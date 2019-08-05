Политика

Китай временно прекратил закупки сельхозпродукции из СШАНациональная служба новостей 15:03

Власти Китая установили временное эмбарго на закупки сельскохозяйственной продукции из США. Кроме того, страна не исключает поднятие пошлин на данную категорию товаров, сообщает ТАСС.
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