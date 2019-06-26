Экономика
Китай временно приостановит импорт свинины из КанадыТАСС вчера в 21:16
Власти Китая введут временный запрет на импорт свинины из Канады. Согласно опубликованному в среду на официальном сайте посольства КНР в Канаде заявлению, эти меры связаны с подделкой ветеринарных сертификатов, сопровождающих канадскую продукцию на китайский рынок.
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Политика
ПАСЕ проголосовала за возвращение делегации России
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию, которая позволяет российской делегации вернуться к работе в Ассамблее.
Обновлено вчера в 01:46
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
Общество
Из-за тайфуна в Японии эвакуируют более 100 тысяч человек
Власти Японии призвали эвакуировать более ста тысяч человек. К острову Окинава приближается мощный тайфун.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Новосибирске на улице застрелили мужчину
В Новосибирске разыскивают неизвестного, который застрелил мужчину на одной из центральных улиц города.
Обновлено в 00:54
Общество
В Росмолодежи рассказали о возможном снижении возраста совершеннолетия
Глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал о предпосылках к снижению возраста совершеннолетия с 18 лет до более молодого возраста.
Обновлено в 00:31
Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено вчера в 06:18
Космос
Страховщики не захотели страховать запуск спутника «Метеор»
Запуск спутника запланирован на третий квартал 2019 г. Сервис по теме: Страховые тендеры и договоры.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Суд в Киеве оспорил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 16:19
Шоу-бизнес
Саша Савельева получила звание «Мама года»
Обновлено вчера в 15:58
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату
В Уссурийском районном суде Приморского края вынесен приговор предпринимателю Виктору Гребневу, бывшему директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", одного из подрядчиков строительства космодрома Восточный.
Обновлено в 01:23
Общество
Американка отдала мошенникам более $135 тысяч, чтобы защититься от «русских хакеров»
ИА «Ореанда-Новости» Женщина из США отдала злоумышленникам более 136 тысяч долларов, чтобы те очистили её компьютер от вирусов и защитили от «русских хакеров».
Обновлено в 01:44
Общество
Алибасов прокомментировал сообщения о частичной потере памяти
Бари Алибасов в интервью каналу "Москва 24" прокомментировал сообщения о частичной потере памяти, с которой, как сообщали СМИ, он столкнулся после выхода из медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 23:27
Общество
В Свердловской области суд впервые наказал гомофоба за комментарий
Сысертский районный суд признал гомофобный комментарий, опубликованный под постом в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“», незаконным, сообщили «URA.RU» в Ресурсном центре для ЛГБТ.
Обновлено вчера в 14:11
Политика
NYT сообщила об обходе компаниями из США запрета на торговлю с Huawei
Несколько американских ИТ-компаний продолжили продавать свою продукцию китайской Huawei, несмотря на запрет властей США, пишет газета The New York Times со ссылкой на несколько источников.
Обновлено вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере
Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено вчера в 05:15
Космос
В России испытали инновационный сканер для спутников
Радиолокационный комплекс оснащен инновационными технологиями обнаружения движущихся объектов и алгоритмами сверхразрешения при сканировании местности.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено вчера в 16:31
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,6
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло во вторник у побережья Камчатки. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Обновлено вчера в 05:36
Происшествия
В Бурятии проверят информацию эвенков о произволе нефритчиков
Обновлено вчера в 01:47
Армия и оружие
В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном
Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханны.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Встречу Путина и Трампа на полях саммита G20 подтвердили в Белом доме
Обновлено 24 июня в 20:02
Хоккей
Тарасенко перенес операцию на колене
Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко успешно перенес артроскопию левого коленного сустава.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
Ребенок в Красноярском крае два дня провел в квартире с мертвым отцом
Двухлетний мальчик двое суток провел один в квартире с умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 01:36
Технологии
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев почтил память Аллы Покровской
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
К пыткам испытывают противоречивые чувства
Еще 39% россиян считают, что бороться с пытками не стоит, так как это может негативным образом повлиять на раскрываемость преступлений.
Обновлено в 01:38