Ведомости», ссылаясь на организацию Transparency International Russia сообщило, что в 2016 и 2017 году Минпромторг потратил на командировки своих сотрудников порядка 20 миллионов рублей.
Обновлено в 00:16
Политика
Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД
В случае материального воплощения угроз НАТО по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия ответит компенсационными военными мерами, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 06:57
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров
В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
Обновлено в 06:33
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.
Обновлено 24 июня в 13:47
Происшествия
В Челябинске машина сбила четырех пешеходов
Автомобиль вылетел на тротуар в Челябинске и сбил четырех пешеходов, они госпитализированы.
Обновлено в 06:07
Транспорт
МВД разработало новый регламент по регистрации автомобилей
Министерство внутренних дел России подготовило проект административного регламента по регистрации транспортных средств и прицепов к ним.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Саратове ФСБ предотвратила теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт, который планировался членом террористической организации "Исламское государство", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:58
Политика
На выборы в Раду зарегистрировали восемь Зеленских
Председатель Центризбиркома Украины Татьяна Слипачук заявила, что на внеочередных выборах в Верховную раду зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Сыктывкаре горит Индустриальный колледж
Обновлено в 07:25
Транспорт
Поставлен рекорд скорости на Крымском мосту
В Крыму оштрафовали водителя, который разогнался до 243 километров в час на мосту через Керченский пролив.
Обновлено в 07:32
Музыка
Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 05:02
Общество
В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Красноярским выпускникам подарили необычный торт с их фотографиями. Фото кондитерского изделия очень быстро разлетелось по социальным сетям.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
В Донецке задержали группу украинских диверсантов — МВД ДНР
«Сотрудники силовых структур Донецкой Народной Республики задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», — сказано в сообщении.
Обновлено в 07:33
Наука
У французского короля Людовика Святого нашли цингу
Французский король Людовик IX Святой незадолго до смерти мог страдать от цинги, говорится в статье, опубликованной в Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев почтил память Аллы Покровской
Мир российского кино и театра понес очередную потерю - не стало знаменитой актрисы и матери Михаила Ефремова - Аллы Покровской.
Обновлено вчера в 13:34
Энергетика
Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам
Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено вчера в 14:11
Политика
Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах
Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Легко повторить: Алла Михеева раскрыла секрет стройности
Обновлено в 06:12
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Поисковики выдвинули свою версию гибели группы Дятлова
Обновлено в 07:39
Политика
Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
Обновлено в 03:21
Политика
У экс-советника Порошенко проходят обыски
У бывшего внештатного советника экс-президента Украины Петра Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрия Бирюкова проходят обыски.
Обновлено в 06:18
Общество
Дети миллиардера Мордашова пополнили список самых богатых людей мира
Дети основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова быстро поднимаются вверх в рейтинге богатейших людей мира, пишет агентство Блумберг.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом
Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Происшествия
МВД возбудило семь дел против московского отравителя
МВД возбудило семь уголовных дел против мужчины, который отравил и ограбил более десяти человек в Москве.
Обновлено в 05:01
Политика
В Госдуму внесли законопроект о статусе ополченцев Дагестана
В Государственную думу внесен проект закона, приравнивающий к ветеранам боевых действий дагестанских ополченцев, воевавших против боевиков.
Обновлено в 06:21