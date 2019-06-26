Политика

Китай временно приостановит импорт свинины из КанадыТАСС вчера в 21:16

Власти Китая введут временный запрет на импорт свинины из Канады. Согласно опубликованному в среду на официальном сайте посольства КНР в Канаде заявлению, эти меры связаны с подделкой ветеринарных сертификатов, сопровождающих канадскую продукцию на китайский рынок.
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Приостановка ввоза мяса из Канады связана с угрозой подделки сертификатов

РИА Новости05:24

Китай отказался от канадского мяса

Российская газетавчера в 20:57

КНР приостановит импорт свинины из Канады из-за поддельных документов

Life.ruвчера в 22:56

Китай временно приостановит импорт канадской свинины

Московский Комсомолецвчера в 21:46

Китай временно приостановит импорт свинины из Канады

ТАССвчера в 21:16

Китай запретит импорт свинины из Канады

Газета.Ruвчера в 23:08

Китай прекращает импорт мяса из Канады

REGNUMвчера в 19:20
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:55, Вашингтон
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Обновлено в 04:39
Происшествия

Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы

Обновлено в 05:57
Общество

В Минпромторге объяснили большие траты Мантурова на командировки

Во вторник издание «Ведомости», ссылаясь на организацию Transparency International Russia сообщило, что в 2016 и 2017 году Минпромторг потратил на командировки своих сотрудников порядка 20 миллионов рублей.
Обновлено в 00:16
Армия и оружие

У станицы Луганская началось разведение сил ЛНР и Украины

Обновлено в 07:29
Политика

Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД

В случае материального воплощения угроз НАТО по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия ответит компенсационными военными мерами, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 06:57
Футбол

РФС утвердил новый лимит на легионеров

В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
Обновлено в 06:33
Наука

Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением

Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.
Обновлено 24 июня в 13:47
Происшествия

В Челябинске машина сбила четырех пешеходов

Автомобиль вылетел на тротуар в Челябинске и сбил четырех пешеходов, они госпитализированы.
Обновлено в 06:07
Транспорт

МВД разработало новый регламент по регистрации автомобилей

Министерство внутренних дел России подготовило проект административного регламента по регистрации транспортных средств и прицепов к ним.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В Саратове ФСБ предотвратила теракт

В Саратове ФСБ предотвратила теракт, который планировался членом террористической организации "Исламское государство", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:58
Политика

На выборы в Раду зарегистрировали восемь Зеленских

Председатель Центризбиркома Украины Татьяна Слипачук заявила, что на внеочередных выборах в Верховную раду зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский.
Обновлено в 07:10
Происшествия

В Сыктывкаре горит Индустриальный колледж

Обновлено в 07:25
Транспорт

Поставлен рекорд скорости на Крымском мосту

В Крыму оштрафовали водителя, который разогнался до 243 километров в час на мосту через Керченский пролив.
Обновлено в 07:32
Музыка

Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 05:02
Общество

В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Красноярским выпускникам подарили необычный торт с их фотографиями. Фото кондитерского изделия очень быстро разлетелось по социальным сетям.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

В Донецке задержали группу украинских диверсантов — МВД ДНР

«Сотрудники силовых структур Донецкой Народной Республики задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», — сказано в сообщении.
Обновлено в 07:33
Наука

У французского короля Людовика Святого нашли цингу

Французский король Людовик IX Святой незадолго до смерти мог страдать от цинги, говорится в статье, опубликованной в Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев почтил память Аллы Покровской

Мир российского кино и театра понес очередную потерю - не стало знаменитой актрисы и матери Михаила Ефремова - Аллы Покровской.
Обновлено вчера в 13:34
Энергетика

Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам

Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено вчера в 14:11
Политика

Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес

Легко повторить: Алла Михеева раскрыла секрет стройности

Обновлено в 06:12
Энергетика

Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином

Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Поисковики выдвинули свою версию гибели группы Дятлова

Обновлено в 07:39
Политика

Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
Обновлено в 03:21
Политика

У экс-советника Порошенко проходят обыски

У бывшего внештатного советника экс-президента Украины Петра Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрия Бирюкова проходят обыски.
Обновлено в 06:18
Общество

Дети миллиардера Мордашова пополнили список самых богатых людей мира

Дети основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова быстро поднимаются вверх в рейтинге богатейших людей мира, пишет агентство Блумберг.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом

Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Происшествия

МВД возбудило семь дел против московского отравителя

МВД возбудило семь уголовных дел против мужчины, который отравил и ограбил более десяти человек в Москве.
Обновлено в 05:01
Происшествия

В Подмосковье отравились физраствором девять пациентов больницы

Обновлено в 05:40
Политика

В Госдуму внесли законопроект о статусе ополченцев Дагестана

В Государственную думу внесен проект закона, приравнивающий к ветеранам боевых действий дагестанских ополченцев, воевавших против боевиков.
Обновлено в 06:21
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